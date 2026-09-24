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Laurențiu Reghecampf i-a cerut lui Gigi Becali să nu se bage la echipă. Reacția patronului de la FCSB: „Era deja pe avion”

Gigi Becali a dezvăluit ce a discutat cu Laurențiu Reghecampf în contextul revenirii antrenorului la FCSB! Singura condiție impusă de tehnician la negocieri
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.09.2026 | 21:20
Laurentiu Reghecampf ia cerut lui Gigi Becali sa nu se bage la echipa Reactia patronului de la FCSB Era deja pe avion
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Reghecampf i-a cerut lui Gigi Becali să nu se bage la echipă. Reacția patronului de la FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Gigi Becali (68 de ani) a vorbit din nou despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB și cu această ocazie a oferit și câteva detalii legate de negocierile dintre cele două părți. Astfel, patronul clubului roș-albastru a explicat că discuțiile nu au fost deloc anevoioase și, de asemenea, că nu au existat nici prea multe condiții impuse de către cele două „tabere”.

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Cu o singură excepție. Se pare că tehnicianul i-a cerut finanțatorului să nu se implice în procesul de „disciplinare” a jucătorilor pe care Reghe își dorește să îl inițieze cu efect imediat la FCSB. „Nu m-am întâlnit, dar înțeleg că a făcut conferință. Eu nu am văzut, am auzit că a vorbit cu voi. Cu Reghe am câștigat atât de mulți bani și ne cunoaștem atât de bine că nu a mai fost nevoie de chichițe.

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El a reziliat acolo unde avea 50.000 de euro pe lună fără să știe dacă are contract aici. I-am zis: ‘ia avionul și ne înțelegem!’ Eu am avut treabă. O să ne vedem. Nu vă zic ce, că după mă laud. Nu are legătură cu fotbalul. De afaceri.  Reghe mi-a zis: «Patroane, un lucru, să nu te bagi, că fac disciplină de fier. Și nu vreau să te bagi!». A pus condiție. Era deja pe avion. Ca atare semnase rezilierea cu ăia (n.r. Esperance Tunis).

I-am zis că ‘tocmai aia îți ceream eu să faci. Disciplină de fier!’. Eu cu Reghe nu vorbesc, nu pun condiții, nici eu, nici el. Atât m-a rugat: «Patroane, vezi că fac disciplină de fier, să nu te bagi». Să nu se plângă la mine. Mi-a zis: «La antrenamente, îi rup!»”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

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De asemenea, cu aceeași ocazie, finanțatorul de la FCSB a confirmat din nou că se va ocupa ca acea datorie a antrenorului către clubul din Bănie să fie achitată, astfel încât să nu se ajungă ca tehnicianul să fie suspendat de FRF: „Ce contract? La revedere! Am vorbit, Reghe mă știe pe mine, ce e da e da, ce e nu e nu și cu asta basta. Nu e adevărat, cum să plătesc datoria înainte să fac un contract? E un contract cu Reghe, pe care el îl semnează și scrie că suma pe care o are la Craiova o plătește FCSB. Imediat după ce se semnează contractul, se virează și suma la Craiova, probabil luni. Poate să se facă și astăzi plata”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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