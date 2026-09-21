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Descoperă în rândurile de mai jos cine este, în realitate, Corina Caciuc. Iubita lui Laurențiu Reghecampf este o femeie foarte frumoasă care i-a atras atenția inclusiv lui Gigi Becali. Ce afirmație a făcut celebrul afacerist.

Laurențiu Reghecampf, relație specială cu Corina Caciuc

După ce și-a aniversat ziua de naștere, Laurențiu Reghecampf (51 ani) este în centrul atenției din punct de vedere al profesiei. Gigi Becali s-a lăsat convins de Gheorghe Mustață în privința tehnicianului pe care l-a adus la FCSB. o duce excelent pe toate planurile.

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Fostul soț al impresarei Anamaria Prodan nu vine singur la echipa patronată de latifundiarul din Pipera, după ce anterior a fost la Esperance Tunis. Acesta a anunțat că și cu care a mai avut contract între 2024 și 2025.

Prin urmare, Gigi Becali le-a spus suporterilor să stea liniștiți că această schimbare este de bun augur. De asemenea, a făcut o afirmație uimitoare despre viața personală a fostului jucător de fotbal. Astfel, a adus-o în discuție și pe iubita lui Laurențiu Reghecampf pe care sportivul a cunoscut-o în timpul mariajului cu fosta parteneră de viață.

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„Reghecampf s-a făcut cuminte iar, a făcut 2 copii, nu mai are probleme. Știți ce înseamnă că e cuminte”, a spus afaceristul, la Prima Sport. Frumoasa șatenă care l-a cucerit pe cunoscutul antrenor în urmă cu 6 ani se numește Corina Caciuc (34 ani). Tânăra este o persoană discretă și nu apare foarte des în spațiul public.

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Ce studii are iubita lui Laurențiu Reghecampf

De când formează un cuplu Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au devenit părinții a doi băieți: Liam și Landon. În schimb, nu se știu foarte multe informații despre viața privată a frumoasei șatene sau meseria din prezent. În urmă cu ceva vreme spune că tânăra este directoarea unei companii care derulează afaceri între China și România.

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În plus, sursa menționată a mai transmis atunci că iubita tehnicianului este licențiată în management. A început facultatea în Dubai și ulterior, s-a transferat în România. Mai mult decât atât, tânăra are un master în mediul de afaceri, obținut la Cambridge. În noiembrie 2022 a înființat o firmă în care figurează ca administrator.

Compania, încadrată la categoria comerț/intermedieri și mai multe activități conexe, este încă activă în momentul de față. Corina Caciuc a deschis mai multe firme care între timp au fost dizolvate sau radiate. Una dintre ele avea drept obiect CAEN: „alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.”. Pentru aceasta șatena a depus la OSIM marca „Elysir”, pentru produse cosmetice și articole de toaletă.

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Totodată, mai multe surse au declarat că a deținut un salon de înfrumusețare în București. Cu toate acestea, iubita lui Laurențiu Reghecampf nu a făcut nicio dezvăluire despre felul în care își câștigă veniturile. Relația amoroasă cu celebrul tehnician este cea care iese în evidență și cea mai importantă pentru vedetă.

Cum a cunoscut-o Laurențiu Reghecampf pe șatenă

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea.

Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura…

Eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. ”, a afirmat Laurențiu Reghecampf, în podcastul Acasă la Măruță, în urmă cu câțiva ani. Corina Caciuc l-a cucerit pe fostul antrenor de la Universitatea Craiova, dovadă că povestea lor de dragoste a rezistat tuturor scandalurilor și reacțiilor negative.