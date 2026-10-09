Reghecampf visează la o lovitură spectaculoasă la FCSB! Nu renunță la Stanciu: „L-aș aduce de ieri!”

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Laurențiu Reghecampf speră în continuare că cei din conducerea FCSB vor reuși să-l convingă pe Nicușor Stanciu să vină la FCSB la iarnă, dacă va pleca în China. Asta, contrar informațiilor care indică o înțelegere clară între Stanciu și Universitatea Cluj, cel mai probabil viitoarea sa destinație.

Laurențiu Reghecampf vrea să-l transfere pe Nicolae Stanciu la FCSB la iarnă, dacă pleacă din China

„L-aș aduce de ieri pe Stanciu. Nu cred că cineva din staff-ul nostru ar spune «nu» aducerii lui Nicușor Stanciu. Deocamdată, este sub contract și nu cred că este OK să discutăm despre acest lucru. Mai are contract până la finalul lunii decembrie. Sperăm ca el și familia lui să își dorească să se întoarcă la București. L-am primi cu brațele deschise oricând”, a declarat Laurențiu Reghecampf în conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați de sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30.

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În urmă cu două săptămâni, Stanciu era întrebat la reunirea echipei naționale dacă s-a hotărât asupra viitorului său, însă răspunsul a fost criptic.Sunt aici, la echipa națională, și mai avem trei meciuri de disputat. Prefer să nu vorbesc, pentru că, din respect pentru clubul la care sunt și pentru modul în care mă tratează oamenii de acolo, precum și pentru faptul că mai am contract până pe 31 decembrie, nu pot să vorbesc și să vă dau detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil și ei au prima opțiune”,

Niciușor s-a înțeles deja cu Universitatea Cluj și se va alătura lotului clujenilor la iarnă. Dacă nu va rămâne în China

Cu toate acestea, toate informațiile indică o înțelegere fermă între Stanciu și Universitatea Cluj. Din respect pentru echipa din China unde activează, Stanciu nu dorește momentan să facă prea mari valuri cu această informație, însă șansele ca Stanciu să îmbrace tricoul Universității Cluj la iarnă sunt foarte mari.

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De altfel, inclusiv președintele „studenților” clujeni, Radu Constantea, pare destul de optimist că acest transfer se va face. Asta, cu toate că Radu Constantea este în general un tip precaut, care nu face declarații complicate. „Vom vedea care va fi decizia finală a lui Stanciu și Burcă. și vor lua o decizie dacă se întorc sau nu în țară. Dacă iau în calcul această variantă, avem și noi argumentele noastre, din perspectiva ultimelor discuții.

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În ceea ce privește șansele, aș merge undeva la 50%. Discuțiile au avansat, dar depinde de ce vor alege ei. Dacă vor pune pe primul loc partea financiară, vor alege să rămână în China”, a explicat Radu Constantea în direct la FANATIK SUPERLIGA.