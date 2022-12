Regele Cioabă îi ameninţă pe austrieci dupa votul împotriva României: ”Vor fi numai pene de lebădă în toată Austria”

Cioabă a făcut referire la un eveniment considerat legendă de specialiști, care susține că romii din România ar fi mâncate lebedele de la Viena în 1990. Sociologul Gelu Duminică a făcut lumină în acest caz.

Regele Cioabă, amenințare pentru austrieci

În anii ’90 anumite publicații au propagat această informație, care a fost ulterior reluată de tabloidul The Sun sub titlul ”Friptură de lebădă: Imigranţi care fură păsările Reginei pentru grătar”. Noutatea din The Sun era că victimele ar fi fost lebede britanice, nu austriece.

”Poliţia a tăbărât peste o bandă de imigranţi şi i-a prins cu mâinile pline de sânge în timp ce se pregăteau să gătească două lebede regale. Imigranţii tocmai prăjeau o raţă, în Parcul Beckton, din estul Londrei, dar cele două lebede au fost găsite ascunse într-o pungă, pregătite să fie făcute friptură.

Descoperirea de săptămâna trecută confirmă temerile potrivit cărora imigranţii halesc cu regularitate păsările Reginei”, au scris cei de la The Sun în urmă cu aproape 20 de ani.

”După o anchetă realizată de către Comisia națională de etică și deontologie din UK (PCC), The Sun a fost obligată să aducă o dezmințire. Chiar dacă articolul original a fost publicat pe prima pagină, dezmințirea a fost publicată, cu litere mici, în pagina 41.

Fake news-ul în cauză a fost confirmat și de autoritățile austriece (chiar și de ambasadorul Austriei la București, care a ieșit, la un flashmob, să danseze cu tinerii romi „Dansul Lebedelor” și să împartă trecătorilor copane de pui făcute la grătar). ”, explica Gelu Duminică.

Mit urban sau nu, legendă sau nu, Dorin Cioabă a făcut referire exact la acest eveniment atunci când le-a dat ”undă verde” supușilor săi la vânat și mâncat lebede austriece.

”Vor fi numai pene de lebădă în toată Austria, pentru ce au făcut României. Au căutat-o cu lumânarea. Romii mei, nu puteți să le aduceți în țară lebedele că nu suntem în Schengen, dar le vom servi la ei acasă. S-au pus cu cine nu trebuie. Asta îi va durea cel mai tare”, a transmis Cioabă, pe Facebook.

Postarea lui Cioabă, deși pare să fie o simplă glumă, a strâns peste 1000 de likeuri și shareuri, iar unii au lăsat comentarii prin care au lăudat demersul, însă au cerut ca lebedele ”de o culoare mai închisă” să fie cruțate.