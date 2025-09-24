Reghecampf şi Vivi Răchită, contre în direct despre degringolada FCSB: “Nu mă provoca!” / “Nu îşi mai respectă liderul”

Deși Gigi Becali a spus de multe ori că între Olaru și Tănase nu există tensiuni, Laurențiu Reghecampf și Vivi Răchită sunt de altă părere . Cei doi analiști au purtat un dialog pe tema eventualului conflict dintre cei doi fotbaliști.

ADVERTISEMENT

Reghecampf şi Vivi Răchită, contre pe tema FCSB

Laurențiu Reghecampf și Vivi Răchită au discutat despre degringolada de la FCSB. Reghe a analizat situația din campionat și din cupele europene ale echipei, iar Răchită a ridicat . Ulterior, cei doi au vorbit despre situația controversată cu banderola de căpitan.

„Depinde foarte mult de ce își doresc în interiorul clubului. Vor să meargă mai departe și să facă o figură frumoasă în Europa sau vor să se concentreze pe campionat și pe Cupa României. Este foarte important.

ADVERTISEMENT

În momentul când te duci cu echipa a doua, clar șansele sunt mai mici. Atunci, concentrarea va fi mai mult pentru meciurile din campionat. Așteptăm să vedem care va fi finalul, ce se va hotărî. Mai sunt câteva zile bune până la meciul din Olanda și vom vedea”, a spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită: „Cine să ia decizia la club? Gigi și cu Becali.”

Laurențiu Reghecampf: „Nu mă provoca.”

Problema banderolei de căpitan de la FCSB

Vivi Răchită: „Am văzut meciul FCSB-ului cu Botoșani împreună cu niște prieteni. La pauză le-am spus că meciul nu are cum să fie câștigat de FCSB, pentru că nu își mai respectă liderul. Cine e liderul la FCSB? Olaru, nu? Căpitanul de echipă. Noi când eram la Steaua îl aveam pe Lăcătuș, când intra Lăcătuș de pe bancă, i se dădea banderola. Când Olaru a intrat la pauză, Tănase a rămas cu banderola pe mână. Ăsta e un mare semn de întrebare. Și noi care am jucat fotbal știm ce important este acest lucru pentru un vestiar. Tu cum comentezi?”

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf: „Ai perfectă dreptate și acest lucru se întâmplă la orice echipă. Aceste lucruri se stabilesc la începutul campionatului. Se aleg căpitanii și așa mai departe. Indiferent de forma sportivă, căpitanului nu i se ia banderola, decât dacă a făcut ceva din cauza căruia să i se ia banderola. Trebuia să i se dea banderola lui Olaru, dar poate s-a hotărât între timp ca Tănase să fie căpitanul echipei. Normal nu se întâmplă în timpul campionatului.”

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită: „Nu vestiarul își alege liderul?”

Laurențiu Reghecampf: „Poate să aleagă și vestiarul, dar și antrenorul.”

Vivi Răchită: „Antrenorul la FCSB nu alege nimic, decât cu ce se îmbracă.”

Laurențiu Reghecampf: „Să nu îl jignim, că el este acum antrenorul echipei. Nu știu cum stă treaba acolo. Nu mi se pare ciudat că i s-a luat banderola lui Olaru. Cum spune Vivi, are dreptate. Dar poate s-a schimbat ceva la echipă și nu avem de unde să știm. Sigur înainte de meci au fost discuții. Nu am vorbit cu nimeni, nu știu ceva sigur.”

Ce trebuie să facă Olaru după ce a pierdut banderola în fața lui Tănase

Vivi Răchită: „Așa l-au pierdut pe Olaru din toate punctele de vedere.”

Laurențiu Reghecampf: „Vivi, ai dreptate. Jucătorii importanți suferă în aceste momente.”

Vivi Răchită: „Normal că Olaru suferă. Anul trecut a fost decisiv.”

Laurențiu Reghecampf: „Va fi în continuare unul dintre cei mai buni jucători pe care îi are echipa. Are calitate, are multe lucruri pozitive pe care le aduce echipei.”

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită: „Psihologic, Olaru e dărâmat acum dacă i s-a luat banderola în timpul campionatului.”

Laurențiu Reghecampf: „Un jucător puternic care este lider într-o echipă trece peste aceste lucruri, mai ales că este în interesul lui. El își dorește să prindă un transfer în străinătate. Dacă e puternic, ar trebui să îl ambiționeze acest lucru și să fie mult mai bun.”

Vivi Răchită: „Nu cred lucrul ăsta.”

Laurențiu Reghecampf: „Eu cred 100% că va fi mai bun.”