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Revoluția lui Gigi Becali la FCSB a început cu oameni noi și obiceiuri vechi. Nu mai e Mihai Stoica, au venit Lucasz Szukala și Raul Rusescu. Bogdan Costicea și Ionuț Luțu monitorizează jucătorii de care Laurențiu Reghecampf are nevoie pentru a face lot de titlu. Doar că primul transfer al iernii, Petru Popescu, vine fără ca Becali să se consulte cu vreunul dintre acești oameni!

Reghecampf a aflat de transferul lui Petru Popescu la FCSB de la FANATIK SuperLiga ! Gigi Becali a făcut transferul fără să-și consulte oamenii de încredere

Antrenorul, departamentul de scouting, staff-ul și noua conducere a FCSB… toți au aflat despre transferul lui Petru Popescu abia după declarațiile pe care Gigi Becali le-a făcut la FANATIK SUPERLIGA. Laurențiu Reghecampf primește jucătorul fără să fie consultat, dar și asigurări că FCSB va avea o campanie de achiziții plină de evenimente.

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„(n.r. Cum merg treburile? Care sunt noutățile?) Se lucrează, nu e nimic stabilit. S-au mai emis anumite păreri despre jucători. Se cercetează, consultare. Stau și eu, să ajung la concluzia cea mai bună (…) Am luat unul (n.r. un jucător) azi, pe 250.000 de euro. Vine diseară. (n.r. E jucător român?) Da, e român. (n.r. pe ce post e?) E atacant. 250.000 de euro”, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Petru Popescu, propus direct lui Gigi Becali prin intermediul impresarului său. Patronul FCSB, impresionat de jucător

Gigi Becali, jucătorul și impresarul acestuia, Alexandru Fosa, sunt singurii care au știut despre acest transfer. Iar negocierile s-au finalizat foarte repede. Impresarul lui Petru Popescu a vrut să capitalizeze perioada excelentă pe care o traversează clientul său, atât la club, cât și la naționala Moldovei. Și l-a apelat direct pe Gigi Becali pentru a-i propune transferul.

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Patronul FCSB a rezolvat, practic, de unul singur primul transfer pentru perioada de iarnă. A urmărit imaginile pe care le-a primit de la Fosa, i-a plăcut jucătorul și a acceptat condițiile care i-au fost propuse pentru transfer. Totul era rezolvat în doar câteva ore, iar jucătorul pornea deja spre București să semneze contractul.

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Motivul pentru care nici măcar Ionuț Luțu nu a știut de planul lui Gigi Becali de a-l transfera pe Petru Popescu

Laurențiu Reghecampf nu a fost consultat pentru transfer, nici măcar Bogdan Costicea nu a știut despre negocieri. în această iarnă, așa cum a anunțat FANATIK. Iar Gigi Becali a confirmat apoi la FANATIK SUPERLIGA.

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De altfel, nici măcar Ionuț Luțu, care este cel mai apropiat de Gigi Becali, nu a știut nimic. Asta și pentru că despre care FANATIK a scris în exclusivitate. După ce se va reface, Luțu își va relua noua sarcină primită de la Gigi Becali, aceea de a urmări jucători pe care FCSB i-ar putea transfera.