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Englezii au dat verdictul înainte de Suedia – România! Scorul surprinzător anticipat la debutul lui Gică Hagi în Nations League

Englezii au dat verdictul înainte de Suedia – România. Vezi ce scor au anticipat britanicii pentru debutul lui Gică Hagi în Nations League. Câte goluri se vor marca.
Alex Bodnariu
25.09.2026 | 00:38
Englezii au dat verdictul inainte de Suedia Romania Scorul surprinzator anticipat la debutul lui Gica Hagi in Nations League
Gică Hagi, selecționerul României / Foto: edit Fanatik
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România începe aventura în noua ediție de Nations League cu un test dificil în Suedia. „Tricolorii” lui Gică Hagi merg la Solna cu gândul la un rezultat pozitiv. Britanicii au analizat însă duelul și nu le dau prea multe șanse românilor.

România, misiune complicată în Nations League

România debutează vineri, 25 septembrie, în noua ediție a UEFA Nations League. „Tricolorii” întâlnesc Suedia pe Strawberry Arena din Solna, de la ora 21:45. Este primul meci oficial pentru Gică Hagi de la revenirea pe banca naționalei. România evoluează în Liga B, Grupa 4, alături de Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina.

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Programul este unul extrem de încărcat pentru naționala României. După duelul de la Solna, „tricolorii” vor primi vizita Bosniei și Herțegovinei pe 28 septembrie. Vor urma deplasarea din Polonia, pe 2 octombrie, și returul cu Suedia, programat pe 5 octombrie, la București. Practic, echipa lui Gică Hagi va disputa patru partide în numai 11 zile.

Englezii au analizat Suedia – România și au dat verdictul! Ce scor văd la Solna

Publicația britanică Sports Mole a analizat duelul dintre Suedia și România și vede naționala gazdă drept favorită. Englezii se așteaptă la un meci cu goluri și anticipează o victorie clară a nordicilor. Pronosticul oferit de Sports Mole pentru partida de la Solna este 3-1 în favoarea Suediei.

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FANATIK a aflat în exclusivitate, cu o zi înaintea meciului cu Suedia, primul „11” pregătit de Gică Hagi pentru debutul în noua ediție de Nations League. Selecționerul și-a conturat echipa de start pentru confruntarea de la Solna. „Regele” va folosi un sistem cu trei fundași centrali, iar în atac va miza pe Louis Munteanu.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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