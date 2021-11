Veste excelentă pentru Reghecampf. Un jucător de bază a revenit la antrenamente și e apt pentru derby-ul U Craiova – FCSB. Exclusiv

Universitatea Craiova – FCSB este cel mai mai așteptat meci al etapei 17-a din Liga 1, un duel între foștii colaboratori, Toni Petrea și Laurențiu Reghecampf, despre a căror ruptură FANATIK a aflat în exclusivitate.

Laurențiu Reghecampf se poate baza pe încă un jucător important, care tocmai a revenit la antrenamente și poate fi pe teren în derby-ul cu FCSB.

Valerică Găman s-a întors la antrenamentele Universității Craiova și ar putea juca cu FCSB

FANATIK a aflat în exclusivitate că fundașul central a reintrat în programul normal al echipei, după ce a suferit o accidentare în finalul meciului cu Farul Constanța, de pe 7 noiembrie.

Stoperul de 32 de ani fusese titular și integralist în ultimele 13 meciuri din Liga 1, însă la meciul cu FC Argeș nu a putut fi recuperat și nu a fost inclus în lot.

Jucătorul impresariat de Giovani Becali a semnat cu olteanii în această vară și este evaluat conform transfermarkt la 650.000 de euro.

Cine este omul care a insistat pentru aducerea lui Valerică Găman la Universitatea Craiova

FANATIK a aflat în exclusivitate că Silvian Cristescu este cel care a insistat pentru aducerea lui Valerică Găman la Universitatea Craiova: „Îl știu pe Valerică de când avea 14 ani. Se pare că am făcut un lucru bun că l-am adus acasă, la Craiova. Eu cred că ne va ajuta foarte mult. Categoric, e un transfer reușit. El a fost un copil foarte serios la fiecare antrenament, impunea respect încă de mic. Nu aveai cum să nu-l respecți pe Găman.

Din punctul meu de vedere, Valerică Găman este un fotbalist senzațional. Eu cred că el are și nota asta de lider. E un jucător cu experiență, are meciuri la echipa națională, a jucat și în străinătate, are și mai multe trofee câștigate. E un plus mare pentru Universitatea Craiova.

Găman, fostul jucător al echipei lui Adrian Mititelu, a mai fost dorit de Mihai Rotaru și în trecut: „Noi am vrut să-l luăm și acum doi ani de zile, dar a rămas să joace afară”.

Valerică Găman, obiective mărețe la Universitatea Craiova: „Ar fi superb să fiu campion!”

FANATIK transferul lui Valerică Găman la Universitatea Craiova. Olteanul a semnat cu „leii” pe 24 iunie și declara că visează la titlul de campion.

„Au fost corecți cu mine și până la urmă am semnat cu echipa care m-a dorit cel mai mult. Am deja 32 de ani și vreau ca ultima parte a carierei mele să joc în fața craiovenilor. Din Liga 1 a fost singura echipă care m-a dorit. Cu majoritatea colegilor mă cunosc. Ne-am întâlnit și prin Liga 1 și la națională.

Interesele echipei primează în fața oricărui individ. Ar fi superb să fiu campion și cu Craiova. Dintre toate cele trei trofee câștigate în România cel mai de preț e titlul. E un sentiment special și aș vrea să îl retrăiesc. Și Cupa e frumoasă, dar pentru băieții din lot care nu au câștigat încă, titlul e ceva aparte”.

