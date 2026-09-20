ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf este alesul lui Gigi Becali pentru banca FCSB. Patronul roș-albaștrilor a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că a ajuns la un acord cu tehnicianul de 51 de ani, pentru a pune la punct ultimele detalii și a începe al treilea mandat la formația din Capitală.

Care este sistemul preferat al lui Laurențiu Reghecampf. Cum ar putea juca antrenorul la FCSB

FANATIK a analizat rapoartele tactice din mai multe mandate ale lui Laurențiu Reghecampf. De la ultima sa perioadă la FCSB și până la experiențele din străinătate, tehnicianul și-a modificat de mai multe ori așezarea de bază. Un lucru a rămas însă constant. „Reghe” preferă aproape întotdeauna o linie de patru fundași și sisteme care îi permit să ocupe bine centrul terenului.

ADVERTISEMENT

Sistemul preferat al lui Reghecampf este 4-2-3-1. Ani la rând, inclusiv după plecarea sa, roș-albaștrii au continuat să utilizeze același sistem. Rareori s-a trecut la o formulă cu trei fundași centrali sau cu două vârfuri.

Cum juca FCSB în precedentul mandat al lui Reghecampf. 4-2-3-1 era sistemul de bază

Punctul de plecare pentru a înțelege ce ar putea juca FCSB este chiar precedentul mandat al lui Reghecampf. În raportul Wyscout analizat de FANATIK, 4-2-3-1 reprezenta 51% dintre sistemele utilizate de roș-albaștri. Echipa se baza mult pe jucătorii de bandă care intrau spre centru, dar și pe mijlocașii centrali capabili să evolueze box-to-box. Unul dintre mijlocași putea rămâne mai jos, în timp ce celălalt avea libertatea să avanseze. În fața lor exista un jucător care ocupa spațiul dintre linii.

ADVERTISEMENT

Primul „11” standard al FCSB din ultimul mandat al lui Reghecampf: Niță – Enache, Bălașa, Moke, Momcilovic – Pintilii, Ovidiu Popescu – Tănase, Boldrin, de Amorim – Alibec.

ADVERTISEMENT

Al-Wahda: Reghecampf a trecut la 4-3-3

Experiențele din străinătate l-au făcut pe Reghecampf să încerce și alte formule. La Al-Wahda, 4-3-3 a devenit sistemul principal, unul ceva mai ofensiv. În locul structurii clare cu doi mijlocași centrali și un număr 10, Reghecampf utiliza trei oameni în centrul terenului.

ADVERTISEMENT

Unul dintre ei putea coborî în fața fundașilor, în timp ce ceilalți doi aveau libertatea să urce. Este o formulă pe care FCSB a folosit-o și sub comanda lui Elias Charalambous, cu Șut sau Lixandru ceva mai retrași și cu Olaru, Cisotti sau Tănase poziționați mai sus.

În schimb, la Al-Ahli, Reghecampf și-a schimbat din nou tactica. Din rapoartele analizate reiese că, în majoritatea jocurilor, echipa a început într-un 4-1-4-1, un sistem ceva mai rar întâlnit în fotbalul modern. Concret, echipa evolua cu o „ancoră” în fața fundașilor centrali, în timp ce ceilalți doi oameni din centru aveau un rol important în tranziția pozitivă. Se forma practic o linie de patru în spatele atacantului, care trebuia alimentat cu mingi și susținut din linia a doua.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova: Reghecampf s-a întors la 4-2-3-1, dar a folosit și doi atacanți

La Universitatea Craiova, în mandatul din 2023, Reghecampf a revenit la sistemul care l-a consacrat: 4-2-3-1. Totuși, antrenorul a încercat mai multe variante tactice. În unele jocuri a trecut, inclusiv pe parcursul partidelor, la 4-4-2 sau 4-3-3.

Unul dintre motive era prezența lui Alexandru Mitriță. Deși se simte cel mai bine în flancul stâng al atacului, Mitriță poate fi extrem de util și în zonele centrale, în special atunci când echipa are nevoie de atacuri rapide și de un jucător capabil să facă diferența între linii, ceea ce ar putea face cu Drăguș la FCSB!

