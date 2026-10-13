Sport

Reghecampf l-a convins pe Gigi Becali să mai aștepte! Ce au discutat la întâlnirea dintre cei doi: „Bă, patroane, nu e adevărat”

Cristian Măciucă
13.10.2026 | 12:55
Reghecampf la convins pe Gigi Becali sa mai astepte Ce au discutat la intalnirea dintre cei doi Ba patroane nu e adevarat
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Reghecampf l-a convins pe Gigi Becali să mai aștepte! Ce au discutat la întâlnirea dintre cei doi: „Bă, patroane, nu e adevărat” FOTO: sportpictures.eu, colaj Fanatik
Laurențiu Reghecampf s-a întâlnit cu Gigi Becali după meciul cu Oțelul. Antrenorul i-a cerut patronului să nu se grăbească în privința transferurilor la FCSB și a venit cu argumente
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Gigi Becali (68 de ani) a povestit că luni, 12 octombrie, a avut o întâlnire cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a discutat cu antrenorul despre situația în care se află FCSB și despre perioada de mercato din iarnă.

Gigi Becali s-a întâlnit cu Laurențiu Reghecampf: „Ar trebui să zic da, dar n-o să fie nevoie”

FCSB a învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați, la meciul de debut a lui Laurențiu Regehcampf. Singurul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Stoian, în repriza a doua, când moldovenii erau în inferioritate numerică. Cu toate acestea, Gigi Becali s-a arătat extrem de nemulțumit de jocul echipei și, imediat după partidă, a transmis că trebuie să facă urgent transferuri. Antrenorul roș-albaștrilor are însă altă părere.

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„N-am ce să fac altceva, să aduc alți jucători, altceva n-am ce face. De acum încolo eu mă voi ocupa de transferuri. Mă apuc de tehnologie și eu. Omul în viață încearcă ceva mai bun. Acum, că o fi, că n-o fi. Așa încerc, eu încerc să fac, dar nu știu dacă o să spargem noi tot.

Aduc alți jucători în vară și tot așa, până se face treaba. Azi m-am întâlnit cu Reghe și mi-a zis: ‘Bă, patroane, nu e adevărat, așteaptă și o să vezi, o să vezi până în iarnă. Tu zici că aduci 4-5 jucători. Eu ar trebui să zic da, că sunt antrenor, dar îți spun un lucru: n-o să fie nevoie’. Are încredere în ei, vede că au potență, numai că n-au fost nici antrenați, au fost prea cocoloșiți. Recuperare faci antrenându-te, multe chestii de genul ăsta. Mi-a spus să aștept să văd ce va fi”, a declarat Gigi Becali, la Voyo Sport 1, citat de sport.ro. 

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Ce jucători vrea să aducă Gigi Becali la FCSB

La partida cu Oțelul, doi dintre jucătorii care l-au dezamăgit pe Gigi Becali au fost David Miculescu și Meriton Korenica. Din acest motiv, latifundiarul din Pipera intenționează ca la iarnă să achiziționeze inclusiv două extreme. „Nu e normal să aduc jucători în iarnă? Dacă nu avem valoare, atunci trebuie să aduc jucători, un șesar, un decar, un nouar, trebuie să vedem cum se descurcă.

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Că dacă David Miculescu joacă ce a jucat acum, trebuie și bandă dreaptă. Dacă și Korenica joacă cum a jucat acum cu Galațiul, trebuie și bandă stângă, nu?”, a mai spus patronul celor de la FCSB.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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