Reghe, șocat de un jucător al FCSB! “E cel mai bun! Fotbalist de Liga Campionilor!”

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Laurențiu Reghecampf i-a atras atenția lui Gigi Becali asupra unui fotbalist de la FCSB despre care spune că are calități deosebite și poate ajunge la nivel de Liga Campionilor. Este vorba despre Boutoutaou, jucător care încă nu a avut suficient timp să confirme în meciurile oficiale, dar care l-a impresionat pe Reghecampf la antrenamente. Adrian Ilie și Andrei Vochin au analizat și ei calitățile fotbalistului și au explicat ce ar putea să-i lipsească pentru a confirma și în partidele oficiale.

Gigi Becali, impresionat de ce i-a spus Reghe despre Boutoutaou

Gigi Becali a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că Laurențiu Reghecampf i-a transmis un mesaj foarte clar după ce l-a urmărit pe Boutoutaou la antrenamente. Antrenorul ar fi considerat că este cel mai valoros din lotul FCSB și că are nivelul necesar pentru a evolua în Liga Campionilor.

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„Reghe mi-a zis de Boutoutaou, dar rămâne să vedem, că e cel mai valoros jucător al nostru și că e jucător de Liga Campionilor. Mi-a zis – Patroane, la antrenamente asta este, e cal mai bun dintre toți -. Am rămas așa, să vedem, poate nu era antrenat, poate nu avea echipă, nu o fi avut cu cine să joace, să se antreneze“, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie pune o singură condiție: să confirme și în meciuri!

Adrian Ilie este de acord că Boutoutaou are calități și spune că îi place ceea ce vede la fotbalistul FCSB. Fostul atacant atrage, însă, atenția asupra unei probleme care poate apărea la jucătorii care impresionează la antrenamente, dar nu reușesc să repete prestațiile și în meciurile oficiale.

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„Da, chiar cred asta. Sper doar să nu fie jcuător de antrenament, că am mai văzut. A zis că e cel mai bun acolo, dar să vedem. Sunt jucători excepționali în antrenamente, dar când intră la meci au un trac și emoțiile îi compleșesc. Ăsta e cel mai mare pericol la un jucător de fotbal, să ai emoții înainte de meci, pentru că nu te ajută cu nimic. Mai mult, îți scade și randamentul. Trebuie să te gândești ce ai făcut toată săptămâna la antrenamente și să aplici în timpul jocului. Mie îmi palce de el, are calități bune“, a spus și Adrian Ilie.

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Andrei Vochin a remarcat calitatea lui Boutoutaou de la prima atingere

Andrei Vochin a mers și mai departe și a explicat că a observat încă de la prima apariție în care l-a urmărit. Analistul consideră însă că fotbalistul trebuie să primească suficient timp pe teren pentru a demonstra dacă poate ajunge într-adevăr la nivelul despre care vorbește Reghecampf.

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„Dacă eram în locul lui Reghe, i-aș fi dat două informații lui Gigi. Că este jucător de Liga Campionilor, dar care dă randament după minutul 70, după ce-i fezandează 70 de minute. E jucătorul care nu trebuie scos de pe teren, doar așa poate fi jucător de Ligă. Asta i-aș fi transmis. Mi s-a părut de la prima atingere, cu Auda, că e ceva bun cu el. Apoi l-am mai văzut doar 45 de minute“, a adăugat și Andrei Vochin.

Vochin spune că Boutoutaou a lăsat deja impresii bune, inclusiv printr-o pasă de gol, însă nu consideră că există suficiente argumente pentru a spune deja că fotbalistul este de nivelul Ligii Campionilor: „Nu știu dacă e de Ligă, dar e peste media campionatului nostru, doar că trebuie să joace“, a completat și Andrei Vochin.