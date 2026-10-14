Reghecampf, exclus AZI din fotbal? Pe ce se bazează Craiova și cum se apără FCSB. Exclusiv

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FCSB și Universitatea Craiova se duelează la Comisia de Disciplină, iar miza este viitorul lui Laurențiu Reghecampf în fotbalul românesc. Antrenorul de 51 de ani poate fi pedepsit aspru pentru că nu a achitat la timp o datorie pe care o avea față de campioană, dar FCSB își trimite avocații pentru a-l salva. FANATIK a aflat toate culisele acestui caz și cum vor aborda cele două părți o speță extrem de importantă.

Reghecampf, exclus din fotbal? Războiul dintre Craiova și FCSB se mută la Comisia de Disciplină. Ce vor spune avocații celor două rivale

Pentru a putea înregistra contractul cu Laurențiu Reghecampf, pe care antrenorul o avea față de Craiova. Doar că oltenii au mai multe argumente pentru care consideră că lucrurile nu s-au terminat aici. Le vor prezenta miercuri, de la ora 13:00, în fața Comisiei de Disciplină.

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Primul aspect este legat de această perioadă de doi ani în care antrenorul FCSB nu s-a încadrat pentru a stinge acest litigiu. Hotărârea prin care Reghe devenea bun de plată a fost luată pe 1 februarie 2024, iar în acel document pe care l-au primit oltenii se specifică foarte clar perioada în care plata ar trebui făcută.

„În temeiul art. 85.3.a din RD, sancționarea pârâtului Reghecampf Laurențiu cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligațiilor stabilite (…), dar nu în mai mult de 2 ani”.

Craiova susține că nu s-a achitat întreaga sumă datorată de Reghecampf și, în plus, plata nu a fost ratificată

În plus, avocații Universității Craiova vor insista că . Mai exact, ar fi vorba despre aproximativ 17.000 de euro, dobânzile legale pentru perioada de întârziere a plății. De menționat, totuși, că documentul Comisiei de Disciplină nu specifică nimic despre dobânzi, astfel că oltenii vor fi cel mai probabil nevoiți să deschidă un proces separat doar pentru dobânzi.

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FANATIK a aflat că un alt argument pe care avocații Craiovei îl vor invoca este acela că FCSB nu doar că nu a plătit întreaga sumă, dar nici nu a trecut dovada de plată prin Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor, pentru ca respectiva plată să fie ratificată. La fel se întâmplă și la jucătorii care își reziliază contractele. Nu pot semna cu un alt club până nu trec dovada rezilierii pe la comisiile FRF. Mai mult, oltenii verifică intens contabilitatea pentru a găsi și alte eventuale datorii pe care Reghe le-ar mai putea avea față de „alb-albaștri”.

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Avocații FCSB, convinși că dispensa primită de Reghecampf este semnul că FRF le va susține pledoaria

De partea cealaltă, avocații FCSB se bazează în special pe dispensa pe care au primit-o chiar din partea FRF. Lucian Burchel explica înainte de FCSB – Oțelul că a decis să îi acorde dispensă lui Reghe chiar în urma recomandărilor pe care le-a primit de la departamentul juridic al FRF. Asta pentru că, în viziunea FRF, sancțiunile pentru neplată se ridică automat atunci când se face dovada plății.

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FANATIK a aflat că exemplul pe care FCSB vrea să îl aducă în fața comisiei este situația în care o echipă primește interdicție la transferuri. Într-o astfel de situație, sancțiunea este ridicată imediat după ce se face dovada plății. Nu mai este nevoie de trecerea printr-o comisie pentru ratificare. Iar FCSB consideră că avem un caz similar și la litigiul dintre Reghe și Craiova. O părere pe care FRF pare să o aprobe chiar prin faptul că i-a dat dispensă antrenorului de 51 de ani.

De unde vine datoria pe care Laurențiu Reghecampf a avut-o față de Craiova. I-a lăsat pe olteni după 7 meciuri pentru a semna cu Al Tai

Litigiul dintre Laurențiu Reghecampf și Universitatea Craiova a izbucnit după încheierea celui de al doilea mandat al antrenorului în Bănie. În septembrie 2023, Reghe pleca de la Craiova după doar 7 meciuri state pe bancă pentru a semna cu Al Tai, în prima ligă saudită. Extrem de dezamăgit de modul în care a acționat Reghecampf, Mihai Rotaru a cerut ca antrenorul să nu fie lăsat să îi ceară fostului antrenor clauza de reziliere de 200.000 de euro.

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A urmat un duel la comisii, în care Craiova avea câștig de cauză prin hotărârea din 1 februarie 2024. Din suma totală de 200.000 de euro, Laurențiu Reghecampf nu achitase decât aproximativ 50.000 de euro. Astfel că restul sumei a fost plătită de Gigi Becali, pentru a-l putea aduce pe Reghe la FCSB. Doar că viitorul antrenorului urmează să fie decis miercuri, la Comisia de Disciplină a FRF.