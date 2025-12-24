Reghecampf are meci azi cu FC Gorilla! Cât costă un bilet la partida din campionatul Rwandei

ADVERTISEMENT

Al Hilal Omdurman, echipă antrenată de Laurențiu Reghecampf, va fi pe teren în Ajunul Crăciunului. Formația sudaneză are meci în campionatul Rwandei contra unei formații cu un nume care poate provoca atât zâmbete, cât și teamă.

Meciul cu FC Gorilla se joacă pe stadionul Pele din Kigali

Reghe va fi azi pe bancă contra celor de la FC Gorilla. Adversara lui Al Hilal este un model de succes în fotbalul din Rwanda. Echipa, a cărei siglă este reprezentată de o gorilă, s-a înființat în 2019 și un an mai târziu a urcat în prima ligă.

ADVERTISEMENT

FC Gorilla ocupă locul zece în campionatul Rwandei, care are 19 echipe. Două dintre acestea, Al Hilal și Al-Merreikh sunt însă din Sudan și evoluează ca invitate în competiția internă din Rwanda, ele neputând fi declarate oficial campioan, nici dacă termină pe primul loc.

Momentan, Reghecampf este însă departe de pozițiile fruntașe.

ADVERTISEMENT

Reghecampf are zece jucători la națională

Reghecampf este nevoit să se descurce fără zece jucători plecați la Cupa Africii pe Națiuni. Sudanul debutează azi contra Algeriei, echipă calificată la Mondiale și una dintre favoritele la câștigarea competiției.

ADVERTISEMENT

Campionatul Rwandei este dominat de formația Police Kigali, echipa Poliției din Rwanda. Competiția are la start formații precum Gicumbi, Gasogi, Bugesera, Amagaju, Mukura sau Musanze.

Meciul dintre FC Gorilla și Al Hilal se va juca pe arena Pele Kigali, din capitala Rwandei, care are o capacitate de 22.000 și a fost numit după fostul mare fotbalist brazilian.

ADVERTISEMENT

Biletul la meci costă în jur de trei lei

Înainte de ultima renovare, stadionul a fost folosit pentru execuții publice, în special a celor implicați în Genocidul din Rwanda, care a luat peste un milion de vieți, în timpul conflictului armat din 1994, care a durat doar 100 de zile, dar a fost marcat de atrocități fără precedent ale milițiilor hutu contra etnicilor tutsi.

Un bilet la meciul dintre FC Gorilla și Al Hilal costă 1000 de franci ruandezi, echivalentul a 0,58 euro, adică puțin sub 3 lei.

Deși denumirea de FC Gorilla poate provoca zâmbete, în Rwanda, gorilele simbolizează mândria națională și transformarea economică, Rwanda fiind una dintre cele mai prospere țări africane. Gorilele sunt ambasadori ai dezvoltării durabile a Rwandei și al angajamentului său de a conserva patrimoniul natural pentru generațiile viitoare.

Gorila este un simbol al Rwandei

Gorilele au devenit o mascotă îndrăgită, unind națiunea în eforturile de conservare și prezentând imaginea pozitivă a Rwandei în lume. Turismul care vizează observarea acestor animale în ecosistemul lor natural generează venituri vitale care finanțează conservarea, comunitățile locale (școli, clinici) și dezvoltarea națională.

Pentru Reghecampf adevăratele examene încep în luna ianuarie. Principalul obiectiv al echipei lui Laurențiu Reghecampf este câștigarea Ligii Campionilor Africii. El este în grafic pentru calificarea din grupe. Are patru puncte, după două meciuri, în grupa din care mai fac parte Mamelodi Sundows (Africa de Sud), MC Alger (Algeria) și FC Saint-Éloi Lupopo (Congo). Următoarele două meciuri ale celor de la Al Hilal sunt pe 30 ianuarie și 14 februarie.

Ratarea acestui obiectiv ar putea duce la plecarea antrenorului român. obiectiv care i-ar putea aduce un câștig financiar consistent, prima de obiectiv fiind cu șase zerouri.