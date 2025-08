Reghecampf, mesaj pentru Gigi Becali despre „underii” de la FCSB. „Este și vina ta! Jucătorii ca și Cercel se pierd dacă-i dai la o parte după un meci”

Laurențiu Reghecampf . Ce concluzii a tras fostul tehnician al campioanei României.

Laurențiu Reghecampf, sfaturi pentru Gigi Becali în privința unui subiect delicat la FCSB: „Toți underii nu au reușit să crească”

Laurențiu Reghecampf a ridicat un subiect sensibil la campioana României: „Pentru mine, ceea ce mă întreb eu în ultimii ani de zile, toți underii de la FCSB n-au reușit să crească. Și vedeți că Musi pleacă de la FCSB, joacă la Dinamo și o face într-un fel incredibil”.

în antiteză pe cele două rivale: „Cred eu că lucrul ăsta nu s-a dezvoltat în ultima perioadă. La Dinamo chiar s-a creat un grup și sunt foarte mulți jucători tineri care au crescut foarte mult și se dezvoltă foarte mult într-un mediu bun”.

„Reghe” îl arată cu degetul pe Gigi Becali: „Cred eu că de fiecare dată când un jucător under face un meci slab la FCSB întotdeauna este dat la o parte și i se pune ștampila. N-a jucat bine, gata, nu mai joacă. Este un proces. Este o greșeală pentru că în decursul anilor cred că patronul de la FCSB a cumpărat cei mai buni jucători underi din România”.

Laurențiu Reghecampf îi atrage atenția lui Gigi Becali: „Lucrul ăsta dăunează”

Laurențiu Reghecampf și-a continuat discursul în aceeași direcție: „Adică nu putem să spunem că din punctul ăsta de vedere nu ai investit. Ai investit foarte mulți bani, dar ceea ce se întâmplă după cu dezvoltarea fiecărui jucător, poate pe de o parte este și vina lui că după fiecare meci critică anumiți jucători și în general pe cei tineri. Lucrul ăsta dăunează. E un risc când joci cu un jucător tânăr”.

La FCSB, dilema under-ului este una dintre cele mai mari: „Întotdeauna am avut problema asta și ne-am întrebat unde putem să punem un under. Hai să găsim soluția pe bandă, că îl mai ajută fundașul central, mai ajută mijlocașul. Nu poți să pui un under în mijlocul terenului.

Majoritatea antrenorilor se gândesc să pună un jucător cu experiență. Dar vedeți că vine la Dinamo un jucător tânăr, care joacă număr 6 și o face foarte bine. Eu cred că trebuie avută mai multă răbdare și trebuie lucrat mult mai mult cu acești jucători tineri pentru că se pierd”.

Eforturile financiare ale lui Gigi Becali au fost de asemenea pe măsură: „Se plătesc foarte mulți bani pe ei și este o regulă pe care trebuie să o respecți. La urma urmei, toate echipele au aceeași regulă. Joci cu regula U21, crești anumiți jucători, investești bani, că îi cumperi pe majoritatea. Mulți vin de la Hagi și sunt jucători pe care s-au plătit foarte mulți bani pentru nivelul lor? 7-800.000, un milion de euro. Repet, sunt bani foarte mulți”.

„FCSB suferă la acest capitol și se vede asta în timpul meciului”

Laurențiu Reghecampf îi transmite lui Gigi Becali să aibă răbdare cu Ionuț Cercel: „Dar acei jucători, în momentul în care ai investit o sumă de bani, trebuie să încerci să dezvolți, să ajungă să devină un jucător important pentru echipă. În momentul de față, la acest capitol FCSB suferă și se vede asta în timpul meciului.

Acuma Cercel a avut un meci slab. A jucat împotriva unui under. Normal ar fi trebuit să facă față, dar știți cum este: presiunea clubului, rezultatele slabe. Acești jucători au anumite fluctuații. Uită-te la meciul de dinainte al lui Dinamo cu Oțelul Galați cum au jucat underii lor.

Eu vreau să spun că acești jucători au fluctuații. A jucat slab, dar a jucat cineva bine? Tănase e cel mai bun jucător pe care îl au în momentul de față, e o certitudine. Eu cred că Cercel trebuie educat să știe că în momentul în care ajunge la FCSB există această presiune. Dar în același timp, trebuie să înțeleagă la antrenament ce are de făcut.

Cercel cu Dinamo nu a fost nici în față, nici în spate. A fost undeva pe teren, dar el de fapt nu a fost pe nicăieri să spunem exact. Eu nu o văd ca o presiune. N-ai jucat bine, e normal să fii schimbat și să înveți din ceea ce s-a întâmplat”.

Sfaturi pentru jucătorii FCSB-ului: „Au nevoie să fie supliniți în anumite momente”

Laurențiu Reghecampf spune că jucătorii tineri trebuie ajutați în teren de cei mai experimentați: „Dar eu nu vreau să dau acum vina pe Cercel. Ai lângă tine un Ngezana, ai Șut, ai jucători de echipa națională, care trebuie să suplinească aceste greșeli ale unui under în anumite momente. Numai că și jucătorii ăștia au nevoie de alți jucători care să îi suplinească în anumite momente pentru că și ei fac greșeli foarte mari”.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani s-a referit apoi și la declarațiile lui Florin Tănase, care a acuzat arbitrajul: „La experiența și la nivelul lor, cred eu că e momentul să nu mai vorbească, ci rezultatele să vorbească pentru ei, să ajungă din nou la un nivel foarte bun pentru că este păcat. La golul doi, Tănase a făcut o preluare și a marcat un gol incredibil, de super jucător.

Într-adevăr, frustrarea este mare, dar sunt mulți oameni pe lângă echipă care trebuie să îl ajute și să îi spună că nu e momentul să vorbească nici de arbitraj, nici de nimic. Asta ar trebui să discute în cabine înainte, ce să spună la interviu. Concentrarea lor ar trebui să fie mult mai mare pentru ceea ce se întâmplă pe teren”.