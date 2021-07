Regal automobilistic la Sinaia! Competiție spectaculoasă în singurul raliu 100% urban al României. Foto

64 de mașini de curse, „preparate pentru concurs”, au luat startul din „coasta” Cazinoului, urcând în viteză pe un traseu care a continuat apoi pe străzile Mănăstirii, Furnica, Calea Codrului și Drumul Nou al Cotei 1400. Este vorba, de asemenea, despre o competiție „internațională”, atâta timp cât concurează și piloți din Germania, Grecia, Bulgaria.

Regal automobilistic la Sinaia. Weekend de poveste la singurul raliu 100% urban al României

Organizatorii etapei din superba stațiune montană au fost: Primăria Sinaia, Clubul Sportiv Carpați Sinaia – sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) și . O ediție cu multe evenimente în aer liber, începând chiar din seara zilei de vineri, 23 iulie, când au început să sosească în oraș și să fie etalate superbele mașini de concurs, și continuând cu turele de recunoaștere a traseului, sâmbătă, 24 iulie, și în dimineața zilei de duminică, 25 iulie, culminând, firește, cu cele două manșe ale competiției.

Cele mai rapide mașini au evoluat dinaintea unui public numeros și entuziast, care a aplaudat, cu generozitate și fairplay, și victoriile… și eșecurile. Acest traseu „citadin”, singurul din România, este adeseori asociat cu Raliul de la Monte Carlo – cu celebrul lui „ac de păr” – nu doar pentru că se desfășoară pe străzile orașului, ci și pentru că pune la încercare piloții, din punct de vedere tehnic. Concurenții sunt puși la încercare de o serie de viraje rapide, pe un traseu îngust, într-o competiție în care esențiali sunt atât timpii obținuți, cât și viteza dezvoltată în liniile drepte.

Etapa de la Sinaia din acest an a avut și câteva note și accente aparte. Cursa a fost deschisă, ca și în 2019, de primarul orașului, Vlad Oprea, el însuși un pilot cu experiență în cursele de viteză în coastă (și nu numai). În competiție a intrat și primul Mini Cooper electric (premieră națională și mondială) preparat pentru raliuri, condus de tânărul și ambițiosul sinăian Dominic Marcu.

Un alt punct de atracție l-a reprezentat prezența pe traseu a nu mai puțin de cinci modele Dacia din anii ’70, ’80 şi ’90, prinse în proiectul Dacia Revival al brașoveanului Dan Spuderka, un veteran al competiției, acesta fiind chiar pilotul uneia dintre mașini, ultima preparată pentru condiții de viteză în coastă.

De asemenea, etapa de la a marcat și prezența singurei femei-pilot care concurează în Campionatul Național de Viteză în Coastă, Antonia Ioana Tănasie – deja un model pentru adolescentele și fetițele pasionate de mașini (și am întâlnit, la Sinaia, astfel de copii pasionați, fiice sau nepoate de piloți ori tehnicieni auto!).

Emoţii la Trofeul Sinaia 2021. Ce incidente au avut loc

Competiția din acest an nu a fost lipsită de incidente neplăcute. În prima manșă, grecul Perimenis Theodoros, pe un Peugeot 106, s-a răsturnat, iar în cea de a doua manșă, Octavian Ciovică s-a răsucit cu monopostul Radical SR8 într-una dintre curbele de pe traseu, abandonând cursa.

Câștigătorul etapei a fost Alex Mirea, acesta a urcat pe podium la mai multe categorii și și-a adjudecat, în cele din urmă, și Trofeul Sinaia 2021 (al 12-lea pus în joc de când mașinile de concurs s-au întors în orașul regal, reiterând competiții ante și interbelice). Trofeul, însă, nu va fi luat „acasă”, pentru că doar de pilotul care-și va înscrie de trei ori numele pe el va putea să-l pună pe raft, în panoplia lui de victorii.

„Înainte de start, ai emoții; în timpul probei însă nu mai ai timp de emoții pentru că, practic, te concentrezi pe fiecare milimetru pe care vrei să-l atingi pe traseu, după care ai din nou emoții ca să afli rezultatul. Astfel, emoțiile cresc în intensitate. Da, este o descărcare de adrenalină, pe măsură ce ajungi la ultima manșă. Urcarea pe podium dă o stare senzațională, cu atât mai mult aici, la Sinaia, unde e plin de spectatori deosebiți. Sinaia rămâne în sufletul meu, pentru totdeauna!”, a declarat Alexandru Mirea, la scurt timp după festivitatea de premiere, în seara zilei de 25 iulie, la Sinaia.

Reporterii FANATIK au strâns, înainte de start, câteva declarații „la cald”, de la piloți și organizatori.

