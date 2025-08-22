Reghe, şocat de Hacken – CFR Cluj 7-2: “Mi s-a părut bizar tot ce s-a întâmplat! Când vezi asemenea reacţii de la jucători… scorul e ok”

CFR Cluj este ca și eliminată din Conference League după ce a suferit un eșec uluitor în Suedia, 2-7 contra lui Hacken. . Laurențiu Reghecampf a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre rezultatul incredibil înregistrat de vicecampioana României.

Laurențiu Reghecampf a analizat partida Hacken – CFR Cluj 7-2

Tehnicianul a fost surprins de diferența uriașă dintre cele două formații, ținând cont și de faptul că pe banca CFR-ului se afla Dan Petrescu. „E o surpriză neplăcută, nu mă așteptam la diferența asta. Mă așteptam să existe o diferență având în vedere terenul sintetic, dar au fost prea multe goluri primite foarte ușor.

Îl cunosc foarte bine pe Dan, știu exact cum pregătește meciurile și știu că pune suflet foarte mult. Știind nivelul celor de la CFR, ce s-a întâmplat aseară a fost bizar. Ceva s-a întâmplat și nu pot să îmi dau seama ce. Nu m-a mirat că Dan Petrescu și-a dat demisia.

Nu știam că are probleme de sănătate. Consider că e un lucru normal. Nu cred că a contat numai rezultatul, ci și faptul că are niște probleme personale și vrea să le rezolve”, a declarat Laurențiu Reghecampf în cadrul intervenției de la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Laurenţiu Reghecampf, concluzie incredibilă după eșecul dur al CFR-ului

Fostul antrenor al celor de la FCSB a vorbit despre erorile din defensiva „feroviarilor” și a concluzionat că deși clujenii au încasat șapte goluri, rezultatul poate fi considerat unul blând ținând cont de ocaziile pe care le-au avut cei de la Hacken. „E foarte greu să marchezi atâtea goluri unei echipe ca CFR.

Lejeritatea cu care au tratat faza de apărare, mai ales la golurile de la început, mi s-a părut ceva bizar. Nu ai cum la acel nivel să faci astfel de greșeli. (n.r. doar dacă vrei) Nu vreau să intru în astfel de discuții, dar mie, ca antrenor, când vezi astfel de reacții din partea unor jucători, mi se pare ceva care nu e normal.

Dacă stai să te uiți la ce au jucat și la ocaziile pe care le-au avut ceilalți, e ok 7-2. Putea să fie mai rău”, a declarat Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul și echipa sa, Al Hilal Omdurman, se află în acest moment într-un cantonament în Tanzania, iar .