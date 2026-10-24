Reghecampf, prima reacție după ce s-a confirmat în FCSB – Rapid ce îi spusese lui Gigi Becali: „Calitate incredibilă”

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FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în mandatul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). După succesele muncite cu Oțelul (1-0) și FC Voluntari (2-1), gruparea „roș-albastră” a făcut spectacol în derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, pe care l-a câștigat cu 4-1. Tehnicianul a tras concluziile la finalul jocului.

Ce a declarat Laurențiu Reghecampf după FCSB – Rapid 4-1

FCSB a revenit de la 0-1 în derby-ul cu Rapid și a reușit să marcheze 4 goluri după pauză, iar Laurențiu Reghecampf a analizat victoria obținută pe Arena Națională. „Mă bucur foarte tare pentru băieți, primele două meciuri nu au fost cum ne doream noi. În prima repriză am jucat mult mai bine, dar am ieșit de pe teren cu 0-1. Am intrat în repriza a doua mult mai bine, ne-am dorit să egalăm și să câștigăm. Încrederea jucătorilor va crește de la meci la meci.

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(n.r. s-au spart lucruri în vestiar la pauză?) Deocamdată nu se sparg lucruri, deocamdată discutăm. Sunt și vorbe mai dure, dar eu la pauză nu vorbesc foarte mult, am 2-3 lucruri pe care le spun, după care trebuie să se ducă la treabă. Eu cred că și în prima repriză am avut inițiativă și câteva ocazii foarte bune.

Rapidul a avut o șansă și a marcat un gol incredibil, va fi unul dintre golurile cele mai frumoase din acest campionat. Calitatea atacantului s-a văzut foarte clar, centrarea dată din prima, șutul acela incredibil… Cred că nu a fost meritat, pentru că noi am fost mult mai buni în prima repriză”, a declarat antrenorul FCSB-ului la după victoria obținută în .

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De ce i-a schimbat Laurențiu Reghecampf pe David Miculescu și Arnold Garita. Tehnicianul, încântat de prestația lui Aymen Boutoutaou

Titulari în derby-ul cu Rapid, Arnold Garita și David Miculescu nu au mai intrat pe teren în repriza secundă a meciului. Atacantul camerunez s-a accidentat și a fost înlocuit înainte de pauză, în timp ce Miculescu a avut o nouă prestație ștearsă. În locul său, l-a introdus pe Aymen Boutoutaou înainte de startul părții secunde, iar algerianul, criticat în repetate rânduri de Gigi Becali în ultimele luni, a făcut diferența cu o „dublă” incredibilă. „David astăzi nu a fost într-o zi bună, am fost forțat să îl schimbăm. Au fost și alte meciuri în care nu a jucat la nivelul pe care noi îl dorim. Sunt sigur că va reveni la o formă foarte bună.

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Pe Aymen l-am văzut la antrenamente, i-am transmis patronului că e un jucător de o calitate incredibilă. E foarte greu să găsești astfel de jucători, ne va ajuta cu siguranță să ajungem acolo unde vrem. Știu că Garita o să fie criticat, dar e foarte important pentru jocul nostru. Nu l-am scos din cauza faptului că nu a jucat bine, l-am scos pentru că s-a accidentat. A avut un duel cu Kramer și s-a lovit la genunchi, nu mai putea să joace”, a spus tehnicianul, care a vorbit și despre atmosfera de pe Arena Națională: „A fost exact ca în vremurile bune, mă bucur pentru fani că au fost alături de noi. A fost foarte important și pe această cale le mulțumesc din suflet”.