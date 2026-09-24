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Așteptarea a luat sfârșit, iar Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial la FCSB. Imediat după conferința de presă, noul antrenor al roș-albaștrilor împreună cu MM Stoica, Florin Cernat, Thomas Neubert și Marius Ianuli au mers pe terenul de antrenament, acolo unde tehnicianul de 51 de ani a susținut prima ședință din al treilea său mandat.

Laurențiu Reghecampf a susținut primul antrenament după revenirea la FCSB

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani i-a luat locul lui Marius Baciu, care, din păcate, a eșuat pe banca roș-albaștrilor. Formația patronată de Gigi Becali are cinci meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga României, pierzând patru dintre acestea.

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Conform spuselor patronului, Reghecampf, cu ajutorul lui Thomas Neubert, are în plan să readucă la echipă pregătirea fizică prin care Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA acest aspect: „Mi-a spus ‘în primul și-n primul rând, cum vin îi sparg 10 zile. Două antrenamente pe zi. Păi ăia nu sunt pregătiți, băi patroane’”, a declarat Gigi Becali.

Ce s-a întâmplat în prima parte a antrenamentului lui FCSB

În prima parte a antrenamentului, când jucătorii au făcut partea de încălzire și antrenament fizic, Laurențiu Reghecampf a privit de la margine, alături de MM Stoica, Florin Cernat și Marius Ianuli, în timp ce „maestrul” Thomas Neubert își făcea treaba.

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Preparatorul fizic neamț a făcut mai multe tipuri de exerciții alături de fotbaliștii FCSB, în serii de 30 de secunde. Mergând printre fotbaliști pentru a observa dacă exercițiul este executat corect, „Tommy” l-a scos în evidență pe Garita: „Așa! Bravo, Arnold”, a exclamat el.

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