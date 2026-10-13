„Reghecampf la FCSB e marcă înregistrată!” Fostul fotbalist al Stelei, impresionat de un jucător: „Ar trebui folosit mai mult”

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FCSB nu a avut un meci extrem de reușit contra celor de la Oțelul Galați (1-0), în etapa a 11-a din SuperLiga, însă prestația trupei lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) i-a lăsat o impresie plăcută lui Eugen Trică (50 de ani). Fostul jucător al Stelei a scos în evidență schimbările aduse de noul tehnician. În plus, analistul FANATIK remarcă un tânăr căruia Reghe i-a dat o jumătate de oră în partida de pe Arena Națională și spune despre el că ar trebui folosit mai des.

Eugen Trică laudă prestația celor de la FCSB după revenirea lui Reghecampf: „E marcă înregistrată”

În weekend, FCSB a învins la limită pe Oțelul Galați, 1-0, într-un meci în care gazdele au suferit destul de mult. Misiunea roș-albaștrilor a fost însă ușurată în mod considerabil după eliminarea lui Habib Sylla din startul reprizei secunde (minutul 54). Evoluția trupei pregătite de câteva săptămâni de Laurențiu Reghecampf nu a rupt gura târgului, însă cele 3 puncte cu Oțelul reprezintă un start de recuperare față de primele clasate.

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În emisiunea FANATIK SUPERLIGA s-a vorbit despre lupta la titlu din acest sezon. Cei prezenți în studio au fost de acord asupra faptului că este un sezon extrem de încins, în care orice e posibil. , roș-albaștrii, care în 2025 -2026 au jucat în play-out, formează și ei o echipă care emite din nou pretenții la supremația în fotbalul intern.

Fost jucător la Steaua la finalul anilor 90 și începutului anilor 2000, Eugen Trică, în prezent analist FANATIK, a lăudat FCSB-ul în noua „eră” Reghecampf. El a scos în evidență în primul rând atitudinea pe care a văzut-o sâmbătă pe Arena Națională. „Totul se joacă. E un campionat interesant. Mai ales că revine FCSB-ul. Mi-au plăcut ca atitudine, ca implicare. Se vede venirea lui Laurențiu. Vezi ceva la echipă. Se vede agresivitate. Reghecampf la FCSB e marcă înregistrată, iar aici vorbim de această reacție a jucătorilor după pierderea balonului. Atitudinea s-a întors. Putem spune că FCSB e cu șanse mari să fie din nou acolo sus”, spune Trică.

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Tânărul jucător aruncat în luptă de Reghe care l-a impresionat pe Trică: „Ar trebui folosit mai mult”

În superioritate numerică după ce Habib Sylla a văzut direct „roșu” din partea arbitrului George Cătălin Roman, FCSB a preluat și mai mult controlul partidei. Reghecampf l-a scos din teren pe Arnold Garita (31 de ani), extrem de șters, și și prima victorie a celor de la FCSB după 5 etape de secetă.

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Prestația lui Stoian a fost remarcată și de Eugen Trică, în emisiunea de la FANATIK. Fostul jucător al Stelei îi recomandă lui Reghe să insiste mai mult cu jucătorul de 18 ani, care este „peste Garita”. Trică merge și mai departe și spune că Stoian seamănă cu marele Adi Ilie. „Iese în evidență copilul ăsta. Îmi place (Alexandru) Stoian, fantastic de mult. Parcă îl văd pe Adrian Ilie în tinerețe. Are explozia aia fantastică. Știe și cu mingea și are execuții fantastice. Copilul acesta, dacă o ține tot așa, poate ajunge să coste mult mai mulți bani. Ar trebui folosit mult mai mult. Se vede că este peste Garita”, spune Trică.