„Regele” Gheorghe Hagi, în lacrimi după meciul de retragere al Generației de Aur: „Noi am jucat fotbal pentru suporteri, așa cum am făcut întotdeauna”

Gheorghe Hagi în lacrimi după meciul de retragere al Generației de Aur : „Noi am jucat fotbal pentru suporteri, așa cum am făcut întotdeauna”

Generația de Aur a României a făcut spectacol la „ultimul lor dans”, tricolorii au reușit să întoarcă soarta meciului după ce s-au văzut conduși cu 0-2, scorul final de 3-2 pentru foștii fotbaliști care ne-au scos în stradă și totodată ne-a permis să credem că „nimic nu este imposibil”.

Liderul și căpitanul echipei, Gheorghe Hagi, a fost foarte emoționat la finalul partidei și a ținut să mulțumească încă o dată publicului care l-au iubit, îl iubesc și o să-l iubească până la moarte! „Regele” a ținut să analizeze jocul lui și a colegilor, glumind că sunt antrenori acum și că trebuie să urmărească tot.

„Noi am jucat fotbal pentru suporteri, așa cum am jucat întotdeauna! Până la urmă publicul a fost iar langa noi, ne-au susținut mereu performanțele și e greu pentru noi să uităm asta. Am văzut foarte mulți copii în tribună, asta inseamnă că noi am făcut ceva, înseamnă că lumea nu ne uită.

De fotbal e ușor să vorbești, e mai greu să-l joci. Chiar dacă mulți suntem antrenori, a fost o zi bună pentru noi și trebuie să folosim aceste lucruri”, a declarat „Regele” la finalul partidei.

„De vină sunt mămica și tăticu că m-au adus pe lume și mi-au dat acest har”

Gheorghe Hagi a dat vina în glumă pe părinții lui pentru „harul său”, totodată a ținut să-și laude adversarii de azi, de care a spus că toți au fost mari campioni și că puteau să joace și astăzi fotbal profesionist.

„De vină sunt mămica și tăticu că m au adus pe lume și mi-au dat acest har. Au fost mai blânzi adversarii, Maicon e ceva de n-am văzut, zici că joacă și acum fotbal!

Toți vor să câștige! Aici au fost foarte mulți campioni, toți am fost campioni, dar vârsta își spune cuvântul!” a adăugat Gheorghe Hagi.

Denis Alibec a venit cu tricoul lui Hagi, iar „Regele” nu a rămas indiferent

, iar „Regele” nu a ignorat acest aspect. Antrenorul de la Farul a vorbit despre România la Euro și că Alibec are „ușa deschisă” la gruparea din Constanța după Campionatul European.

„Alibec, să rămână afară și după vom vedea, să meargă la Campionatul European și după vedem. La noi e ușa deschisă și dacă vrea să vină trebuie să găsim soluții și vom găsi soluții!

Avem o echipă foarte talentată, nu degeaba a ajuns la Euro. Fără minge trebuie să alerge de două ori mai mult, iar cu mingea să dăm tot ce avem mai bun și să sperăm că vom trece de grupe”, a completat idolul unei generații, Gheorghe Hagi.