4-2-3-1: Popescu – Vlădoiu, Zajkov, Raul Silva, Bancu – Screciu, Crețu – Ișfan, Danciu, Mitriță – Ivan.

4-4-2: Popescu – Căpățînă, Zajkov, Raul Silva, Bancu – Baiaram, Screciu, Kurtić, Mitriță – Ivan, Marković.

În ultimele două mandate, la Espérance și Al-Hilal Omdurman, Reghecampf a mers din nou în principal pe 4-2-3-1, dar a început să folosească și o formulă cu trei fundași centrali. În perioada petrecută în Sudan, antrenorul a testat sistemul cu trei stoperi, însă doar pentru anumite momente ale jocurilor.

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB cu Reghecampf

Astfel, putem creiona un prim „11” pe care Laurențiu Reghecampf l-ar putea folosi la FCSB. Cel mai probabil, antrenorul va alege să înceapă cu un 4-2-3-1, sistem pe care îl cunoaște foarte bine și care poate fi implementat relativ ușor dacă ne uităm la caracteristicile actualului lot al roș-albaștrilor.

În poartă ar urma să rămână Ștefan Târnovanu, iar în linia defensivă pare să existe un alt punct fix: Ricardo Pădurariu, jucătorul care a impresionat în acest sezon de SuperLiga și care îndeplinește și criteriul de vârstă. În dreapta ar putea evolua fie Labonne, fie Vali Crețu, în timp ce perechea din centrul apărării poate fi aleasă dintre Dawa, Batubinsika și Mihai Popescu.

La mijloc, în acest sistem, Reghecampf are nevoie de doi jucători puternici care să poată îndeplini foarte bine sarcinile defensive. Karlo Muhar se încadrează în acest profil și poate fi completat de un fotbalist cu valențe ceva mai ofensive, precum João Paulo sau Juri Cisotti. În formula de start poate intra și Ofri Arad, mai ales în partidele în care FCSB are nevoie de mai multă siguranță în zona mediană.

Este nevoie însă și de un număr 10. Denis Drăguș a fost folosit în această poziție în ultimul joc cu Universitatea Craiova, însă rolul pare mai potrivit pentru Meriton Korenica sau chiar Juri Cisotti, jucători care se descurcă mai bine în zonele aglomerate și pot primi mingea între liniile adversarului.

Unde ar putea juca Drăguș în mandatul lui Reghecampf la FCSB

În flancul drept al atacului, David Miculescu pare una dintre principalele variante. Fotbalistul a evoluat în această zonă a terenului încă de la venirea sa la FCSB și ar urma să se lupte pentru postul de titular cu Boutoutaou. În stânga, Denis Drăguș ar putea fi alegerea lui Reghecampf. Deși a evoluat ani buni și în centrul atacului, internaționalul român se simte foarte bine și atunci când pornește din bandă.

În centrul atacului, lucrurile sunt ceva mai simple. Dacă Denis Drăguș va fi folosit în stânga, postul de vârf ar urma să fie ocupat fie de Arnold Garita, un atacant extrem de puternic în duelurile fizice, fie de Alexandru Stoian. Acesta din urmă are un profil diferit, este mai mobil și poate veni cu un plus de creativitate, coborând pentru a crea spații și oportunități pentru colegii care vin din linia a doua.

FCSB în 4-2-3-1: Târnovanu – Pădurariu, Dawa, Batubinsika/Mihai Popescu, Labonne/Crețu – Muhar, Joao Paulo/Ofri Arad – Miculescu/Boutoutaou, Korenica/Cisotti, Drăguș – Garita/Stoian.

FCSB în 4-3-3: Târnovanu – Pădurariu, Dawa, Batubinsika/Mihai Popescu, Labonne/Crețu – Muhar, Joao Paulo, Cisotti/Korenica – Miculescu/Boutoutaou, Garita/Stoian, Drăguș.

Există și varianta în care Denis Drăguș să fie folosit ca vârf. În acest caz, David Miculescu ar urma, cel mai probabil, să rămână în flancul drept, iar în stânga ar putea apărea Boutoutaou, un jucător tehnic, capabil să creeze situații periculoase și să intre în centru. În spatele lui Drăguș, pentru postul de număr 10, Reghecampf ar avea în continuare două variante: Meriton Korenica și Juri Cisotti.