Sport

Răsturnare incredibilă de situație pentru Reghecampf și FCSB! „Clubul nu a semnat nimic. Trebuie să dea 1 milion de euro!” Exclusiv

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat joi ca nou antrenor al FCSB, dar tunisienii de la Esperance îi dau o veste proastă. FANATIK a obținut detaliile în exclusivitate.
Emanuel Roşu
25.09.2026 | 17:26
Rasturnare incredibila de situatie pentru Reghecampf si FCSB Clubul nu a semnat nimic Trebuie sa dea 1 milion de euro Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf nu scapă de Esperance, care-i cere despăgubiri uriașe, în valoare de peste 1 milion de euro. FOTO: colaj FANATIK
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a anunțat ieri, în conferința de presă în care a fost oficializată revenirea sa la FCSB, că și-a reziliat contractul cu Esperance Tunis. N-a părut deloc alertat de informațiile venite din Africa și nici de bariera pe care i-ar putea-o pune Universitatea Craiova (detalii despre acest caz, AICI).

Esperance prezintă o versiune radical diferită de cea a lui Reghe. Din informațiile adunate de FANATIK, șefii clubului tunisian îi vor crea probleme în continuare. Cer mai bine de 1 milion de euro pentru a fi de acord cu rezilierea și vor merge la FIFA să-și caute dreptatea. Sunt siguri că au șanse mari să-i ia banii lui Reghecampf și invocă în favoarea lor fix situația petrecută la prima despărțire dintre Esperance și român. Atunci, tunisienii l-au concediat și FIFA i-a dat dreptate românului, care ar fi trebuit despăgubit. Nu s-ar fi ajuns la compensații după ce Esperance l-a contactat și i-a cerut să se întoarcă pe banca echipei.

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Reghecampf e acuzat de Esperance: „A semnat numai el, rezilierea nu este valabilă”

Pe parcursul zilei de miercuri, între Reghecampf și conducerea lui Esperance au fost mai multe runde de tratative. Versiunea antrenorului este că a obținut un acord, după ce marți, într-un meeting față în față, i s-a spus că nu poate pleca. Esperance are altă variantă.

„A semnat numai el documentul, punctul de vedere al lui Esperance este că rezilierea nu e valabilă. Clubul solicită ca întreg contractul să fie plătit de Reghecampf, pentru că el a fost cel care l-a denunțat unilateral. Vorbim de peste 1 milion de euro”, a transmis o sursă apropiată de club pentru FANATIK.

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Un argument care susține informațiile venite din Tunisia este și faptul că Esperance nu a comunicat nimic în legătură cu despărțirea de Reghecampf. În mediile sale sociale, clubul a postat informații despre antrenamente și transferuri, dar nimic despre Reghe.

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Între timp, românul a început pregătirile cu FCSB. Are ceva mai mult de două săptămâni la dispoziție pentru a-și implementa câteva dintre principii. Revenirea lui Reghecampf pe banca FCSB se va produce pe 10 octombrie, la jocul cu Oțelul Galați, de pe Arena Națională.

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Reghecampf are un singur titlu, în Rwanda, în ultimii 13 ani

Dacă în primul mandat (2012-2015) a câștigat două titluri în doi ani cu FCSB, la revenirea din perioada 2015-2017 Reghecampf n-a mai reușit să replice succesul. Încă de la primele cuvinte pe care le-a pronunțat în conferința de presă de joi, Reghecampf și-a asumat public obiectivul câștigării campionatului. A cerut sprijin din partea fanilor și stadioane pline. Antrenorul s-a referit și la efortul pe care l-a făcut pentru a rupe înțelegerea cu Esperance.

„A fost o săptămână grea pentru mine, dar mă bucur că am ajuns aici. Mi-am dorit foarte mult să fiu aici, iar faptul că am reușit este cel mai important. În perioada asta, cele mai importante pentru noi sunt punctele. Vreau ca jucătorii să-și recapete încrederea și pofta de joc. Nimic nu s-a schimbat de la ultimele mele apariții la echipă. Ambițiile sunt aceleași. Întotdeauna se dorește să se câștige trofee, deci nu este nimic nou. Cunosc acest lucru, știu ce mă așteaptă, iar de astăzi vom încerca să dăm drumul la treabă și să avem rezultatele pe care ni le dorim”, a comentat Reghecampf.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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