Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală

Transformare spectaculoasă pentru Juninho Pernambucano. „Regele loviturilor libere" și-a schimbat complet look-ul la 51 de ani și i-a surprins pe fani cu o apariție neașteptată.
Alex Bodnariu
15.04.2026 | 13:45
Cum arată acum Juninho. Transformare totală pentru „Regele loviturilor libere”. Foto: SportPictures
Juninho, cel care era poreclit „Regele loviturilor libere” în perioada în care juca în Franța pentru Lyon, este de nerecunoscut. Acesta a postat o fotografie pe rețelele sociale în care pare total schimbat față de perioada în care evolua în Europa.

După ce și-a agățat ghetele în cui, Juninho Pernambucano a acceptat un post de conducere la Lyon, echipa la care a scris istorie. Nu a rezistat însă mult în funcția de director sportiv. Brazilianul declara că, în opinia sa, clubul și-a pierdut mult din identitate. În 2021 a plecat. „E o slujbă care m-a epuizat mai mult decât mă așteptam. Am venit să ajut, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu mai pot oferi ceea ce avea nevoie clubul”, declara el.

Recent, Juninho a postat pe social media o fotografie de la plajă. Brazilianul și-a lăsat părul mai lung și i-a crescut barba. Fanii au rămas șocați de transformarea sa. Ajuns la 51 de ani, „Regele loviturilor libere” nu arată deloc rău.

Cariera lui Juninho. A scris istorie la Lyon

Juninho Pernambucano s-a născut în 1975, în Recife, Brazilia. A început fotbalul la Sport Recife, unde a debutat ca profesionist la finalul anilor ’90. După câteva sezoane solide în Brazilia, a făcut pasul în Europa.

Transferul la Olympique Lyonnais, în 2001, i-a schimbat cariera. A devenit titular imediat și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Cu Juninho pe teren, Lyon a câștigat 7 titluri consecutive în Ligue 1. A fost căpitanul echipei și lider în vestiar. A jucat constant și în UEFA Champions League, unde a marcat goluri importante.

Juninho este considerat cel mai bun executant de lovituri libere din istorie. A marcat peste 75 de goluri din astfel de faze în meciuri oficiale. În total, a depășit 180 de goluri în carieră. A înscris de la distanțe mari și din poziții dificile. După plecarea de la Lyon, a mai jucat pentru Al-Gharafa, Vasco da Gama și New York Red Bulls. S-a retras în 2013.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
