Sport

„Cum vin, îi sparg!” Laurențiu Reghecampf și Thomas Neubert i-au luat tare pe jucătorii FCSB: „Așa! Bravo, Arnold”. Foto și video

Joi, 24 septembrie, după conferința de presă, Laurențiu Reghecampf a susținut primul antrenament din al treilea mandat la FCSB. Iată ce s-a întâmplat în prima parte
Ciprian Păvăleanu
24.09.2026 | 17:22
Cum vin ii sparg Laurentiu Reghecampf si Thomas Neubert iau luat tare pe jucatorii FCSB Asa Bravo Arnold Foto si video
SPECIAL FANATIK
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Primul antrenament al lui Reghecampf de la revenirea la FCSB. Foto: FANATIK
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Așteptarea a luat sfârșit, iar Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial la FCSB. Imediat după conferința de presă, noul antrenor al roș-albaștrilor împreună cu MM Stoica, Florin Cernat, Thomas Neubert și Marius Ianuli au mers pe terenul de antrenament, acolo unde tehnicianul de 51 de ani a susținut prima ședință din al treilea său mandat.

Laurențiu Reghecampf a susținut primul antrenament după revenirea la FCSB

Începând de joi, 24 septembrie, Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al lui FCSB. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani i-a luat locul lui Marius Baciu, care, din păcate, a eșuat pe banca roș-albaștrilor. Formația patronată de Gigi Becali are cinci meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga României, pierzând patru dintre acestea.

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Conform spuselor patronului, Reghecampf, cu ajutorul lui Thomas Neubert, are în plan să readucă la echipă pregătirea fizică prin care fotbaliștii din 2012 reușeau să facă față celor mai puternici adversari. Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA acest aspect: „Mi-a spus ‘în primul și-n primul rând, cum vin îi sparg 10 zile. Două antrenamente pe zi. Păi ăia nu sunt pregătiți, băi patroane’”, a declarat Gigi Becali.

Ce s-a întâmplat în prima parte a antrenamentului lui FCSB

În prima parte a antrenamentului, când jucătorii au făcut partea de încălzire și antrenament fizic, Laurențiu Reghecampf a privit de la margine, alături de MM Stoica, Florin Cernat și Marius Ianuli, în timp ce „maestrul” Thomas Neubert își făcea treaba.

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Preparatorul fizic neamț a făcut mai multe tipuri de exerciții alături de fotbaliștii FCSB, în serii de 30 de secunde. Mergând printre fotbaliști pentru a observa dacă exercițiul este executat corect, „Tommy” l-a scos în evidență pe Garita: „Așa! Bravo, Arnold”, a exclamat el.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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