Sport

Ruptură! Reghecampf are acum întâlnirea decisivă pentru revenirea la FCSB. Toate detaliile din Tunisia. Exclusiv

Laurențiu Reghecampf e așteptat de Gigi Becali în București pentru a începe munca la FCSB. FANATIK îți dă toate detaliile momentului, după ce negocierile dintre patronul FCSB și antrenor s-au finalizat.
Emanuel Roşu
21.09.2026 | 15:24
Ruptura Reghecampf are acum intalnirea decisiva pentru revenirea la FCSB Toate detaliile din Tunisia Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf e gata să revină la FCSB la 9 ani de la cea de-a doua sa plecare din club. foto: colaj FANATIK
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Laurențiu Reghecampf a ajuns după prânz la sediul clubului, unde va pune la punct detaliile despărțirii de Esperance. Din informațiile FANATIK, șefii clubului s-au lăsat așteptați, semn al tensiunii existente între ierarhie și antrenorul român. Reghecampf va renunța la 150 000 de euro, echivalentul a 3 salarii pe care trebuia să le primească de la Esperance, pentru a fi lăsat să rupă colaborarea încă de acum. A stat numai 4 meciuri în al doilea său mandat la echipă!

Reghecampf era sub amenințarea demiterii la Esperance: urma o dublă decisivă în African Champions League

Oficialii lui Esperance i-au reproșat lui Reghecampf înfrângerea cu 3-1 suferită de Esperance în fața lui JS Omrane pe 30 august. Jocul a fost considerat modest și în următoarele două întâlniri, cu AS Marsa și cu Hammam Lif. Cele două meciuri cu libienii de la Asswehly SC, din African Champions League, ar fi urmat să-i decidă soarta. Partidele erau programate pe 17 și 24 octombrie.

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Un alt semn al relației deteriorate dintre Reghecampf și Esperance a venit în weekend, când românul și-a amânat cu o zi întoarcerea la echipă. A motivat că nu a găsit un zbor disponibil de la Paris, explicație care i-a nemulțumit pe angajatorii săi.

Cantonament în Antalya în pauza de 3 săptămâni pe care o ia SuperLiga

Reghecampf are acord total cu FCSB. E așteptat să ajungă la București la mijlocul săptămânii, iar sâmbătă ar urma să plece în Turcia, pentru un cantonament în care focusul va fi pe acumulările fizice. FANATIK a scris în exclusivitate și despre înțelegerea dintre Gigi Becali și Mihai Rotaru în privința „dezlegării” lui Reghecampf de datoria pe care o avea către Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova. 170 000 de euro a achitat Becali pentru a obține all-clear-ul din Bănie.

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„Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea, pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova.

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Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor. Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB, așa că suporterii să stea liniștiți. Ei sunt puterea acestui club și eu țin cont foarte mult de părerea suporterilor”, a spus Becali duminică, în exclusivitate pentru FANATIK, anunțând întoarcerea lui Reghecampf.

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Primul joc cu Reghecampf pe banca FCSB în acest sezon va fi contra Oțelului, pe 10 octombrie. Antrenorul are aproape 3 săptămâni la dispoziție pentru a produce impactul pe care i l-a promis lui Becali.

  • 2 campionate a câștigat Reghecampf ca antrenor al actualei FCSB, în 2013 și 2014
  • 2 ani au trecut de la plecarea lui Reghe din SuperLigă, unde a pregătit-o ultima dată pe Universitatea Craiova
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Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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