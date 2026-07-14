Reghecampf, apariție ca vedetele de la Hollywood. A fost aplaudat în picioare de toată lumea

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Deși nu mai activează în Europa, Laurențiu Reghecampf este în continuare un antrenor extrem de apreciat. Românul a avut parte de un sezon excelent la Al-Hilal Omdurman, iar în ciuda faptului că a semnat deja cu o nouă formație, acesta a simțit din plin recunoștința celor din cadrul clubului sudanez.

Reghecampf, apariție ca la Hollywood. A fost aplaudat în picioare de toată lumea

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) surprindea pe toată lumea în vara anului trecut, când alegea să semneze cu Al-Hilal Omdurman, echipă din Sudan, țară aflată în plin război civil. În ciuda acestor condiții, românul a dat dovadă de mult profesionalism, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

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Al-Hilal Omdurman a evoluat în a doua parte a sezonului în Rwanda, țară în care a câștigat și titlul. La finalul stagiunii, tehnicianul român a fost desemnat „Cel mai bun antrenor”. Laurențiu Reghecampf a impresionat pe toată lumea, iar campionatul din Rwanda a fost câștigat fără emoții.

Ulterior, echipa a revenit în Sudan și a reușit să câștige titlul, fapt ce l-a făcut pe Reghecampf să câștige titlul în două țări diferite, însă în același sezonul competițional: 2025/2026. Românul nu a putut fi prezent la gala finalului de sezon, însă a trimis un mesaj video, ca ulterior lumea din sală să îl aplaude în picioare.

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„În primul rând, vreau să le mulțumesc celor de la Federația de Fotbal din Rwanda și organizatorilor primei ligi. Vreau să vă mulțumesc pentru felul în care ne-ați primit și pentru felul în care ați organizat o competiție de nivel foarte înalt. Am simțit ca acasă într-o perioadă foarte dificilă. Acest premiu aparține echipei mele, Al-Hilal Omdurman. Iar jucătorilor mei le transmit că sunteți niște luptători adevărați.

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Acest titlu a fost câștigat prin determinarea voastră, puterea voastră de muncă și prin seriozitatea de care ați dat dovadă. Mulțumesc conducerii, staffului și suporterilor fantastici care ne-au susținut peste tot. Am demonstrat că fotbalul n-are granițe. Mulțumesc Rwanda, mulțumesc Al-Hilal! Aceasta e o bornă pe care nu o voi uita niciodată!“, a transmis Reghecampf celor din club.

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Acceptance speech from BK Pro League coach of the season Reghecampf. — The New Times (Sports) (@TimesSportRW)

De ce s-a întors Laurențiu Reghecampf la Esperance Tunis

, Laurențiu Reghecampf a hotărât să revină la clubul din Tunisia. este cel mai important club din Africa, iar obiectivul său este de a câștiga trofee, mai ales în condițiile în care cunoaște foarte bine atmosfera creată de fani.

„(n.r. despre sezonul la Al-Hilal Omdurman) Nici nu mai contează ce dificultăți am întâmpinat. Important este că am ieșit campioni. A fost o experiență interesantă și valoroasă. Esperance Tunis este cel mai important club din Africa, o echipă care îți oferă șansa de a câștiga cele mai importante trofee.

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Cunosc foarte bine echipa, atmosfera și fanii, iar acest lucru este exact ceea ce îmi doresc. La un asemenea club, obiectivele sunt clare: să câștigi fiecare competiție în care participi. Nu mai contează ce s-a întâmplat înainte. Au fost făcute schimbări la nivelul conducerii administrative, iar cei care conduc clubul acum, împreună cu președintele, au decis ca Laurențiu Reghecampf să fie antrenorul echipei în noul sezon”, a declarat Laurențiu Reghecampf.