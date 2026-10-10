Reghecampf are o misiune infernală la FCSB! Analiza Wyscout arată cât de gravă este situația roș-albaștrilor

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Analizele FANATIK încearcă să surprindă, bazat pe cifre și statistici, evoluția jocului echipelor de top din Superliga după primele zece etape, comparativ cu aceeași perioadă din sezonul trecut. FCSB revine pe teren în etapa a unsprezecea în compania Oțelului; este cu FCSB-ul lui Gigi Becali și Reghecampf. Dar este probabil cea mai puțin relevantă analiză pentru viitor, pentru că FCSB a făcut schimbări radicale (și pe banca tehnică și în lot) chiar înainte de pauza competițională.

Reghecampf, antrenorul cu care Gigi Becali speră să schimbe soarta echipei în SuperLiga

FCSB are un început dezamăgitor de campionat dar, vedem în continuare, precedentul sezon a început chiar mai prost decât acesta. Anul acesta nu bilanțul primelor zece etape e cel mai îngrijorător aspect, ci prăbușirea din ultimele cinci. Practic aceste cinci etape l-au convins pe Gigi Becali să ia măsuri radicale. FCSB are mai multe puncte după primele zece etape din sezonul curent și creează ocazii mai bune decât în startul sezonului trecut, dar ratează mai mult în raport cu ocaziile avute, iar apărarea rămâne vulnerabilă. Lotul a fost masiv remaniat: numai 11 jucători apar în ambele eșantioane.

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Bilanțul primelor 10 etape: progres față de anul trecut, dar cu o cădere puternică în sezonul actual

FCSB a acumulat doar 7 puncte în prima treime a campionatului trecut, comparativ cu 12 în acest sezon. Cele cinci puncte în plus trebuie puse însă în contextul evoluției din acest sezon:

Primele cinci meciuri: 11 puncte, golaveraj 9–4

Următoarele cinci: 1 punct, golaveraj 4–13

Așadar, bilanțul este teoretic mai bun, dar direcția rezultatelor la finalul eșantionului de zece etape este profund negativă. Greu să discutăm despre un progres în acest context. Acesta este motivul pentru care Gigi Becali a intervenit la nivelul băncii tehnice. Desigur, în cazul FCSB discuția legată de tehnicianul de pe bancă nu poate face niciodată abstracție de intervențiile finanțatorului în primul unsprezece sau la schimbări.

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Ar fi însă superficial din partea noastră să subestimăm rolul antrenorului, chiar și în acest context special. Exemplul Baciu este unul elocvent. Pentru că Baciu nu a reușit să câștige respectul vestiarului (cel puțin din punct de vedere profesional), aceasta fiind una dintre cauzele prăbușirii din acest sezon. Nu singura, dar una importantă. Echipa nu se antrenează și nu pregătește meciurile cu Gigi Becali, deci un implant de autoritate pe bancă era absolut necesar.

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Atacul ajunge în poziții mai bune, însă plusul se pierde la finalizare

Numărul șuturilor este aproape identic (151 – 153) dar, neașteptat, xG crește cu 34,7%, de la 15,86 la 21,36. Totuși, numărul golurilor marcate este similar (13, față de 12 sezonul trecut). Echipa și-a creat mai multe ocazii, dar a finalizat mai puțin. De aici și dorința celor de la FCSB de a întări linia de atac, mai ales după plecarea lui Bîrligea. Toți indicatorii converg spre această concluzie.

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Comparație 2025 – 2026 → 2026 – 2027, în primele zece meciuri:

Șuturi din interiorul careului (Wyscout): 75 → 94

Șuturi din afara careului: 73 → 56

xG mediu pe șut (medie): 0,105 → 0,140

Goluri cu capul: 6 → 2

Goluri după centrări: 3 → 0

Defensivă vulnerabilă: mai multe meciuri fără gol primit, dar episoade severe de cădere

Și numărul golurilor încasate a rămas la același nivel. Scăderea de la 18 la 17 este prea mică pentru a concluziona că avem de-a face cu o schimbare de fond. Cele trei meciuri fără gol primit — cu Argeș, Csikszereda și Sepsi — arată că echipa a putut controla defensiv anumite partide. În schimb, în ultimele cinci jocuri FCSB primește gol de fiecare dată și acumulează 13 goluri încasate. Un indiciu este și distribuția pierderilor de posesie: ponderea celor din treimea proprie crește de la 24,4% la 28,5%.

Inovația tactică (sistemul 3-4-3)

Nu este sistemul dominant pentru FCSB în acest sezon, dar este un element de noutate care a declanșat multe dezbateri.

