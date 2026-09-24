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Gigi Becali (68 de ani) a vorbit din nou despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB și cu această ocazie a oferit și câteva detalii legate de negocierile dintre cele două părți. Astfel, patronul clubului roș-albastru a explicat că discuțiile nu au fost deloc anevoioase și, de asemenea, că nu au existat nici prea multe condiții impuse de către cele două „tabere”.

Ce au stabilit Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf înainte de revenirea antrenorului la FCSB

Cu o singură excepție. Se pare că tehnicianul i-a cerut finanțatorului să nu se implice în procesul de „disciplinare” a jucătorilor pe care Reghe își dorește să îl inițieze cu efect imediat la FCSB. „Nu m-am întâlnit, dar înțeleg că a făcut conferință. Eu nu am văzut, am auzit că a vorbit cu voi. Cu Reghe am câștigat atât de mulți bani și ne cunoaștem atât de bine că nu a mai fost nevoie de chichițe.

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El a reziliat acolo unde avea 50.000 de euro pe lună fără să știe dacă are contract aici. I-am zis: ‘ia avionul și ne înțelegem!’ Eu am avut treabă. O să ne vedem. Nu vă zic ce, că după mă laud. Nu are legătură cu fotbalul. De afaceri. Reghe mi-a zis: «Patroane, un lucru, să nu te bagi, că fac disciplină de fier. Și nu vreau să te bagi!». A pus condiție. Era deja pe avion. Ca atare semnase rezilierea cu ăia (n.r. Esperance Tunis).

I-am zis că ‘tocmai aia îți ceream eu să faci. Disciplină de fier!’. Eu cu Reghe nu vorbesc, nu pun condiții, nici eu, nici el. Atât m-a rugat: «Patroane, vezi că fac disciplină de fier, să nu te bagi». Să nu se plângă la mine. Mi-a zis: «La antrenamente, îi rup!»”, în direct la

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Cum rezolvă Gigi Becali litigiul dintre Reghecampf și Universitatea Craiova

De asemenea, cu aceeași ocazie, finanțatorul de la FCSB a confirmat din nou că , astfel încât să nu se ajungă ca tehnicianul să fie suspendat de FRF: „Ce contract? La revedere! Am vorbit, Reghe mă știe pe mine, ce e da e da, ce e nu e nu și cu asta basta. Nu e adevărat, cum să plătesc datoria înainte să fac un contract? E un contract cu Reghe, pe care el îl semnează și scrie că suma pe care o are la Craiova o plătește FCSB. Imediat după ce se semnează contractul, se virează și suma la Craiova, probabil luni. Poate să se facă și astăzi plata”.