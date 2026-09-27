Reghecampf a văzut o mare problemă în echipă încă de la primul antrenament. Cum a trăit revenirea la FCSB

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Joi, în ziua numirii sale, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a vorbit în fața jurnaliștilor timp de aproape 30 de minute, într-o conferință de presă care a dat timpul înapoi. Antrenorul a avut aceeași atitudine cu care a obișnuit în precedentele perioade la club. Venirea lui a părut o continuare dintr-un punct întrerupt, nu un „big bang”, deși au trecut mai bine de 9 ani de la ultima plecare.

Aerul său familiar, dar superior a îmbrăcat în cuvinte zâmbetele, grimasele și privirile care evitau contactul vizual cu unii dintre cei care puneau întrebările. Au lipsit declarațiile de titluri din partea lui Reghecampf, precum și, în mod surprinzător, întrebările obsesive din acțiunile cu presa ale FCSB, în legătură cu implicarea patronului Gigi Becali în alcătuirea echipei de start. Probabil, o premieră în ultimii ani.

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Mihai Stoica i-a stat alături lui Reghe. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost relaxat, pus pe glume, cu atitudinea unui prieten care-și recuperează după mult timp un vechi camarad. și a semnat rezilierea cu tunisienii de la Esperance miercuri seară. . Tunisienii au prezentat în exclusivitate pentru FANATIK o altă versiune. pentru că de pe el nu se află semnătura oficialilor lui Esperance.

Filmulețul-surpriză, discuția cu presa și primul antrenament

Imediat după ce a pășit în sala media a bazei din Berceni, Reghecampf a descoperit un setup la care nu se aștepta. „De ce nu mi-ați spus?”, le-a transmis antrenorul lui Mihai Stoica și Cătălin Făiniși, managerul de relații publice al FCSB. Reghecampf a stat împreună cu MM și a urmărit clipul de bun venit, apoi a trecut în cealaltă parte a sălii pentru a primi întrebări.

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A făcut eforturi să nu dea răspunsuri care să muște și s-a controlat bine. Chiar dacă a părut deranjat chiar de la a doua întrebare care i-a fost adresată. „Care este primul lucru pe care vreți să-l schimbați în angrenajul echipei?”, a fost curiozitatea unui jurnalist. Au urmat 10 secunde de tăcere, apoi Reghecampf a replicat: „Vrei să răspund pe același ton cu care m-ai întrebat tu?” Și-a dat seama până la urmă că întrebarea poartă o încărcătură inofensivă și a schimbat traiectoria momentului.

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După 28 de minute de dialog, Reghe și MM Stoica s-au îmbrățișat, au pozat şi s-au retras pentru ultimele pregătiri înainte de antrenamentul zilei.

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Neubert, șef în startul pregătirii. Problemă pentru Reghe: vorbitorii de franceză par rupți de restul jucătorilor

Thomas Neubert Reghecampf doar a urmărit de pe margine prima parte din antrenament. A discutat cu Mihai Stoica, cu Florin Cernat și cu membrii staff-ului pe care îl va avea la FCSB. Din start, s-a distins o problemă pe care va trebui s-o rezolve rapid: integrarea străinilor nou-veniți.

Grupul vorbitorilor de franceză, din care fac parte Dawa, Garita, Gnahore, Boutoutaou și Labonne, a părut să fie „insulă” față de ceilalți. Recunoscut și datorită abilităților de psiholog pe care le are în relația cu fotbaliștii, Reghecampf are 16 zile la dispoziție pentru a rezolva problemele de chimie dintre băieții săi, precum și deficiențele pe care spune că le-a remarcat în privința acumulărilor fizice.

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După aproape două ore cu jucătorii, Reghecampf a avut ultimul meeting al zilei. A fost așteptat și salutat de membrii Peluzei Nord, cei care i-au susținut „candidatura”. Gigi Becali a dezvăluit că o , după 0-5 la Craiova l-a urcat pe Reghe deasupra lui Șumudică, Mutu sau Zicu în ierarhia pe care și-o stabilise pentru viața de după Marius Baciu. Continuarea? În liniște, dar numai până la debutul în noua aventură pe banca FCSB, care se anunță deja unul zgomotos.