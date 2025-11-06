„Regele amenzilor” de la FCSB știe cum pot roș-albaștrii să câștige cu Basel! Sfaturi importante înainte de meciul din Elveția

ADVERTISEMENT

FCSB joacă joi seara cu Basel în runda cu numărul 4 din Europa League. Campioana României trebuie să se întoarcă în țară cu cât mai multe puncte, pentru a avea motive serioase să spere la o calificare în primăvara europeană. Iasmin Latovlevici a jucat de două ori cu echipa din Elveția chiar în UEFA Champions League și le-a dat câteva sfaturi jucătorilor lui Elias Charalambous.

Iasmin Latovlevici, „regele amenzilor” la FCSB în perioada Reghecampf, a analizat pe larg meciul cu Basel din Europa League

. FCSB nu este în cea mai bună formă și e nevoie de un joc bine pus la punct din punct de vedere tactic pentru a spera la victorie. Și un egal poate fi util, însă.

ADVERTISEMENT

FCSB are doar 3 puncte în faza grupelor după primele 3 jocuri. Campioana României a debutat cu o victorie în Olanda, în fața celor de la Go Ahead Eagles, însă a fost învinsă apoi pe Arena Națională de Young Boys Berna și de Bologna.

Iasmin Latovlevici, sfaturi prețioase pentru FCSB înainte de duelul cu Basel din Elveția

Iasmin Latovlevici a făcut parte din echipa FCSB care a jucat ultima oară în grupele Ligii Campionilor. În sezonul 2013–2014, roș-albaștrii au terminat pe ultimul loc într-o grupă cu Chelsea, Schalke și FC Basel. Fostul fundaș și-a adus aminte de meciurile cu elvețienii.

ADVERTISEMENT

Acesta e de părere că FCSB ar trebui să joace la victorie cu FC Basel, deși partida se desfășoară pe terenul echipei din Elveția. Iasmin Latovlevici recunoaște că roș-albaștrii nu trec prin cea mai bună formă, însă are încredere în fosta sa echipă.

ADVERTISEMENT

„Eu zic că ar trebui să câștige. Nu vreau să pun presiune pe nimeni, dar băieții joacă la cel mai mare club din România, cel mai iubit, și cred că trebuie să se ridice la maximum.

Când intri pe teren contează cum ești pregătit fizic și mental. Din punct de vedere fizic nu cred că se pune problema, doar să înțeleagă că sunt la un club mare, care a câștigat Liga Campionilor, este în Europa an de an.

ADVERTISEMENT

Eu zic că nu trebuie să le fie frică. Îmi aduc aminte, aveam oferte de la Udinese și Dinamo Zagreb, dar nu le vedeam ca pe un pas înainte. Adică simțeam că eram la o echipă mare, mă vedeam plecând mult mai sus”, a precizat fostul fundaș de la FCSB.

Care e marea problemă la FCSB în acest sezon. Unde suferă campioana României

Iasmin Latovlevici a încercat să găsească explicații pentru forma proastă pe care a arătat-o FCSB în acest sezon. Acesta e de părere că e vorba de o ușoară relaxare după două titluri câștigate consecutiv. El a comparat impresia lăsată de campioana României în ultimele luni cu forța de grup pe care o afișa FCSB în perioada în care el evolua în cupele europene.

„Eu cred că eram mult mai uniți, nu zic că ei nu sunt uniți. Am fost caractere foarte bune toți, adică nu erau tabere. La echipă sunt bisericuțe, trei-patru inși acolo, doi acolo. Țineam unul la altul. Dacă era Cristi Tănase în luptă cu cineva, nu prea exista să i se fure lui mingea, că era prea bun, dar când vedeam că suferă eram înnebuniți, voiam să mă duc nonstop să-l ajut. Luam mese împreună, ieșeam în oraș împreună, era nonstop caterinca asta pozitivă.

Eu cred că e doar o tentă de relaxare, pentru că au câștigat campionatul. Din punctul meu de vedere, ei nici nu ar trebui să se gândească la accidentări. Îl au acolo pe Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul, eu nu cred că ar trebui să aibă probleme, dar clar, cu meciuri din trei în trei zile, nu e ușor nici pentru ei”, a mai spus Iasmin Latovlevici la

Latovlevici l-a avut adversar pe Mohamed Salah. Amintiri din meciurile cu Basel din Champions League

Acum mai bine de 10 ani, când FCSB a dat piept cu FC Basel, , fotbalistul egiptean care a scris istorie la Liverpool. Iasmin Latovlevici și-a adus aminte de cele două meciuri din grupele Champions League.

„Îmi aduc aminte că îl lăuda toată lumea. Problema era că atunci când era lăudat cineva, voiam să-l pulverizez, în ideea că oricine muncește se poate bate de la egal la egal, numele e doar temporar. Când intri în teren nu mai contează. Țineam distanța de el, având viteză bună, nu prea îi dădeam spațiu. Dacă era cu spatele la poartă, nu îl lăsam să se întoarcă, să nu-i dau timp de gândire.

Clar, meciurile astea te educă, iar adversari de genul ăsta te și ajută, pentru că tot timpul trebuie să contracarezi calitățile celorlalți. Nu mă interesa de Salah, mă interesa de echipa care era în momentul ăla. Nu aveam nicio treabă cu nimeni”, a explicat fostul fundaș de la FCSB, Iasmin Latovlevici.

Iasmin Latovlevici, cel mai amendat jucător de la FCSB în mandatul lui Reghecampf

Iasmin Latovlevici a fost un adevărat lider al vestiarului în perioada în care juca la FCSB. Fostul fundaș venea de fiecare dată cu o stare de bine, însă s-a remarcat și prin altceva. Foștii săi colegi au povestit că era fotbalistul care primea cel mai des amenzi pentru comportamentul său. Ba întârzia la antrenamente, ba îl enerva pe Laurențiu Reghecampf, fostul antrenor.

„Lato era cel mai amendat, le lua mereu. Ba că nu avea pantalonul de trening la fel cu bluza de trening când veneam la masă, ba că avea alte încălțări la plimbarea oficială, ba că nu era atent la anumite ședințe tactice”, a declarat Florin Gardoș în trecut, pentru

„Latovlevici a greșit și va plăti scump. Nu sunt antrenor ca să știu dacă va juca sau nu, dar financiar va plăti. Prefer un antrenor care ține la disciplină, indiferent de numele jucătorului implicat. Reghecampf le-a spus jucătorilor să iasă pe teren cu apărători, iar el a zis că nu are nevoie. S-a întors să-și pună apărătorile, dar a fost prea târziu”, spunea un angajat al celor de la FCSB în 2013, înainte de un meci cu Legia.