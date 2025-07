Reghe nu a menajat pe nimeni după FCSB – Shkendija 1-2: “Bîrligea şi Alibec nu se cunosc suficient!”

FCSB, deși considerată favorită certă la calificare, a fost eliminată de Shkendija în dubla manșă, iar speranțele de a ajunge în grupele UEFA Champions League s-au năruit pentru acest sezon. Laurențiu Reghecampf a explicat care a fost cauza eșecului în fața campioanei Macedoniei de Nord.

Reghecampf nu a menajat pe nimeni după FCSB – Shkendija 1-2

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf a transmis că ar fi abordat altfel schimbările efectuate la pauză și nu i-ar fi introdus pe , pentru că cei doi nu se cunosc suficient. Fostul antrenor de la FCSB susține că atacanțuu ar putea să joace împreună, dar după ce își sudează mai bine relația.

Tehnicianul e de părere că t. Totodată, Laurențiu Reghecampf consideră că jucătorii de la FCSB trebuie să-și revină cât mai repede la nivelul avut în stagiunea precedentă, altfel acest an va fi unul pierdut.

„Nu poți să dai doar un nume de jucător care nu e în formă. Dacă e să ne uităm la repriza a doua, a fost o schimbare care nu a fost inspirată. Eu v-am spus, puteau foarte simplu să îl lase pe Tavi în teren, scoteau un fundaș central, îl puneau pe Chiricheș acolo și aveai încă un jucător foarte bun care te ajuta la construcție. Îl puneai pe Șut în fața apărării și îl duceai mai sus pe unul dintre ei.

Mă gândesc că ideea cu Alibec și Bîrligea este una bună, dar ei doi încă nu se cunosc foarte bine, nu au jucat împreună. S-a văzut acest lucru, la un moment dat Bîrligea s-a dus în lateral, dar nu știu dacă el a făcut asta pentru a-i face loc lui Alibec.

Pentru mine, ca număr 9, Bîrligea este clar un jucător de careu, care poate să ajute echipa mult mai mult stând la limita celor doi fundași centrali. Dacă joci cu 2 atacanți, trebuie să faci cu ei antrenament, unul vine și celălalt pleacă. Poți să joci cu amândoi, Denis este un jucător foarte inteligent.

„Nu o văd ca pe o tragedie! Trebuie să ai puterea să revii, altfel va fi un an pierdut la FCSB”

Alibec nici nu avea de unde să aibă cifre! În momentul când tu vii după accidentare și nu ai o pregătire foarte bună… Joci câteva minute în Supercupă, te accidentezi iar și toată lumea are speranțe că vei avea un randament foarte bun când revii. Nu avea de unde! Dacă avea noroc să marcheze un gol, poate se schimba puțin istoria meciului.

Denis, în momentul de față, ar fi trebuit să fie schimbat cu Bîrligea. Cât poate să joace Bîrligea? 60-70 de minute și apoi să intre Denis 15-20 de minute. Pas cu pas începi să creezi și pentru Denis, dar și pentru Bîrligea. Ambii sunt jucători foarte buni și la un moment dat o să ajute foarte mult echipa.

Eu nu vreau să comentez aceste lucruri, că au jucat împreună pentru prima dată, pentru că nu ține de mine. Ei au un plan conform a ceea ce se întâmplă la antrenamente. Noi nu știm cât s-a antrenat Denis, nu știm cât s-a antrenat Bîrligea sau ce s-a întâmplat în cele 2-3 zile cât s-a pregătit meciul.

Este păcat! Eu nu o văd ca pe o tragedie. Într-adevăr, te gândești la nivelul echipelor noastre și a campionatului din România și a celor din Macedonia de Nord și atunci da, este o pierdere foarte mare pentru tot ceea ce înseamnă echipa, coeficientul UEFA. În fotbal se întâmplă și știți că după un an în care au avut rezultate incredibile, urmează o perioadă de genul acesta. Trebuie să ai puterea să revii! Dacă se va întâmpla acest lucru, atunci totul va fi ok, dacă nu, va fi un an pierdut din partea celor de la FCSB”, a declarat Laurențiu Reghecampf.