Sport

„Regele” Hagi s-a înclinat în fața lui David Popovici: „E o sursă de inspirație”

Gică Hagi, discurs la superlativ despre David Popovici după performanța sa de senzație de la Europene! „Regele” vrea să îl ia drept model la echipa națională
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
17.08.2026 | 13:25
Regele Hagi sa inclinat in fata lui David Popovici E o sursa de inspiratie
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„Regele” Hagi s-a înclinat în fața lui David Popovici: „E o sursă de inspirație”. Foto: colaj Fanatik / Hepta
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Gică Hagi (61 de ani) l-a felicitat în mod public pe David Popovici (21 de ani) după ce sportivul român a reușit să câștige medalia de aur în probele de 100 și 200 de metri liber la Campionatele Europene de înot de la Paris. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României l-a numit pe tânărul înotător chiar „o sursă de inspirație”.

Gică Hagi, felicitări pentru David Popovici după medaliile de aur de la Europenele de la Paris

De asemenea, „Regele” a transmis că își dorește să implementeze și la echipa națională mentalitatea de campion de care dă dovadă David Popovici cu fiecare ocazie. „Felicitările mele! E o sursă de inspirație, să fim și noi ca el, este un campion, nu se satură. Un campion mereu se autodepășește. Asta vreau și eu să implementez la echipa națională. Respectul meu și felicitările mele, încă o dată”, a spus Gică Hagi cu ocazia unei conferințe de presă susținute în cursul zilei de luni. 

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Ce obiectiv a stabilit Gică Hagi la națională pentru campania din Liga Națiunilor

Cu aceeași ocazie, selecționerul a anunțat că își dorește ca echipa națională să își câștige grupa din următoarea ediție de Liga Națiunilor, care începe la finalul lunii septembrie, și implicit să promoveze în Liga A, chiar dacă adversarii sunt destul de puternici, respectiv Suedia, Polonia și Bosnia: „Liga Națiunilor, trei adversari, am început să îi analizăm, să vedem meciuri, legat de sistemele pe care le joacă, cum le aplică.

Ne luăm date, să vedem ce sistem o să folosim și noi, folosim și 3 fundași, și 4 fundași. Întâlnim două echipe competitive care au fost la Mondiale și una care nu a fost, Polonia, dar care e foarte bună. Doi antrenori, doi nouari, și un antrenor care a jucat fundaș, primul meci, cu Suedia, o să fie între un atacant și un fundaș.

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Obiectivul numărul 1 este acela de a câștiga grupa, fiecare meci să-l câștigăm, întâlnim echipe foarte bune, dar și noi trebuie să fim așa dacă vrem să avem pretenții. Îmi doresc să ajungem în prima ligă, să mă duelez cu antrenorii care au semnat mai nou și sunt foarte buni. Trebuie să pregătim foarte bine”. 

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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