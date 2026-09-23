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Telenovela „Laurențiu Reghecampf la Esperance Tunis” s-a încheiat. Informațiile de ultimă oră obținute de FANATIK îl dau pe „Reghe” liber de orice obligație și pregătit să semneze cu FCSB. Asta, după ce tehnicianul a negociat timp de 10 ore cu conducătorii tunisieni, care nu aveau de gând să accepte prea ușor despărțirea.

Laurențiu Reghecampf a acceptat să le plătească celor de la Esperance Tunis 150.000 de euro despăgubiri

Din fericire pentru antrenor și pentru FCSB, de la amenințările cu executori judecătorești, TAS și FIFA, cele două părți și-au dat mâna și au acceptat să se despartă pe cale amiabilă. Nu este o despărțire ieftină pentru Reghecampf, care va trebui să le plătească 150.000 de euro tunisienilor, despăgubire pentru că a decis să plece.

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Laurențiu Reghecampf urma să primească 1,2 milioane de euro după un sezon petrecut în Tunisia, iar acum a acceptat să le plătească celor de la Esperance trei salarii, practic o daună de 150.000 pentru antrenorul român. Partea bună este că tunisienii au acceptat să renunțe la orice pretenție viitoare, astfel că antrenorul vine în România și mâine va fi prezentat oficial la FCSB, fără teama de litigii.

Inițial, și au adus inclusiv un executor judecătoresc la antrenament pentru a consemna că antrenorul român este dat dispărut. S-a ajuns, potrivit presei din Tunisia, la amenințări cu TAS și alte căi de judecată, care ar fi pus presiune pe cariera antrenorului român.

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Șefii lui Esperance Tunis s-au lăsat greu și au cerut, inițial, 250.000 de euro despăgubiri

Trebuie menționat că tunisienii și-au dorit încă 100.000 de euro în plus pentru a-l „pedepsi” pe Reghecampf, însă acesta a reușit să-i înduplece după mai bine de 10 ore de negocieri. După ce a reușit să-i convingă pe oficialii celor de la Esperance să-l lase să-și vadă de viață, antrenorul a plecat spre aeroport, pentru a se întoarce în România.

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La fel de adevărat este că Laurențiu Reghecampf s-a plâns zilele trecute că el și staff-ul său nu au fost plătiți de mai bine de trei luni, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a ales să plece de la Esperance Tunis. „Lipsă de respect”, a fost răspunsul sec al lui Reghecampf atunci când a fost întrebat de ce a fost atât de hotărât să părăsească Tunisia.

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Laurențiu Reghecampf vine la București și semnează cu FCSB, urmând a fi prezentat joi de la ora 15:00

Acum, toată suflarea roș-albastră poate răsufla liniștită pentru că Laurențiu Reghecampf vine la București și va semna în următoarele ore contractul cu formația patronată de Gigi Becali. Laurențiu Reghecampf va fi prezentat joi, 24 septembrie, de la ora 15:00 într-o conferință de presă programată la baza de la Berceni a celor de la FCSB.

În urmă cu 24 de ore, ar putea să nu mai ajungă la FCSB. „El mi-a spus clar că are o clauză conform căreia, în situația în care se plătesc 3 salarii, el plătește, poate pleca. Asta e clauza de reziliere. Astea sunt fake news, că nu vine. Duminică am bătut palma. Joi o să conducă primul antrenament”, explica Stoica la Prima Sport.