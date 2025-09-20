Reghe, scut în faţa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: “Relaxarea şi automulţumirea sunt pe primul loc în Oltenia! Mi s-a întâmplat şi mie”

Laurențiu Reghecampf a comentat situația Universității Craiova, fosta sa echipă. Tehnicianul i-a luat apărarea lui Mirel Rădoi, Ce a spus despre actualul antrenor al oltenilor.

Laurențiu Reghecampf îl apără pe Mirel Rădoi după ultimele sale gesturi

Mirel Rădoi trăiește intens fiecare meci, iar reacțiile sale nu sunt deloc discrete. Antrenorul atrage deseori atenția prin ieșirile sale nervoase, din această cauză.

Laurențiu Reghecampf este însă de altă părere. Tehnicianul român consideră că Mirel Rădoi procedează foarte bine ținându-și constant elevii în priză, scoțând în evidență faptul că „relaxarea şi automulţumirea sunt pe primul loc în Oltenia”.

„Mirel, văzând ce s-a întâmplat în trecut, își dorește să nu aibă parte de asemenea momente!”

„Nu cred că este iritat. Cred că este foarte bine informat și știe ce se întâmplă acolo. Și eu cunosc acest lucru și faptul că după anumite rezultate, jucătorii se relaxează. Sunt sigur că Mirel vrea campionatul și trebuie să îi facă pe toți să fie conștienți că punctele câștigate în fiecare etapă sunt foarte importante.

Lucrul acesta mi-a întâmplat și mie la Craiova. Eram în luptă pentru campionat și Cupă și nu am câștigat nimic. Relaxarea şi automulţumirea sunt pe primul loc în Oltenia, iar el, văzând ce s-a întâmplat în trecut, își dorește să nu aibă parte de asemenea momente.

„Acești jucători au nevoie de un exemplu și ceea ce s-a întâmplat a fost foarte ok, foarte bine!”

Acest lucru este cunoscut. Nu e vorba dacă ești vocal sau mai dur, ci de cum se relaxează jucătorul în momentele bune. Eu îi dau dreptate lui Mirel, vrea să țină echipa foarte motivată, foarte bine pregătită pentru orice meci, indiferent că este în cupele europene, campionat sau Cupă. Acești jucători au nevoie de un exemplu și ceea ce s-a întâmplat a fost foarte ok, foarte bine.

Ai nevoie de Baiaram, este un jucător important, care a crescut foarte mult. Nu comentez ce a făcut sau decis Mirel. Poate și el, după un anumit moment de gândire și după meci, la cald, la rece, stând să se gândească, poate ar fi luat altă decizie. A vrut să le arate tuturor că orice meci, orice moment, este important pentru ei ca să ajungă să câștige campionatul”, a spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.