4–2–3–1: 57% în 2025 – 2026 → 48% în 2026 -2027

4–1–4–1: 29% în 2025 – 2026 → folosit și în 2026 -2027

3–4–3: nefolosit în cele zece meciuri din 2025 – 2026 → 22% în 2026 -2027

4–3–3: folosit în 2025 – 2026 → 12% în 2026 -2027

Datele din minutele jucate în 3–4–3 sunt și ele interesante:

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posesie: 61,67%;

PPDA: 7,86

xG creat–adversar: 4,33–2,29

goluri marcate–primite: 2–4

Sistemul cu trei fundași centrali a produs așadar situații ofensive, dar și vulnerabilitate defensivă. E puțin probabil să vedem o continuare a experimentului în mandatul lui Reghecampf. În acest sistem FCSB a câștigat cu Botoșani și a pierdut cu UTA și CFR Cluj. Dar chiar și în victoria cu Botoșani, la pauză FCSB a schimbat sistemul, trecând la o apărare cu 4 pe linia de fund.

Lipsa omogenității; revoluția lotului FCSB

Dintre cei 27 de jucători utilizați în acest sezon, 16 nu apar în eșantionul precedent (incluzându-l aici și pe Dawa, de exemplu, care nu este un nou venit, dar nu a jucat în primele 10 etape din sezonul precedent). Cele 11 nume comune în ambele perioade sunt Târnovanu, Crețu, Radunović, Cisotti, Tănase, Octavian Popescu, Miculescu, Bîrligea, Stoian, Toma și Politic. Dar Bîrligea, Octavian Popescu și Tănase au părăsit deja FCSB, iar dintre cei rămași, doar Târnovanu, Crețu și Miculescu intră în categoria oamenilor de bază. Un argument în plus pentru lipsa de omogenitate cauzată de mișcările masive de lot.

Tănase – piesa cel mai greu de înlocuit

La capitolul plecări, Tănase este cu siguranță pierderea cea mai importantă. Este jucătorul cu cel mai mare impact în jocul de construcție al FCSB, iar Reghecampf va avea mari bătăi de cap în a-l înlocui. Cum nu există în lotul FCSB un fotbalist de profilul său, sarcinile și realizările sale vor trebui redistribuite. Căderea din primele zece etape din acest sezon poate fi explicată și prin scăderea randamentului lui Tănase. Și, întorcându-ne la discuția despre antrenor, randamentul lui Tănase poate fi ușor corelat cu relația sa cu Baciu ( ).

În sezonul trecut înscria cinci dintre cele 12 goluri și era principalul furnizor de șuturi. Scăderea din acest sezon nu ține numai de minutele jucate: pasele care duc la șut coboară de la aproximativ 2,27 la 1,03 pe 90 de minute.

Comparativ cu sezonul precedent (strict perioada în discuție) Cisotti devine mult mai prezent: trece de la 577 la 859 de minute și de la patru la nouă titularizări. Are acum 13 pase care duc la șut și 1,67 xA, față de nouă și 1,17 sezonul trecut. Creșterea volumului vine însă în mare parte din timpul suplimentar de joc; xA raportat la 90 de minute rămâne la același nivel, ceea ce arată constanța în joc a lui Cisotti, chiar dacă a fost plimbat pe multe poziții.

Pădurariu este principala noutate pozitivă: 912 minute, zece titularizări, 31 de centrări, 18 driblinguri reușite și 19 recuperări în treimea ofensivă. Are un rol activ în progresia pe stânga, nu doar în acoperirea cerinței U21. Este jucătorul cu care FCSB acoperă regula under și principalul pariu cu potențial de transfer al FCSB. Dacă în sezonul trecut pentru regula under FCSB a încercat mai multe soluții – Toma, Cercel, Stoian, în acest sezon prima opțiune e clară – Pădurariu.

În concluzie, FCSB a operat schimbări masive de lot, iar Reghecampf are de rezolvat câteva probleme importante, fără că timpul să fie aliatul său. Trebuie să rezolve problemele fizice, să refacă unitatea de grup, să îl readucă la o formă măcar acceptabilă pe Drăguș și să îi găsească poziția optimă în teren. Pe lângă chestiunile strict fotbalistice, ca de obicei, la FCSB succesul sportiv ține și de abilitatea antrenorului de a gestiona relația cu finanțatorul. Un subiect întotdeauna pasionant și suculent pentru presă. Rămâne de văzut cât va reuși noul antrenor să rezolve din această lungă listă de probleme. Și mai ales cât de repede, pentru că de asta depinde revenirea FCSB în campionat.