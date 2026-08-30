Sport

Decizie ireală în Tunisia: Laurențiu Reghecampf a dat afară o echipă întreagă. „De 107 ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!”

Laurențiu Reghecampf scrie istorie în Tunisia, dar nu doar prin fotbalul prestat, ci și printr-o „revoluție” totală. Ce a făcut antrenorul român după doar două luni și jumătate de la revenirea la Esperance Tunis.
Mihai Dragomir
30.08.2026 | 10:12
Decizie ireala in Tunisia Laurentiu Reghecampf a dat afara o echipa intreaga De 107 ani nu sa mai intamplat asa ceva
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Laurențiu Reghecampf, decizie șoc la Esperance Tunis. Foto: Colaj FANATIK.
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Laurențiu Reghecampf a revenit la Esperance Tunis în această vară și a luat o decizie fără precedent: a dat afară o echipă întreagă. Antrenorul român, care a mai pregătit clubul tunisian în trecut, a provocat un adevărat șoc în fotbalul local. O astfel de măsură radicală nu s-a mai văzut la Esperance de 107 de ani.

Curățenie generală făcută de Laurențiu Reghecampf la Esperance Tunis

Deși a avut un an foarte bun la formația sudaneză Al Hilal Omdurman, alături de care a câștigat titlul în campionatul Rwandei, Laurențiu Reghecampf a decis să plece. El a revenit în această vară la Esperance Tunis, echipă pe care a dat-o în judecată și i-a luat 500.000 de euro. Cu puțin timp în urmă, antrenorul român a bifat primul succes stagional chiar în prima etapă a campionatului din Tunisia, învingând cu 3-2 pe teren propriu în derby-ul împotriva celor de la Etoile Sahel.

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Însă tehnicianul a luat recent o decizie șocantă. Presa a făcut bilanțul mutărilor făcute de fostul antrenor al FCSB-ului și Universității Craiova, iar cifrele par ireale. Niciodată în istoria seculară a clubului tunisian nu a existat o asemenea „curățenie de vară”. „Vara anului 2026 a fost orice, numai una obișnuită nu pentru Esperance!

Lotul clubului a fost remanierat din temelii. […] Statistica e incredibilă: 23 de jucători au părăsit Esperance Tunis față de sezonul trecut! O astfel de cifră e fără precedent în istoria de peste 107 ani a clubului și demonstrează dimensiunea acestei «Revoluții»”, a notat jurnalistul Nazih Karshawi. Conform presei tunisiene, Reghecampf mai face o victimă: atacantul Florani Danho este următorul pe făraș, urmând să fie trimis la Al-Ittihad Tripoli, în Libia.

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Ce câștiguri le-a adus Laurențiu Reghecampf celor de la Esperance Tunis

Însă decizia lui Laurențiu Reghecampf de a „curăța” lotul de la Esperance Tunis este văzută ca un gest favorabil aspectului financiar. Conform sursei de mai sus, românul a reușit astfel să aducă bani la club și să își poată forma propria „armată” pe care se va baza în acest sezon. „Poate că, la prima vedere, decizia despărțirii de 23 de jucători ar părea una exagerată. Dar ea a scutit clubul de o veritabilă <>financiară.

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Pentru că, în urma transferurilor, s-au obținut sume importante. Iar în cazul jucătorilor împrumutați, Esperance a scăpat de plata unor salarii mari. Una peste alta, politica clubului i-a permis noului antrenor să-și aducă jucătorii doriți, având la dispoziție bugetul necesar”. Reghecampf se despărțise prima dată de Esperance Tunis după ce clubul l-a anunțat că nu mai are nevoie de serviciile sale printr-o scrisoare, deși rezultatele echipei erau destul de bune. Tehnicianul român a dat clubul în judecată și a avut câștig de cauză la FIFA.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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