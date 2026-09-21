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“Mai jos nu putem, putem doar să urcăm din punctul acesta.” Așa a sunat una dintre ideile expuse de Mihai Stoica într-o declarație oferită în exclusivitate pentru FANATIK. Citind declarația, mi-am amintit o butadă care circulă în lumea bursei: “Când crezi că ai atins fundul prăpastiei, gândește-te că poți să și sapi!”. Din exterior, exact așa se “simte” FCSB astăzi; deși pare că mai jos de atât nu poate ajunge, lasă să se întrevadă un excepțional talent la săpat. După , pauza de trei săptămâni prilejuită de acțiunile naționalei par un prosop aruncat de omul din colț. Oricine ar fi el.

Analiza de risc la FCSB

Riscul cel mare al FCSB nu este încă un sezon de play-out; în fond, au mai fost acolo, știu cum e, iar obișnuința e a doua natură. Desigur, nu e un risc deloc neglijabil, pentru că dincolo de orgolii fotbalistice, patronul nu e deloc dispus să susțină o activitate neprofitabila. În afacerea numită fotbal, la nivelul FCSB, succesul vine din trofee, iar profitabilitatea din Europa.

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Riscul major se ascunde în liga secundă, acolo unde brandul Steaua este ținut la păstrare. Cum nimic nu e întâmplător pe lumea asta, iar coincidențe nu există (în nici un caz pe subiecte importante), este greu de crezut că marca e ținută în viață, ca un suflet între lumi, fără nici un scop. Dincolo de disputele juridice (pe care nu le comentez și asupra cărora nu mă pronunț), importanța FCSB în fotbalul românesc vine, în mod evident, din moștenirea stelistă. Iar Steaua este acolo, în buzunarul de la piept al Ministerului Apărării, pentru a prelua, la momentul oportun, jucăria devenită între timp neprofitabila și/sau neinteresantă. Acesta este riscul pe care, sunt convins, Gigi Becali îl înțelege și încearcă să îl țină la distanță prin .

Laurențiu Reghecampf – un antrenor de 30 de milioane euro pentru Gigi Becali la FCSB

Reghecampf nu oferă garanții (cine poate face asta?!) dar are două mari plusuri, ambele importante pentru angajator. În primul rând, colaborarea Becali – Reghecampf a fost una extrem de profitabilă. FCSB a încasat, în precedentele mandate ale lui Reghecampf, aproximativ 30 de milioane euro. Cu Stanciu și Chiriches vânduți pentru aproximativ 10 milioane fiecare. Sume, să recunoaștem, remarcabile.

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Nicolae Stanciu – 9,7 milioane € , RSC Anderlecht (Belgia).

, RSC Anderlecht (Belgia). Vlad Chiricheș – 9,5 milioane € , Tottenham Hotspur (Anglia).

, Tottenham Hotspur (Anglia). Alexandru Chipciu – 3 milioane €, RSC Anderlecht (Belgia).

Raul Rusescu – 2,2 milioane €, Sevilla FC (Spania).

Fernando Varela – 1,4 milioane €, PAOK Salonic (Grecia).

Alexandru Bourceanu – 1,3 milioane €, Trabzonspor (Turcia).

Jugurtha Hamroun – 1 milion € (împrumut), Al Sadd (Qatar).

Alin Toșca – 1 milion €, Real Betis (Spania).

Adrian Popa – 600.000 €, Reading FC (Anglia).

Valentin Cojocaru – 250.000 € (împrumut), Crotone (Italia)

Total încasări – 29,95 milioane €

În al doilea rând, Reghecampf este un antrenor obișnuit cu modul de lucru de la FCSB. A antrenat FCSB în două mandate (mai 2012 – mai 2014, respectiv decembrie 2015 – mai 2017), așadar colaborarea cu Gigi Becali nu are secrete și nu îl poate sub nicio formă surprinde. Chestiune care îl scutește și pe patron de surprize și incertitudini.

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Este Reghecampf ceea ce are nevoie FCSB?

Pe termen scurt, probabil că da. Obiceiurile vechi, mai ales după o anumită vârstă, se schimbă greu. Era nevoie de un om de-al casei pentru a se integra rapid în contextul FCSB și pentru a încerca astfel să salveze sezonul. Uneori și ciorba reîncălzită are gust dacă e cea mai bună opțiune din frigider.

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Pe termen lung însă, răspunsul e categoric: nu. Anul viitor se împlinesc 10 ani de la ultima plecare a lui Reghecampf de la FCSB. O decadă în care fotbalul, lumea și SuperLiga s-au schimbat semnificativ. Între timp, tehnologia ne-a luat pe toți pe sus; în plus, concurența din prima ligă a devenit acerbă. Monstrul care a devorat FCSB aseară (Universitatea Craiova) e încă înfometat, iar asta nu e vestea cea mai proastă; problema pe care o ridică Universitatea e forța clubului. Dinamo și Rapid, inexistente în epoca Reghecampf, sunt în ascensiune, iar Dinamo dă semne că a reușit deja ceea ce Rapid pare că acum începe: să construiască un club.

Vremea lui “clubul sunt eu!” a apus. Probabil definitiv

Nu de autoritate duce lipsă FCSB, ci de organizare. Acel gen de organizare care să aducă clubul în deceniul 3 al secolului 21. Epocă în care doar banii și tradiția nu mai sunt suficiente pentru performanță. Exemple vedem peste tot. Soluția Reghecampf se va dovedi utilă dacă va căștiga timp pentru această revoluție internă. Reghecampf poate salva sezonul, dar nu și clubul. Doar proprietarul poate face asta, dacă va înțelege că drumul pe care se află astăzi FCSB este de fapt o fundătură. În caz contrar, e o chestiune de timp până când riscul de la primul paragraf se va materializa.