Regele s-a întors! Revenire spectaculoasă și un gol de artist pentru Messi, după două săptămâni de absență

Lionel Messi a avut un impact puternic la revenirea sa după accidentare, marcând un gol spectaculos și oferind apoi o pasă decisivă pentru Luis Suárez. Realizările lui au propulsat Inter Miami către o victorie cu 3-1 asupra echipei LA Galaxy.

ADVERTISEMENT

A intrat la pauză și a rezolvat meciul în ultimele zece minute

, Messi a intrat pe teren la pauză. La scorul egal, 1-1, în ultimele 10 minute, Messi a intervenit decisiv pentru a menține Miami în cursa pentru păstrarea Supporters’ Shield, care înseamnă câștigarea sezonului regular.

Jordi Alba a adus echipa gazdă în avantaj în minutul 43. Sergio Busquets a dat pasa decisivă, despicând apărarea cu o pasă către conaționalul său. În minutul 59, Joseph Paintsil a egalat scorul pentru Galaxy, campioana en titre a MLS Cup, care ocupă ultimul loc în clasamentul Conferinței de Vest.

ADVERTISEMENT

În minutul 84, Messi a controlat mingea în jumătatea adversă. În stilul său caracteristic, a driblat un fundaș și, de la marginea careului, a tras cu piciorul stâng în colțul lung al porții adverse, aducând Miami în avantaj, 2-1.

Argentinianul vrea să joace fiecare meci

Cinci minute mai târziu, Messi a jucat rolul de creator, controlând o pasă de la colegul său din naționala Argentinei, Rodrigo De Paul, și pasându-i cu călcâiul lui Suárez, care a marcat al treilea gol al Miami.

ADVERTISEMENT

Messi a contribuit semnificativ la victoria echipei sale, în ciuda faptului că s-a ținut de mai multe ori de mușchiul posterior al coapsei, semn că încă mai resimte un disconfort. Antrenorul principal al echipei Miami, Javier Mascherano, a declarat ulterior că jucătorul nu era în deplină formă fizică.

ADVERTISEMENT

„Este un jucător extraordinar”, a spus Mascherano. „Am văzut și eu că nu se simțea 100% confortabil. Leziunea a fost foarte mică și este bine că cele trei antrenamente pe care le-a făcut au fost bune. Vrea să joace fiecare meci. E fericit doar atunci când e pe teren. Uneori încercăm să-l convingem să o ia mai ușor, dar el își cunoaște corpul mai bine decât oricine. Azi am vrut doar să-i dăm câteva minute ca să se pregătească pentru meciul de miercuri”, a subliniat Mascherano.

ADVERTISEMENT

30 de contribuții la gol în acest sezon

El își poate depăși recordul de 38 de goluri din sezonul trecut. Al 19-lea gol l-a plasat cu un punct în fruntea clasamentului pentru Gheata de Aur.

Jucătorul în vârstă de 38 de ani a marcat în ultimele patru apariții când a intrat pe teren ca rezervă pentru Inter Miami.

De opt ori câștigător al Balonului de Aur, Messi a lipsit de la victoria cu Pumas UNAM din Leagues Cup și de la înfrângerea suferită în MLS pe terenul lui Orlando City. Revenirea lui este îmbucurătoare pentru inter Miami, care joacă în sferturile League Cup cu mexicanii de la Tigres.

Inter Miami ocupă locul patru în Conferința de Est a MLS, la șase puncte în spatele liderului Philadelphia, dar cu trei meciuri mai puțin disputate.