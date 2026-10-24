Sport

Reghecampf, prima reacție după ce s-a confirmat în FCSB – Rapid ce îi spusese lui Gigi Becali: „Calitate incredibilă”

Bogdan Mariș
25.10.2026 | 00:23
Reghecampf prima reactie dupa ce sa confirmat in FCSB Rapid ce ii spusese lui Gigi Becali Calitate incredibila
ULTIMA ORĂ
Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a reacționat după victoria obținută de FCSB contra Rapidului, 4-1. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
Laurențiu Reghecampf a reacționat după victoria clară obținută de FCSB în derby-ul contra Rapidului, scor 4-1. Ce a declarat tehnicianul despre prestația lui Aymen Boutoutaou.
ADVERTISEMENT

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în mandatul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). După succesele muncite cu Oțelul (1-0) și FC Voluntari (2-1), gruparea „roș-albastră” a făcut spectacol în derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, pe care l-a câștigat cu 4-1. Tehnicianul a tras concluziile la finalul jocului.

Ce a declarat Laurențiu Reghecampf după FCSB – Rapid 4-1

FCSB a revenit de la 0-1 în derby-ul cu Rapid și a reușit să marcheze 4 goluri după pauză, iar Laurențiu Reghecampf a analizat victoria obținută pe Arena Națională. „Mă bucur foarte tare pentru băieți, primele două meciuri nu au fost cum ne doream noi. În prima repriză am jucat mult mai bine, dar am ieșit de pe teren cu 0-1. Am intrat în repriza a doua mult mai bine, ne-am dorit să egalăm și să câștigăm. Încrederea jucătorilor va crește de la meci la meci. 

ADVERTISEMENT

(n.r. s-au spart lucruri în vestiar la pauză?) Deocamdată nu se sparg lucruri, deocamdată discutăm. Sunt și vorbe mai dure, dar eu la pauză nu vorbesc foarte mult, am 2-3 lucruri pe care le spun, după care trebuie să se ducă la treabă. Eu cred că și în prima repriză am avut inițiativă și câteva ocazii foarte bune.

Rapidul a avut o șansă și a marcat un gol incredibil, va fi unul dintre golurile cele mai frumoase din acest campionat. Calitatea atacantului s-a văzut foarte clar, centrarea dată din prima, șutul acela incredibil… Cred că nu a fost meritat, pentru că noi am fost mult mai buni în prima repriză”, a declarat antrenorul FCSB-ului la Digi Sport după victoria obținută în derby-ul cu Rapid.

ADVERTISEMENT
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are...
Digi24.ro
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu

De ce i-a schimbat Laurențiu Reghecampf pe David Miculescu și Arnold Garita. Tehnicianul, încântat de prestația lui Aymen Boutoutaou

Titulari în derby-ul cu Rapid, Arnold Garita și David Miculescu nu au mai intrat pe teren în repriza secundă a meciului. Atacantul camerunez s-a accidentat și a fost înlocuit înainte de pauză, în timp ce Miculescu a avut o nouă prestație ștearsă. În locul său, Laurențiu Reghecampf l-a introdus pe Aymen Boutoutaou înainte de startul părții secunde, iar algerianul, criticat în repetate rânduri de Gigi Becali în ultimele luni, a făcut diferența cu o „dublă” incredibilă. „David astăzi nu a fost într-o zi bună, am fost forțat să îl schimbăm. Au fost și alte meciuri în care nu a jucat la nivelul pe care noi îl dorim. Sunt sigur că va reveni la o formă foarte bună.

ADVERTISEMENT
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Digisport.ro
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri

Pe Aymen l-am văzut la antrenamente, i-am transmis patronului că e un jucător de o calitate incredibilă. E foarte greu să găsești astfel de jucători, ne va ajuta cu siguranță să ajungem acolo unde vrem. Știu că Garita o să fie criticat, dar e foarte important pentru jocul nostru. Nu l-am scos din cauza faptului că nu a jucat bine, l-am scos pentru că s-a accidentat. A avut un duel cu Kramer și s-a lovit la genunchi, nu mai putea să joace”, a spus tehnicianul, care a vorbit și despre atmosfera de pe Arena Națională: „A fost exact ca în vremurile bune, mă bucur pentru fani că au fost alături de noi. A fost foarte important și pe această cale le mulțumesc din suflet”.

ADVERTISEMENT
Horia Ivanovici, reacție la câteva minute după derby: „FCSB a inventat un nou...
Fanatik
Horia Ivanovici, reacție la câteva minute după derby: „FCSB a inventat un nou stil – REGHETON!”
Pierdere grea pentru FCSB după derby-ul cu Rapid! Titularul s-a accidentat şi a...
Fanatik
Pierdere grea pentru FCSB după derby-ul cu Rapid! Titularul s-a accidentat şi a şchiopătat la ieşirea din stadion. Foto exclusiv
Gigi Becali și-a schimbat planul după ce FCSB a surclasat-o pe Rapid: „Trebuie...
Fanatik
Gigi Becali și-a schimbat planul după ce FCSB a surclasat-o pe Rapid: „Trebuie să ridicăm ștacheta”
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali...
iamsport.ro
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și a decis
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!