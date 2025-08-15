Reghecampf s-a temut de eliminarea Craiovei: „Sunt momente când se pierd complet! La 4-1 a fost un haos total”

Laurențiu Reghecampf a trăit cu emoții meciul Fostul tehnician al oltenilor s-a temut că echipa lui Mirel Rădoi ar putea pierde calificarea în play-off-ul Conference League.

Reghecampf s-a temut pentru Craiova în meciul de la Trnava: „Sunt mulți jucători care nu știu ce e acea presiune”

Învinși cu 0-3 pe „Oblemenco”, slovacii au întors rezultatul pe teren propriu, scor 4-1. În cele din urmă „dubla” a fost câștigată de olteni, care au marcat două goluri în prelungiri.

„Vorbeați de psiholog. La Craiova se lucrează în direcția asta. Eu cât am fost antrenor am discutat foarte mult cu cel care se ocupa de acest lucru. Există deschidere pentru acest lucru. Doar că e greu să găsești un psiholog care să se priceapă la fenomenul fotbal. Psihologi găsești, dar e diferit să găsești unul care să lucreze cu o echipă de fotbal. În general discuțiile nu sunt colective, ci personale. Nici măcar tu ca antrenor nu știi foarte lucruri.

Eu nu vorbesc de Craiova. Nu dau doar exemplul Craiovei. Pentru antrenor și pentru echipă, eu cred că un psiholog e foarte bun.

În primul rând, jucătorii au nevoie de mai mare experiență internațională, lucru care nu poate fi câștigat decât în ani. Sunt mulți jucători care nu știu ce e acea presiune. Dacă vă uitați, în ultimii ani, în afara de CFR și FCSB și perioada lui Șumi, cu Astra, dar avea jucători cu nivel foarte mare, cu experiență foarte mare, celelalte echipe n-au avut un parcurs lung în cupele europene. Iar acest lucru contează foarte mult. Craiova are mult momente bune într-un meci, dar are și momente în care se pierde total. Asta denotă că nu au suficientă experiență internațională. Nu se pot descurca cu momentele respectivă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„A fost un haos total”

Laurențiu Reghecampf a fost antrenor la Universitatea Craiova în două perioade diferite, 26 iulie 2021 – 12 iunie 2022 și 26 iulie – 19 septembrie 2023.

„Mi-a fost mai mare frică în minutele de duă 4-1, 4-4 general, că cei de la Craiova vor mai primi un gol. Au jucat foarte slab. Nu mai ajungeau la poartă. Pierdeau mingea foarte repede și lucrul ăsta s-a văzut.

A fost un haos total. Mai ales după golul de 4-1. Și schimbările care au fost făcute. Nu știu ce aveau pe bancă, nu am văzut celelalte soluții, dar au jucat foarte defensiv, iar acest lucru s-a văzut.

(n.r. – Putea fi eliminată Craiova?) Da, sigur, după ce s-a întâmplat pe teren, da. Puteau fi eliminați. Când intri într-o vrie d-asta… 2-1, 3-1, 4-1. Atmosfera de la stadion a fost una foarte bună. Publicul te bagă cu fundul în poartă și te forțează să faci greșeli”, a adăugat antrenorul lui Al Hilal Omdurman.