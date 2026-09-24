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Laurențiu Reghecampf a dezvăluit discuția cu Gigi Becali despre marea nemulțumire a patronului FCSB: „Să avem puțină răbdare”

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre situația de la FCSB și a dezvăluit ce i-a transmis lui Gigi Becali într-o discuție privată. Antrenorul roș-albaștrilor este convins că echipa sa va reveni în lupta pentru titlu
Cristian Măciucă
24.09.2026 | 16:50
Laurentiu Reghecampf a dezvaluit discutia cu Gigi Becali despre marea nemultumire a patronului FCSB Sa avem putina rabdare
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Laurențiu Reghecampf a dezvăluit discuția privată cu Gigi Becali: „Să avem puțină răbdare” FOTO: Colaj Fanatik
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) rămâne încrezător în șansele la titlu ale FCSB-ului, chiar dacă roș-albaștrii sunt obligați să recupereze teren față de formațiile aflate în partea superioară a clasamentului. Liderul Dinamo are un avans de 11 puncte! La conferința de presă în care a fost prezentat, noul tehnician a dezvăluit și ce a vorbit cu patronul Gigi Becali.

Reghecampf e ferm convins că FCSB va reveni în lupta la titlu

Laurențiu Reghecampf nu se teme de numărul mare de echipe care sunt în fața FCSB-ului. Roș-albaștrii sunt pe locul 10, la 11 puncte în spatele liderului Dinamo. Totuși, până la play-off, mai sunt doar 2 puncte. Farul Constanța ocupă în prezent locul 6. „Când sunt mai multe echipe în lupta pentru primele locuri, ai mai multe șanse să te încurci.

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Când sunt doar două echipe, este mult mai dificil, pentru că cele două echipe se vor întâlni probabil de două ori în play-off și campionat. Dacă sunt mai multe echipe care au valoare și pot încurca echipele din față, este foarte bine pentru noi, care în momentul de față venim din spate și cumva vom ajunge acolo cu siguranță și vom pune probleme foarte mari. Eu, când o să vin în fața dumneavoastră, întotdeauna o să spun același lucru. Ce îmi doresc este să avem o echipă puternică și rezultatele pe care ni le dorim”, a declarat Laurențiu Regehcampf, la conferința de presă.

Ce a discutat Reghecampf cu Gigi Becali, nemulțumit de noile transferuri ale FCSB

Reghecampf a dezvăluit apoi că a discutat inclusiv cu Gigi Becali despre perioada dificilă prin care trece FCSB. Mesajul transmis de antrenor către latifundiarul din Pipera a fost unul clar. Noile transferuri au nevoie de timp pentru a se adapta cerințelor și presiunii existente la clubul roș-albastru. Meciul de debut al lui Reghe la FCSB va fi cu Oțelul, luni, 10 octombrie.

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„Sunt sigur că oamenii de aici mă vor susține și mă vor ajuta să ajungem acolo unde ne dorim. Sunt foarte mulți jucători noi. Discuția asta am avut-o și cu patronul echipei, să avem puțină răbdare și să încercăm să-i aducem la nivelul dorit, să înțeleagă ceea ce înseamnă clubul ăsta.

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Poate mulți dintre ei nu sunt obișnuiți cu această atmosferă, dar de acest lucru mă voi ocupa eu și mă ocup în fiecare zi. Vor știi exact unde au venit și ce au de făcut. Când ies pe teren, ei trebuie să aibă o altă reacție. Nu avem ce să discutăm foarte mult. Eu am mare încredere în nivelul jucătorilor. Majoritatea dintre ei au demonstrat că sunt de mare valoare”, a adăugat noul tehnician al roș-albaștrilor.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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