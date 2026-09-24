Gigi Becali (68 de ani) a vorbit din nou despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB și cu această ocazie a oferit și câteva detalii legate de negocierile dintre cele două părți. Astfel, patronul clubului roș-albastru a explicat că discuțiile nu au fost deloc anevoioase și, de asemenea, că nu au existat nici prea multe condiții impuse de către cele două „tabere”.
Cu o singură excepție. Se pare că tehnicianul i-a cerut finanțatorului să nu se implice în procesul de „disciplinare” a jucătorilor pe care Reghe își dorește să îl inițieze cu efect imediat la FCSB. „Nu m-am întâlnit, dar înțeleg că a făcut conferință. Eu nu am văzut, am auzit că a vorbit cu voi. Cu Reghe am câștigat atât de mulți bani și ne cunoaștem atât de bine că nu a mai fost nevoie de chichițe.
El a reziliat acolo unde avea 50.000 de euro pe lună fără să știe dacă are contract aici. I-am zis: ‘ia avionul și ne înțelegem!’ Eu am avut treabă. O să ne vedem. Nu vă zic ce, că după mă laud. Nu are legătură cu fotbalul. De afaceri. Reghe mi-a zis: «Patroane, un lucru, să nu te bagi, că fac disciplină de fier. Și nu vreau să te bagi!». A pus condiție. Era deja pe avion. Ca atare semnase rezilierea cu ăia (n.r. Esperance Tunis).
I-am zis că ‘tocmai aia îți ceream eu să faci. Disciplină de fier!’. Eu cu Reghe nu vorbesc, nu pun condiții, nici eu, nici el. Atât m-a rugat: «Patroane, vezi că fac disciplină de fier, să nu te bagi». Să nu se plângă la mine. Mi-a zis: «La antrenamente, îi rup!»”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport.
De asemenea, cu aceeași ocazie, finanțatorul de la FCSB a confirmat din nou că se va ocupa ca acea datorie a antrenorului către clubul din Bănie să fie achitată, astfel încât să nu se ajungă ca tehnicianul să fie suspendat de FRF: „Ce contract? La revedere! Am vorbit, Reghe mă știe pe mine, ce e da e da, ce e nu e nu și cu asta basta. Nu e adevărat, cum să plătesc datoria înainte să fac un contract? E un contract cu Reghe, pe care el îl semnează și scrie că suma pe care o are la Craiova o plătește FCSB. Imediat după ce se semnează contractul, se virează și suma la Craiova, probabil luni. Poate să se facă și astăzi plata”.