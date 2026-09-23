ADVERTISEMENT

FCSB începuse bine în noul sezon de SuperLiga României, dar eșecul usturător din Conference League pare că a afectat serios moralul echipei, care în prezent a ajuns la 5 meciuri fără victorie în SuperLiga României. Această formă slabă se observă și în noile cote ale fotbaliștilor, iar valoarea totală de piață a echipei a scăzut cu 1,4 milioane de euro în urma tuturor modificărilor, chiar cu puțin timp înainte ca Laurențiu Reghecampf să revină la formația bucureșteană.

FCSB, în picaj pe Transfermarkt! Meriton Korenica și Ștefan Târnovanu sunt cei mai afectați

În urma tuturor modificărilor cotelor de piață, FCSB a ieșit pe minus. Echipa patronată de Gigi Becali a ajuns să valoreze cu 1,4 milioane de euro mai puțin, iar cota totală este într-un continuu picaj, după ce în urmă cu puțin timp, înainte de plecarea lui Olaru, Bîrligea și Tănase, se apropia de 50 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

În prezent, cota totală este de 24.4 milioane de euro, iar micșorarea cotelor lui Ștefan Târnovanu și Meriton Korenica au tras cel mai mult în jos această cifră. Cota portarului roș-albaștrilor a avut cel mai mult de suferit, iar scăderea este de la 3 milioane de euro la 2.3 milioane de euro, adică o diferență de 700.000 de euro. În cazul kosovarului, proaspăt transferat de la CFR Cluj la FCSB, diminuarea cotei este puțin mai blândă, însă nu insesizabilă. Korenica a ajuns de la 3 milioane de euro la 2.5 milioane de euro, adică o scădere de 500.000 de euro.

Ce alte modificări au mai apărut în lotul FCSB. Cota noii „perle” a lui Gigi Becali a crescut

După doar zece etape de campionat, și-a mărit cota. Chiar dacă echipa sa nu are cele mai bune rezultate, valoarea lui „Rici” a crescut cu 150.000 de euro, iar acum este cotat la 700.000 de euro.

ADVERTISEMENT

O altă creștere mică o regăsim la Joao Paulo, mijlocașul venit de la Oțelul, care în vara trecută a evoluat alături de naționala Capului Verde la Campionatul Mondial și a fost foarte aproape să elimine Argentina, echipă ce avea să ajungă până în finală. În cazul său, cota a ajuns la 1 milion de euro, adică a suferit o creștere de doar 100.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Doi fotbaliști ale căror cote au luat-o în jos sunt Ngezana și Radunovic. Cei doi nu au mai jucat deloc în ultima perioadă, iar acest lucru a fost observat și de cei de la Transfermarkt, care au adus o scădere de 300.000 de euro pentru Ngezana și una de 150.000 de euro pentru Risto. În prezent cotele lor sunt de 1,7 milioane de euro, respectiv 400.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Cota FCSB ar fi arătat horror fără ultimele trei transferuri

După ce a tras concluzia că îi va fi greu să aibă rezultate cu lotul actual, Rezultatele slabe l-au convins pe patronul roș-albaștrilor să facă aceste mutări, iar fără ele cota echipei „s-ar fi dus în cap”.

Cu Olaru, Bîrligea, Tănase și Octavian Popescu cota se apropia de 50 de milioane de euro, însă în prezent valoarea echipei putea fi chiar sub 20 de milioane de euro. Cotele lui Meriton Korenica (2,5 milioane de euro), Karlo Muhar (1,2 milioane de euro) și Denis Drăguș (2 milioane de euro) însumează 5.7 milioane de euro, fără de care valoarea totală a lui FCSB ar fi fost doar 18.7 milioane de euro.