Regele Charles al III-lea: încoronarea. Programul complet, pe ore. Surpriza pregătită pentru monarh!

Regele Charles al III-lea va fi încoronat sâmbătă, 6 mai 2023, iar evenimentul va fi transmis de televiziunile din întreaga lume. Pregătirile pentru acest moment istoric pentru Regatul Unit al Marii Britanii au început încă de astăzi, 5 mai. La Palat au ajuns primii invitați care vor participa la ungerea lui Charles.

Regele Charles al III-lea: marea încoronare

Ceremonia de la biserică, punctul culminant, practic, al zilei, va dura în jur de două ore, potrivit presei internaționale. Aceasta e compusă din mai multe acte: recunoașterea lui Charles ca rege, jurământul monarhului în fața lui Dumnezeu și ungerea sa.

Sâmbătă, 6 mai 2023, ora 06:00. La ora 8 a României (n.r.: Marea Britanie e cu două ore mai în spate decât țara noastră din cauza fusului orar), vor începe să se strângă oamenii pe străzi, în jurul Palatului Buckingham, dar și în preajma Catedralei Westminster. Localnicii, dar și turiștii, vor împânzi mai multe rute, atent supravegheați de autorități, de la The Mall, Trafalgar Square, Whitehall până la New Palace Yard.

La eveniment vor participa Forțele Armate Britanice, care vor defila cu trăsura Jubileului de Diamant a fostei regine

În toate aceste locuri, a amenajat spații din care trecătorii vor putea urmări parada fără probleme. Evident, autoritățile se așteaptă ca locurile să se ocupe destul de repede. Așa că… totul va funcționa după principiul primul venit, primul servit, de la ora locală 06:00.

Ora 10:20 (12:20 ora României). Începe procesiunea de la Buckingham. membrii Forțelor Armate Britanice care vor participa la procesiune se vor întâlni la Palat, de unde vor ieși purtați de trăsura Jubileului de Diamant, realizată pentru a sărbători împlinirea a 60 de ani de domnie a defunctei regine, în 2012. Conform informațiilor furnizate de presa locală, procesiunea ar urma să se încheie cu puțin timp înainte de ora locală 11. După aceea, va începe ceremonia de încoronare.

Surpriză pentru Regele Charles al III-lea. Ce compozitor i-a făcut propriul său imn

Ora 12:00 (14, ora țării noastre): Începe încoronarea propriu-zisă! Regele Charles al III-lea și regina consoartă Camilla vor fi încoronați în Catedrala Westminster Abbey, un loc plin de istorie și simbolism pentru monarhia britanică. Este locul în care, în luna septembrie anul trecut, Regina Elisabeta a II-a și-a luat rămas bun de la oameni. Westminster Abbey a fost și biserica unde s-a căsătorit Regina Elisabeta cu soțul ei, în anul 1947. Tot la Abbey a fost și încoronată.

Legat de slujba religioasă specială, ceremonia va fi condusă de Arhiepiscopul de Canterbury și va cuprinde 12 piese muzicale nepublicate anterior, comandate special pentru această ocazie. Printre ele se află inclusiv un Imn de Încoronare creat de compozitorul Andrew Lloyd Webber.

13:00 (15 – Ro): Regele Charles și Camilla se întorc la Palatul Buckingham. Înainte de a părăsi lăcașul de cult, regii se vor împărtăși. Apoi, vor urma același traseu care i-a dus la Westminster, în sens opus. De data asta vor fi transportați cu trăsura Gold State.

Parada aeriană, văzută de regii unși de la balconul Palatului Buckingham

14.30 (16:30 – Ro): Salutul Regelui și parada aeriană. În jur de ora 16:00, regii și alți membri ai familiei regale le vor face cu mâna britanicilor de la balconului Palatului Buckingham. Vor primi urale și vor asista la o paradă aeriană care se anunță una cu totul deosebită.

Avioanele vor survola Palatul vreme de aproximativ 6 minute, fiind antrenați cei mai buni piloți ai forțelor armate britanice.

Ce se întâmplă duminică și luni, după încoronare. Katy Perry și Take That fac show la Windsor

Duminică, 7 mai 2023: Concert la Windsor. nu se încheie în ziua încoronării Regelui. Acesta va continua și a doua zi, cu un concert extraordinar organizat de BBC la Castelul Windsor, unde sunt așteptați să cânte Take That, Lionel Richie și Katy Perry, printre alții.

Luni, 8 mai 2023: The Big Help Out! La două zile după încoronare, luni, 8 mai, britanicii vor fi invitați să participe la The Big Help Out. Este vorba de o inițiativă prin care oamenii sunt încurajați să se alăture voluntarilor din comunitățile lor locale.

Evenimentul încoronării Regelui Charles al III-lea va fi transmis de întreaga planetă, inclusiv de televiziunile din România, printre care Digi 24, PRO TV, Prima TV, Antena 3 CNN și Realitatea Plus. De asemenea, încoronarea Majestății Sale, Regele Charles al III-lea, va putea fi urmărită de românii din Anglia pe toate canalele de televiziune locale. Cea mai bună acoperire o va avea BBC. Procesiunea și momentele de la Westminster Abbey și Buckingham vor fi live și pe YouTube.