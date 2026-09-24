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România începe aventura în noua ediție de Nations League cu un test dificil în Suedia. „Tricolorii” lui Gică Hagi merg la Solna cu gândul la un rezultat pozitiv. Britanicii au analizat însă duelul și nu le dau prea multe șanse românilor.

România, misiune complicată în Nations League

România debutează vineri, 25 septembrie, în noua ediție a UEFA Nations League. „Tricolorii” întâlnesc Suedia pe Strawberry Arena din Solna, de la ora 21:45. Este primul meci oficial pentru Gică Hagi de la revenirea pe banca naționalei. România evoluează în Liga B, Grupa 4, alături de Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina.

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După duelul de la Solna, „tricolorii” vor primi vizita Bosniei și Herțegovinei pe 28 septembrie. Vor urma deplasarea din Polonia, pe 2 octombrie, și returul cu Suedia, programat pe 5 octombrie, la București. Practic, echipa lui Gică Hagi va disputa patru partide în numai 11 zile.

Englezii au analizat Suedia – România și au dat verdictul! Ce scor văd la Solna

Publicația britanică a analizat duelul dintre Suedia și România și vede naționala gazdă drept favorită. Englezii se așteaptă la un meci cu goluri și anticipează o victorie clară a nordicilor. Pronosticul oferit de Sports Mole pentru partida de la Solna este 3-1 în favoarea Suediei.

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FANATIK a aflat în exclusivitate, cu o zi înaintea meciului cu Suedia, . Selecționerul și-a conturat echipa de start pentru confruntarea de la Solna. „Regele” va folosi un sistem cu trei fundași centrali, iar în atac va miza pe Louis Munteanu.