Vlad Oprea: „O cursă urbană spectaculoasă, comparată cu cea de la Monte Carlo”

Primar al orașului Sinaia, Vlad Oprea este pilot brevetat de Federația Română de Automobilism Sportiv.

„Este un lucru excelent că putem să reluăm competițiile automobilistice la Sinaia, alături de Concursul de Eleganță al Mașinilor Istorice – concurs care, din păcate, anul trecut și anul acesta nu s-a ținut din cauza pandemiei, dar va fi reluat anul viitor. Anul acesta, am ajuns la cea de-a 12-a ediție a etapei Trofeul Sinaia din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă.

În perioada interbelică, din 1936, au avut loc primele concursuri automobilistice la Sinaia. La vremea aceea, alături de raliul de viteza în coastă, erau concursuri de mașini elegante. Am reușit, după mulți ani, să reluăm aceste competiții. Etapa aceasta de viteză în coastă de la Sinaia este singura din țară care se desfășoară eminamente pe un circuit urban. Este foarte spectaculoasă, mulți o compară cu un concurs automobilistic de la Monte Carlo. De altfel, Sinaia are multe în comun cu capitala monegască.

Este evident că viitorul aparține mașinilor electrice. Noi îi încurajăm pe toți cei care aduc, își procură mașini electrice în Sinaia; mai mult decât atât, acum câteva luni, am schimbat întreaga flotă a orașului cu mașini hibrid, iar eu, în urmă cu doi ani, am concurat la trofeul Sinaia cu o mașină electrică. În momentul de față, nu e ceva foarte comun, pentru că în cursă nu auzi zgomotul motorului, dar viitorul este al lor este și pentru mine a fost o experiență interesantă. Cu siguranță, în anii viitori, numărul mașinilor electrice va crește foarte mult la Sinaia”.

Dominic Marcu: „Viitorul este al electricelor”

Dominic Marcu este sportiv cu rezultate notabile în ski alpin și apoi în automobilism. Anul trecut, inițiază cu sprijinul BMW România, proiectul Mini Cooper-ului 100% electric de competiție, primul de acest gen din lume. Este convins că viitorul aparține, fără îndoială, mașinilor electrice.

„Am debutat pe motor sport în 2013, chiar la această etapă de la Sinaia, și de atunci am participat an de an; este etapa „de casă”, „de acasă” și „de suflet”, pentru că eu trăiesc în Sinaia, dar este și cea mai spectaculoasă din întreg campionatul. Tot la Sinaia am avut și primul podium la clasa la care concuram. An de an se fac eforturi foarte mari pentru această etapă, din partea organizatorilor, a Primăriei.

Etapa de viteza în coastă se deosebește de un raliu pentru că la ea traseul e mai scurt, mergem fără copilot, trebuie să învățăm traseul, pe când la raliu probele sunt mai lungi, avem copilot și ne dictează exact traseul. Aici scoatem tot ce este mai bun din mașină și din pilotaj. Mașinile sunt și ele configurate altfel, avem monoposturi, preparate doar pentru asfalt, foarte joase, spectaculoase, cu eleroane, acum avem și electrice…

Am fost singurul participant la ediția aceasta cu o mașină electrică, un Mini Cooper de concurs, o premieră națională și mondială. Diferă față de un model pe benzină sau motorină. Neavând sunet, nu-ți dai seama ce viteză ai. Altfel este și pilotajul fără cutie de viteze. A trebuit să învăț cu trebuie să merg și să gestionez bateria mașinii.

Cel mai puternic campionat electric acum este formula E, un fel de Formula 1, dar mai este un concurs de mașini de curse electrice și în Germania, în Cupa Germaniei de raliuri. Există chiar mașini electrice care dețin recorduri în campionate de viteza în coastă; ele încep să aibă performanțe foarte bune și să doboare recorduri. Oricum ar fi, eu îmi propun să merg mai departe numai pe mașini electrice”.

Mihai Leu: „Depășește-ți condiția, nimic în viață nu e imposibil!”

Așa ne spune sportivul român cu un profil aproape legendar, , cunoscut ca pugilist, campion mondial WBO la semimijlocie în 1997. S-a retras din box în urma unei accidentări și a început să concureze ca pilot de raliu, devenind campion național în 2003.

„Este o competiție foarte frumoasă, care a devenit tradițională și, normal, întotdeauna vin cu mult drag aici. La categoria la care concurez – excluzând monoposturile cu care nu avem cum să ne luptăm, fiind mașini total diferite – am luptat pentru prima poziție. Mașina mea de concurs este un Ferrari 458, o mașină puternică și frumoasă, pe deasupra.

