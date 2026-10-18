Sport

Reghe l-a făcut praf pe Baciu înainte de Voluntari – FCSB: „Nu mă cobor aşa mult!”

Marian Popovici
18.10.2026 | 16:07
Reghe la facut praf pe Baciu inainte de Voluntari FCSB Nu ma cobor asa mult
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Reghe l-a făcut praf pe Baciu înainte de Voluntari - FCSB: "Nu mă cobor aşa mult!". Sursa: colaj Fanatik
Laurenţiu Reghecampf a lansat un atac la adresa lui Marius Baciu, spunând că nu vrea să coboare nivelul şi să răspundă la ceea ce a spus fostul antrenor de la FCSB.
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Laurenţiu Reghecampf a vorbit într-o conferinţă de presă înainte de Voluntari – FCSB. Antrenorul roş-albaştrilor l-a pus la punct pe Marius Baciu, cel care spunea că nu a avut la dispoziţie toţi jucătorii pentru a putea lucra pe o perioadă mai lungă cu ei.

Reghe l-a făcut praf pe Marius Baciu: „Nu mă cobor aşa mult!”

Reghecampf nu a rămas dator şi a declarat că nu vrea să coboare nivelul şi să îi răspundă fostului său coechipier de la Steaua. Actualul tehnician a declarat că FCSB are probleme în clasament şi acest subiect e cel mai important în momentul de faţă:

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„Nu mai faceți comparații, paralele. Perioada lui Marius Baciu a fost, acum e a lui Laurențiu Reghecampf. Faceți doar să aruncați presiunea, nu răspund la ce zice el, nu am de ce, nu mă cobor așa mult. Mi-a fost coleg, eu nu comentez, e dreptul lui să comenteze, nu mă deranjează.

Am avut această perioadă de pauză de trei săptămâni, am avut-o cu toții, nu conta că era Baciu, Reghecampf sau Mourinho. Nu mă puneți să vorbesc despre ce a fost înainte, că nu o să fac. Sunt probleme, sunt probleme în clasament, suntem pe un loc unde nu ar trebui să fim. Nu dau vina pe nimeni, îmi fac meseria atât de bine, doar ca să câștigăm cât mai multe puncte”, a răbufnit Reghe.

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Dennis Politic, revitalizat de Reghe?! „Are calităţi foarte mari”

Laurenţiu Reghecampf e sigur că poate să îl revitalizeze pe Dennis Politic, aşa cum a anunţat FANATIK. Atacantul nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor după transferul de la Dinamo din vara anului trecut, dar antrenorul are mare încredere în calităţile sale:

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„Eu nu am făcut absolut nimic, am văzut un jucător, Dennis Politic, la antrenament, un băiat foarte deștept, care vrea să joace fotbal. Totul este în mâna lui, are șansa să se antreneze zi de zi, să joace, să intre cât mai bine. Sper să fie bine, el se antrena separat când am venit aici, era încă în refacere.

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Mă bucur că avem deja două-trei săptămâni de muncă și nu acuză nicio accidentare. Are calități foarte mari, ne-ar putea ajuta dacă este apt și sper să o facă de la meciul de mâine seară”, a spus Reghecampf.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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