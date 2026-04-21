Reghe îl contrează pe Rădoi în cazul Chiricheș: „E rău ce a făcut Mirel! Când patronul iți distruge jucătorul, n-ai ce face, renunți la el!”

Mirel Rădoi (45 de ani) a trecut peste dorința lui Gigi Becali (67 de ani) și chiar și în Farul – FCSB 2-3. Laurențiu Reghecampf (50 de ani) consideră că Rădoi a greșit și că nu trebuia să îl mai folosească pe veteran.

Vlad Chiricheș a fost mărul discordiei rupturii dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi. Mijlocașul central nu e deloc pe placul patronului, care l-a desființat atât după victoria cu UTA (4-0), Cu toate acestea, Rădoi l-a titularizat pe Chiri de fiecare dată. O greșeală consideră fostul antrenor al roș-albaștrilor, Laurențiu Reghecampf.

„Tu ca antrenor nu mai poți să îl folosești pe Chiricheș la nivelul lui niciodată. Lucrurile astea trebuie rezolvate intern. Iar eu mereu le-am rezolvat intern. Când Gigi vine și spune nu îl mai vreau pe X din anumite motive și știu că nu mai e loc de discuție, nu ai ce să faci. Pentru că situația actuală nu îl ajută cu nimic pe Chiricheș. Și dacă va fi cel mai bun de pe teren, tot același discurs îl vei auzi.

Gigi plătește pe toată lumea. Dacă el nu își dorește un jucător în echipă și asta nu e doar la FCSB. Să spunem că în România există un om ca Gigi Becali care e direct și onest să spună lucrurile direct la TV, dar sunt foarte mulți patroni și nu vreau să dau nume, pe care tu îi cunoști, care va lucrurile astea într-o cameră, într-un birou. Și spun foarte clar eu nu îl mai vreau pe ăla. Ce poți să faci?

Cu ce îl ajută pe Chiricheș când citește în fiecare zi după meci că e slab, că trebuie să se lase, practic îl omoară psihic. (n.r. – A fost ultimul meci al lui Chiricheș la FCSB?) 100%. Și dacă rămâne Mirel va fi foarte greu să mai joace. Dacă patronul echipei nu îl mai vrea în echipă, ce poți face? Că ești legat de mâini și de picioare. Tu ai nevoie de el. Tot ce faci la echipă.

Ai nevoie de prime, ai nevoie să ai atmosferă bună în lot. Nu e vorba că ești slab ca antrenor sau că vrei să impui anumite lucruri. Doar că ești legat de mâini și de picioare când vine momentul ca tu să iei o decizie care ajută toată echipa. Iar un conflict cu patronul nu îți aduce nimic. (n.r. – Chiricheș nu va câștiga niciodată lupta asta, nu?) Ce să câștige? O să îi plătească toți banii și pleacă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cum discuta Reghe cu Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf a fost antrenor la FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017. În această perioadă, tehnicianul a cucerit două titluri, o Supercupă și o Cupă a Ligii. Relația sa cu Gigi Becali a fost una excelentă. „Discuțiile sunt foarte simple, mai ales cu Gigi Becali. Vorbești cu el și îi vezi punctul de vedere: vreau aia, vreau aia, vreau aia. Atunci explici ce antrenezi tu, ce faci tu, care jucători sunt în formă, lucruri care de multe ori pe nu îl interesează.

El zice tu ești acolo, tu îi antrenezi, eu vreau să îi văd la meci. Nu e singurul om cu care am vorbit despre fotbal. Am avut o grămadă de președinți, de patroni, care fac lucrurile astea. Îți pierzi ore în șir din viața ta să stai și să explici niște lucruri care nu sunt normale, dar trebuie să le faci că asta e parte din programul tău de lucru. Nu se ajunge la situații de genul ăsta și mai ales când ai în echipă un om ca MM, care poate fi omul de legătură și ajutorul tău ca antrenor în discuția cu patronul. Depinde cum îl pui în valoare.

Eu nu am încercat niciodată să îl conving pe Gigi de ceva. Doar am încercat să îi spun cum sunt lucrurile. Decizia finală întotdeauna a fost a lui. Aici mă refer la jucători de genul ăsta sau la scandalul de acum. Când el avea o idee. A fost Rocha. L-am adus de la Chiajna. Până în decembrie avea 10 goluri și 8 assist-uri. Mai știți de ce l-a dat afară Gigi în iarnă pe Rocha? Că era gras.

Am încercat să îl convingem și a zis bă, tată, nu îmi place. Am găsit soluția să îl lăsăm pe Rocha să plece la altă echipă. Ce puteam să facem? Să avem mereu aceeași discuție și același scandal? Nu avea rost. Noi aveam nevoie de Gigi să fie alături de noi, nu împotriva noastră. Și vă mai spun ceva. A dat 150.000 pentru Rocha și a zis că nu îl interesează. Când vine vorba de bani nu e o soluție să o expui în fața lui Gigi. Pentru că plătește. N-a fost jucător să nu primească banii la FCSB”, a adăugat Reghecampf.

Reghe, sfat pentru Chiricheș

Laurențiu Reghecampf și Vlad Chiricheș au lucrat împreună la FCSB în sezonul 2012-2013, când au reușit să câștige campionatul după 7 ani de secetă și au ajuns până în optimile UEFA Europa League. „Eu nu aș fi făcut lucrul ăsta. L-aș fi luat pe Chiricheș și i-aș fi spus direct: ‘Nu ai ce să faci. Și știi foarte bine. Ai fost jucător aici, cunoști situația. Și dacă te bag și dacă ești cel mai bun, Gigi nu te mai vrea.

Mergi la Palat, găsește o soluție și pleacă’. E păcat pentru Chiricheș la ce a făcut pentru Steaua/FCSB să se ajungă la subiectul ăsta. Eu aș vrea ca el să fie protejat. El înseamnă pentru mine personal ca antrenor și ca om. Pe mine m-a ajutat foarte mult Chiri. Nu îmi doresc să văd lucrurile astea prin presă”, a adăugat Reghe.