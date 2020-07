Regele Cioabă, infectat cu coronavirus, declarații uluitoare de pe patul de spital: „Când ești un pastor, nu poți să te prezinți purtând mască”

Regele Cioabă a fost confirmat cu noul coronavirus, iar acum se află în Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Regele Cioabă recunoaște că nu a purtat mască la cele două evenimente unde s-ar fi infectat

Nu se știe exact unde s-a produs infectarea cu noul coronavirus, căci există două evenimente cu mulțime la care acesta a participat nerespectând măsurile minime precum purtatea măștii.

Cioabă a participat recent la o judecată (staborul țigănesc), iar apoi a dat o petrecere la el acasă, la ambele evenimente fără mască.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am fost cu membrii staborului la o judecată în Pitești. Și ei sunt infectați. Au fost confirmați și se află în tratament la Spitalul Județean. A fost vorba despre o împăcare, o logodnă care nu a mai avut loc.

În momentul de față sunt în jur de 10 persoane. Încă nu au fost toți testați. Sunt foarte mulți care stau în izolare, stau să vadă dacă au simptome. Oricum, în timpul ăsta de două săptămâni au avut contact unii cu alții. În urma acestor evenimente, știți că eu sunt bolnav de diabet, m-am panicat… La mine testul încă nu e concludent”, a mărturisit regele Cioabă la Antena 3.

ADVERTISEMENT

„Când ești un pastor, nu poți să te prezinți în fața oamenilor purtând mască”

„Testul e pozitiv, dar cu marjă de 60%, și la mine și la soția mea. Vreau să spun că nu am avut niciun fel de simptome, iar starea mea este bună acum. Petrecerea din imaginile de pe Facebook este din data de 10 iulie, nu e din weekendul trecut. Vă dați seama că am avut contact cu mai multă lume”, a completat Dorin Cioabă.

„Eu ori de câte ori am ieșit în spații publice am purtat mască, dar la petrecerea de acasă normal că nu am purtat mască. La stabor nu am purtat mască pentru că eram pe o terasă, la o locație la un restaurant.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când ești un pastor, nu poți să te prezinți în fața oamenilor purtând mască, dar le-am cerut oamenilor să poarte”, a încheiat acesta.