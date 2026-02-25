Sport

Reghecampf a scăpat de el! Cel mai bine plătit fotbalist din Africa a schimbat echipa și câștigă cât nu visează niciun fotbalist din SuperLigă

Laurențiu Reghecampf a primit o veste bună înaintea meciurilor din sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii, acolo unde este calificat cu Al Hilal Omdurman
Catalin Oprea
25.02.2026 | 07:45
Reghecampf a scapat de el Cel mai bine platit fotbalist din Africa a schimbat echipa si castiga cat nu viseaza niciun fotbalist din SuperLiga
ULTIMA ORĂ
Laurențiu Reghecampf e pe cai mari în Rwanda FOTO facebook
Fotbalul din Africa a mai bifat o bornă importantă. S-a semnat cel mai bănos contract individual, parafat după ce una dintre vedetele Continentului Negru a schimbat echipa. Vestea este bună și pentru Laurențiu Reghecampf, antrenorul sudanezilor de la Al Hilal Omdurman.

Senegalezul Mamadou Lamine Camara a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Africa

Senegalezul Mamadou Lamine Camara, campion continental cu naționala țării lui în ianuarie 2026, a plecat de la Berkane (Maroc), îndreptându-se spre Libia. El este noul jucător al celor de la Al Ahli Tripoli, care i-a plătit clauza de reziliere.

Libienii au achitat pentru Camara 2,4 milioane de dolari, iar fotbalistul va primi la noua sa echipă un salariu stagional de 1,2 milioane de dolari. Este cel mai mare salariu al unui fotbalist care joacă în Africa.

Mijlocașul de 23 de ani a semnat un contract valabil pe doi ani și jumătate. Senegalezul a jucat în ultimii cinci ani la Berkane, formație pentru care a cucerit patru trofee. El și-a părăsit fosta echipă într-un moment important.

reghecampf sudan rwanda africa fotbalist mamadou camara senegelez record salariu
Lamine Mamadou Camara a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Africa FOTO X

Reghecampf a scăpat de vedeta lui Berkane

Berkane este calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii, unde va întâlni Al Hilal Omdurman, echipă antrenată de Laurențiu Reghecampf. Cele două confruntări sunt programate pe 13 sau 14 martie, respectiv 20 sau 21 martie.

Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a fost nevoită să se mute în întrecerea din Rwanda din cauza războiului care a afectat Sudanul. Al-Hilal Omdurman s-a dovedit o adevărată forță în zonă, dar a suferit un eșec neașteptat în ultima etapă.

Al-Hilal Omdurman a fost învinsă, scor 1-2, într-o partidă considerată pe teren propriu, de Al-Merreikh, una dintre contracandidatele la titlu. Oaspeții au deschis scorul prin Obino Chisala (45+1) și l-au majorat după un penalty transformat de Fenohasina Gilles Razafimaro (68). Echipa lui Reghecampf a redus din diferență prin Mohamed Yousif (90+2) și a avut șansa să scoată in extremis un rezultat de egalitate, dar a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 90+5.

Românul e lider în Rwanda

Lider în campionatul din Rwandan, Laurențiu Reghecampf a pus capăt unei serii de 10 meciuri fără înfrângere, dintre care ultimele 9 jocuri au însemnat tot atâtea victorii. Ultimul eșec în întrecerea internă data din 18 decembrie 2025, un 1-2 cu Kiyovu.

În ciuda acestui eșec venit într-un moment în care echipa se afla pe val, Al-Hilal Omdurman rămâne pe primul loc în campionatul din Rwanda, cu 38 de puncte și trei jocuri mai puțin disputate față de principalele rivale la titlu.

