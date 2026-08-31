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După ce a surprins pe toată lumea cu decizia de a se întoarce la Esperance Tunis, club pe care îl dăduse în judecată pentru o datorie din primul mandat, Laurențiu Reghecampf a luat foc după o înfrângere a echipei sale.

Laurențiu Reghecampf, scos din sărite de întrebările jurnaliștilor după primul eșec în Tunisia

În etapa a doua a campionatului intern, Esperance Tunis a fost învinsă de formația Omrane, scor 1-3. La conferința de presă de după joc, tehnicianul român a izbucnit în momentul în care i-au fost contestate schimbările făcute.

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”Nu mă interesează ce cred oamenii! Noi încercăm să jucăm fotbal. Încercăm să ne folosim jucătorii în cele mai bune poziții. Încercăm să dăm tot ce avem mai bun. Mai departe, ce spun oamenii și ce analize fac, e problema lor, nu a mea.

(n.r. – V-au surprins cei de la Omrane din punct de vedere tactic?) Nu. Deloc. Știam că ei nu vor ieși niciodată la joc împotriva noastră. Că vor recurge doar la mingi lungi. Și nu, n-am jucat cu doi stoperi, cum spuneți voi, ci cu trei!

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La mijloc, am folosit doi fotbaliști în centrul terenului. Intenția mea a fost să avem mai mulți jucători în poziții centrale și să fim mai activi în față. Din păcate, nu s-a întâmplat asta în acest meci”, a declarat Reghecampf, conform .

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Atac dur la adresa adversarilor

Tehnicianul român a răspuns tăios și în momentul în care i s-a amintit că adversarii au condus chiar cu 3-0 și golul formației sale a venit abia pe final. Reghe a precizat că pe teren s-a aflat o singură echipă care și-a dorit să joace fotbal.

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”Așa e, dar pe teren a existat o singură echipă care a ieșit la joc. Noi am fost cei care am construit, am pasat și încercat să jucăm fotbal. Din păcate, în apărare, am comis niște erori mari și am luat golurile mult prea ușor. Nu e posibil așa ceva…”, a spus Laurențiu Reghecampf.

După acest eșec, Esperance Tunis se află pe locul 1o în clasamentul campionatului Tunisiei după disputarea a două etape, cu 3 puncte. În prima rundă, , în derby-ul împotriva celor de la Etoile Sahel.

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Reghecampf, decizie nemaîntâlnită la Esperance Tunis

Revenit după 15 luni la Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf a făcut o adevărată revoluție la echipă. Tehnicianul român a hotărât în această vară ca .

”Vara anului 2026 a fost orice, numai una obișnuită nu pentru Esperance! Lotul clubului a fost remanierat din temelii. […] Statistica e incredibilă: 23 de jucători au părăsit Esperance Tunis față de sezonul trecut! O astfel de cifră e fără precedent în istoria de peste 107 ani a clubului și demonstrează dimensiunea acestei ‘Revoluții’.

Poate că, la prima vedere, decizia despărțirii de 23 de jucători ar părea una exagerată. Dar ea a scutit clubul de o veritabilă ‘hemoragie’ financiară. Pentru că, în urma transferurilor, s-au obținut sume importante. Iar în cazul jucătorilor împrumutați, Esperance a scăpat de plata unor salarii mari.

Una peste alta, politica clubului i-a permis noului antrenor să-și aducă jucătorii doriți, având la dispoziție bugetul necesar. Iar ‘Revoluția lui Reghecampf’ e pe cale să mai facă o ‘victimă’. Pentru că, în următoarele zile, atacantul Florani Danho poate fi dat la Al-Ittihad Tripoli din Libia”, a notat jurnalistul Nazih Karshawi.