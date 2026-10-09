Reghecampf se opune planului lui Gigi Becali la FCSB! Schimbul spectaculos din SuperLiga, pus sub semnul întrebării: „Nu îmi surâde deloc!”

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Laurențiu Reghecampf încearcă să-l convingă pe Gigi Becali să nu renunțe prea ușor la Aymen Boutoutaou. Mijlocașul considerat de MM Stoica cel mai bun transfer din această vară nu l-a impresionat pe Becali, care le-a propus celor de la Craiova să facă un schimb de jucători.

Laurențiu Reghecampf nu este de acord cu schimbul de jucători Aymen Boutoutaou – Steven Nsimba

Mai exact FCSB să îl ofere pe Boutoutaou plus 1,2 milioane de euro în schimbul atacantului Steven Nsimba. Reghecampf crede, așadar, că echipa sa ar trebui să-l păstreze pe francez, cu toate că nu dorește să intre în „conflict” cu patronul echipei. Rămâne de văzut dacă mutarea va mai avea loc în iarnă, sau va fi blocată de Reghe.

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de care noi vom avea foarte mare nevoie. Sunt puțini jucători care pot evolua pe poziția de număr 10, în spatele mijlocașilor centrali, și care caută spațiile din acea zonă. Spațiile sunt foarte mici și există o adversitate mare.

În general, jucătorii care au calitate sunt speciali. Pentru mine nu este o surpriză, l-am mai văzut în câteva meciuri”, a explicat antrenorul. Cu toate că recunoaște că nu vrea să îl piardă pe Boutoutaou, Laurențiu Reghecampf nu este pregătit să îl contrazică pe Gigi Becali.

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Laurențiu Reghecampf anunță că Boutoutaou s-a accidentat și lipsește cu Oțelul

Totodată, Reghecampf a explicat că mijlocașul francez s-a accidentat și nu va juca cu Oțelul Galați. „Din păcate, ieri a suferit o mică accidentare și probabil mâine nu va fi la meci, dar este un jucător foarte bun, pe care ne vom baza în perioada următoare. Încercăm să-l recuperăm cât mai repede, să fie printre jucătorii care vor participa la meciuri, așa cum ne dorim și cu Drăguș, și cu Mihai Popescu.

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Când vor reveni toți acești jucători importanți, veți vedea că echipa va avea o altă față. În momentul de față, nu îmi surâde nimic (n.r. schimbul cu Nsimba). Planurile patronului nu le discut. Ce va hotărî dânsul, aceea va face”, a comentat Reghecampf. Pentru Reghe urmează primul test oficial, sâmbătă 10 octombrie de la ora 21:30, acasă cu Oțelul Galați.