Planurile mele pentru următoarele etape de viață ne includ foarte tare pe mine, pe soția mea și pe băiatul nostru în domeniul automobilistic. Există și Campionatul național de Super Rally, care practic a fost ideea noastră și pe care noi îl organizăm, sunt competiții care se desfășoară în centrele orașelor.. .Noi sperăm, prin asta, să popularizăm cât mai mult sportul cu motor în România și bineînțeles, să fie o atracție și pentru copii. Mai sunt și alte proiecte în care sunt implicat; ca fiecare fost sportiv, ajut și eu și mă bucur atunci când văd copii care se îndreaptă către sport.

În relația copii-familie, eu sunt de părere că întotdeauna e bine să explici copiilor ce au de făcut și cum trebuie să facă; dar cel mai bine cred că este ca noi să fim exemple pentru ei, pentru că oricât le-am spune, dacă ei ne văd că facem altceva, vor copia ceea ce facem. Sunt de părere că în viață copiii trebuie să știe că nimic nu este imposibil. Dacă îți dorești ceva trebuie să știi că este realizabil, dar trebuie să muncești foarte mult, pentru că nimic nu se obține fără efort – acestea ar fi cele mai importante principii după care poți să te ghidezi. Eu am crescut, așa, ca un copil simplu, dar una dintre devizele cele mai importante pe care le-am avut în viață este că nimic nu este imposibil. Bineînțeles că e ușor doar să zici asta, dar nu e imposibil atunci când depui efort mai mare decât crezi că poți, când îți depășești limitele”.

Dan Spuderka: „Dacia Revival este proiectul cel mai drag sufletului meu”

Dan Spuderka, campion național la karting și vicecampion național la automobilism, a concurat, la Sinaia, pe un model Dacia 1310 la perfecționarea căruia a lucrat patru ani. Mașina face parte din proiectul „Dacia Revival” inițiat de pilotul român.

„De ce Dacia 1300 și de ce Dacia Revival? Pentru că această mașină – chit că ea a fost o licență – ne-a marcat foarte puternic pe noi ca popor, ca nație. Dacia 1300 era pentru noi trecutul prezentul și viitorul. Cu ea mergeam în concedii, cu ea aveam bucurii, cu ea mergeam la serviciu… Ea ne dădea statutul – cine suntem și ce facem. Să nu uităm și un aspect foarte important : această Dacia 1300 cred că este singurul model din lume care s-a construit peste 30 de ani! Același model, același tip, aceeași mașină… Peste 30 de ani! Toate marile fabrici construiau un model 6-7 ani după care opreau producția și făceau alta. Noi am construit Dacia aproape 40 de ani, ceea ce este o mare performanță. Și iată că și în ziua de astăzi ne bucură ochii, sufletul și ne răscolește toate amintirile. Dacia Revival este proiectul cel mai drag sufletului meu!”.

Antonia Ioana Tănasie: „Plecăm de la egal la egal cu bărbații”

Antonia Ioana Tănasie a debutat, în 2016, în Campionatul Național de Karting, anul următor intrând în rândul piloților de automobilism sportiv. Viteză în coastă, viteză în coastă 2, auto slalom, time attack, Super Rally – nimic nu-i este străin acestei doamne care se simte perfect la volan și care concurează cot la cot cu bărbații.

„Trofeul Sinaia este o competiție foarte bine organizată, de fiecare dată, cu foarte mare atenție pentru piloți. Eu am venit cu un Golf 4 modificat, cu o cutie de viteze secvențială și o putere de 200 CP. În acest sport, nu se face o diferență între forța fizică bărbat-femeie. Îmi pare rău că sunt singura femeie din concurs. Pe mine mă pasionează nu atât mașinile puternice, cât modul de pilotaj, raportarea diferită față de fiecare pilot. Mi-ar plăcea să fie mai multe femei participante la concursuri; au nevoie de susținere, într-adevăr. Pentru că e un sport în care nu există o separare pe criterii de sex, putem pleca de la egal la egal cu bărbații și diferența o fac pregătirea, talentul, perseverența.

Am 36 de ani și am intrat oarecum târziu în acest sport, dar cred că e o pasiune frumoasă și merită efortul meu. Eu nu concurez doar pentru rezultat, pentru podium. Mai întâi, te bați tu cu tine, performezi tu pe mai departe, după care progresezi.

Fără familie nu reușești în motor-sport. Cei mai mulți dintre noi au susținerea familiei. Pentru că susținerea morală se împletește cu cea materială. Eu sunt căsătorită, dar momentan nu am copii, pentru că pasiunea pentru automobilism m-a absorbit cu totul. N-am renunțat însă la proiectele de viață ale unei femei obișnuite.

Pe plan mondial, există anumite categorii dedicate exclusiv femeilor, dar, sinceră să fiu, nu sunt adepta diferențierii pe sexe în motor-sport. Există campionate care ajută femeile să intre în acest sport, dar n-ar trebui făcută diferențierea pe criteriul de gen, în niciun caz”.