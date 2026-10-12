Sport

„Reghecampf nu o poate salva pe FCSB!” Reacție dură a patronului din SuperLiga

Bogdan Mariș
12.10.2026 | 19:23
Reghecampf nu o poate salva pe FCSB Reactie dura a patronului din SuperLiga
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Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, e de părere că Laurențiu Reghecampf (51 de ani) nu va reuși să îmbunătățească situația de la FCSB. FOTO: Sport Pictures
Un patron din SuperLiga s-a pronunțat cu privire la situația de la FCSB după revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, iar concluzia sa nu este una pozitivă.
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FCSB a învins-o pe Oțelul Galați cu 1-0 în primul meci din noul mandat al lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), însă patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime (66 de ani), e de părere că tehnicianul nu va putea să salveze formația „roș-albastră” după startul dificil din acest sezon. Omul de afaceri susține că FCSB nu se va putea ridica la nivelul adversarilor puternici din SuperLiga.

Valeriu Iftime a comentat situația de la FCSB după numirea lui Laurențiu Reghecampf

Valeriu Iftime nu a fost impresionat de victoria obținută de FCSB contra Oțelului în primul meci de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. (n.r. se poate schimba situația de la FCSB după numirea lui Reghecampf?) Nu cred. A avut un meci ușor (n.r. cu Oțelul). Dacă îi prinde o echipă bună și îi tăvălește, imediat apar alte reguli, o să vedeți.

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Țin la FCSB, țin la fotbalul românesc, dar nu mai cred în ‘urechisme’. Cred în specialiști. Dacă nu asculți specialiștii și eu sau altul ca mine crede că știe fotbal, înseamnă că suntem în altă lume. De aceea nu mai cred în FCSB. Reghecampf vrea (n.r. să o salveze pe FCSB), dar eu zic că nu poate. Dacă poate, să îi dea Dumnezeu sănătate”, a declarat patronul clubului FC Botoșani la VOYO SPORT LIVE.

Cum arată programul FCSB-ului până la finalul anului

Până la finalul anului, FCSB va mai disputa 11 meciuri în SuperLiga și Cupa României Betano. După victoria cu Oțelul, gruparea pregătită de Laurențiu Reghecampf va evolua pe terenul celor de la FC Voluntari, luni, 19 octombrie, de la ora 21:00. Apoi, urmează derby-ul de pe Arena Națională contra Rapidului, care se va juca sâmbătă, 24 octombrie, de la 21:00.

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Gruparea „roș-albastră” a debutat cu un succes în grupele Cupei României Betano, 5-0 pe terenul lui FC Argeș, iar în a doua etapă pornește cu prima șansă pe terenul divizionarei secunde Gloria Bistrița, meciul urmând a se disputa joi, 29 octombrie, de la ora 21:30. În noiembrie, FCSB va disputa patru jocuri în SuperLiga, urmând a le întâlni pe U Cluj (în deplasare), Corvinul (acasă), FC Argeș (în deplasare) și Csikszereda (acasă). Luna decembrie debutează cu un nou meci de Cupă, tot contra formației din Miercurea Ciuc, iar până la finalul anului fosta campioană va mai disputa 3 meciuri de campionat, cu Farul (în deplasare), Sepsi (acasă) și FC Botoșani (în deplasare).

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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