Sport

Refuzat de FCSB, jucătorul debutat de Mircea Lucescu la națională poate ajunge la altă echipă din SuperLiga: „450.000 de euro!”

Unul dintre cei mai promițători fotbaliști din România s-a aflat pe lista FCSB-ului, dar a fost refuzat de roș-albaștrii. Acum, puștiul ar putea prinde un transfer extrem de interesant
Cristian Măciucă
24.06.2026 | 08:29
Refuzat de FCSB jucatorul debutat de Mircea Lucescu la nationala poate ajunge la alta echipa din SuperLiga 450000 de euro
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Refuzat de FCSB, jucătorul debutat de Mircea Lucescu la națională poate ajunge la altă echipă din SuperLiga: „450.000 de euro!” FOTO: sportpictures.eu
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Kevin Ciubotaru (22 de ani) are toate șansele să plece de la Hermannstadt în această vară, mai ales după ce sibienii au retrogradat în Liga 2. Fotbalistul, pe care FCSB l-a refuzat în iarnă, are o clauză de reziliere în valoare de 450.000 și ar putea fi achitată oricând de către o echipă din străinătate.

La ce echipă ar putea ajunge Kevin Ciubotaru

Kevin Ciubotaru era unul dintre pariurile regretatului Mircea Lucescu, în perioada când era selecționer. Ba, mai mult, fundașul stânga a debutat la echipa națonală în mandatul lui „Il Luce”. S-a întâmplat pe 9 octombrie 2o25, când „tricolorii” au câștigat amicalul cu Republica Moldova, scor 2-1. Deși mai are 2 ani de contract cu Hermannstadt, Ciubotaru are șanse mici să rămână la Sibiu. Echipa a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului 2025-2026. 

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În plus, Kevin Ciubotaru este asaltat cu oferte. Conducerea clubului sibian a dezvăluit că fundașul stânga ar putea face obiectul unui transfer, atât în străinătate, cât și în SuperLiga României. Una dintre echipele care se interesează de serviciile lui Ciubotaru este Lech Poznan, care a terminat pe locul 5 în prima ligă din Polonia.

„Sunt discuții pentru Kevin Ciubotaru. (n.r. în Polonia) Da, avem și de acolo. Sunt multe tatonări la momentul actual, dar nu este nimic avansat. Avem ceva și din România și vedem ce va fi. Clauza este aceeași (n.r. 450.000 de euro), este scrisă în contract și nu poate fi modificată”, a declarat Claudiu Rotar, unul dintre patronii lui Hermannstadt, conform digisport.ro.

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Cine e Kevin Ciubotaru, fotbalistul refuzat de FCSB

Născut la Roma, pe 2 februarie 2024, Kevin Ciubotaru a evoluat la echipe din Italia, Austria, Anglia și Scoția înainte să ajungă la Hermannstadt în anul 2023. Până în prezent, fundașul stânga a jucat 47 de meciuri în tricoul sibienilor, în care a reușit 2 assist-uri. Cea mai bună performanță a sa cu echipa este, deocamdată, participarea în finala Cupei României, ediția 2024-2025, în care Hermannstadt a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 3-2. Cu o singură selecție în naționala mare, Kevin Ciubotaru e cotat de transfermarkt.com la 600.000 euro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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