Gigi Becali – Laurențiu Reghecampf, afacere FCSB de 2 milioane de euro. „Patroane, rezolv eu!”. Exclusiv

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Dennis Politic, 26 de ani, este una dintre afacerile cu care Gigi Becali a crezut că dă lovitura după ce l-a transferat de la Dinamo. După mai puțin de 6 luni de la sosirea la FCSB, patronul a decretat că s-a păcălit cu jucătorul și l-a dat împrumut la Hermannstadt. În acest sezon, Politic a revenit la FCSB, dar părerea lui Becali despre el nu s-a schimbat.

Reghecampf i-a transmis lui Gigi Becali că-l va salva pe Dennis Politic la FCSB: „Patroane, îl rezolv eu!”

Dennis Politic a rămas în continuare în lotul celor de la FCSB, deși apăruseră ceva idei de împrumut vara trecută. vrea să-l vândă pe Politic, declarându-se mulțumit să obțină „măcar 2-300.000 de euro” pe el. Este evident că patronul FCSB s-a simțit țepuit în afacerea cu cei de la Dinamo, cărora le-a plătit un milion de euro plus Musi, cotat la circa 800.000 de euro în 2025, pentru a-l transfera pe Dennis Politic.

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Există însă o mică speranță pentru Politic și, de ce nu?, inclusiv pentru Gigi Becali de a recupera „gaura Dennis”. Sosirea lui ar putea fi salvarea de ultim moment a mijlocașului născut la Brașov. Reghecampf l-a urmărit atent pe Politic în pauza pentru echipele naționale, când antrenorul și staff-ul său au încercat să aducă lotul la un nivel fizic mult crescut.

Urmare a monitorizării lui Dennis Politic, Laurențiu Reghecampf crede că jucătorul nu ar fi o miză definitv pierdută. Are încredere că acesta își va reveni și ar putea deveni un fotbalist util pentru FCSB. FANATIK a aflat că Reghecampf i-a transmis acest lucru și patronului Gigi Becali. „Patroane, rezolv eu! Până la iarnă îl punem pe picioare pe Politic și o să-ți recuperezi și investiția, și jucătorul”, a fost mesajul care a ajuns la Gigi Becali.

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Reghecampf a mizat deja pe Politic în FCSB – Oțelul și e decis să-i acorde șanse în continuare

Gigi Becali rămâne în continuare sceptic în privința lui . Până la urmă este vorba despre o „gaură” de aproape două milioane de euro. Anume milionul plătit lui Dinamo, valoarea lui Musi în momentul tranzacției, plus salariile lui Dennis Politic în această perioadă. Mijlocașul are un venit lunar de 20.000 de euro. Este o afacere de 2.000.000 de euro, trecută deja de Becali la pierderi. Reghecampf încearcă să-i salveze patronului afacerea.

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La chiar primul meci cu Reghecampf pe bancă, , Dennis Politic a prins nu doar lotul, dar și minute. A fost introdus pe teren în minutul 78, în locul lui Korenica, și a părut să aibă un alt „vibe” de joc. A încercat câteva acțiuni unu la unu, a intrat din bandă foarte bine în două situații, dar nici nu a avut mult timp la dispoziție. Oricum, a dat impresia că i s-a redat încrederea dinspre banca tehnică. Reghecampf a vorbit frumos despre Politic după meci, confirmând că-i va acorda șanse în continuare.

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Cifrele lui Dennis Politic la FCSB: 4 goluri în 31 de partide

Dennis Politic a venit de la Dinamo la FCSB în vara lui 2025. A debutat în tricoul noii sale echipe pe 7 iulie 2025, în Supercupa României contra celor de la CFR Cluj, 2-1 pe Ghencea. A fost un debut foarte bun, el deschizând scorul în minutul 48, cu un șut din afara careului cu piciorul drept. Continuarea nu a mai fost la fel de bună pentru fostul căpitan al lui Dinamo.

Nu a prins mai mult de o repriză în niciun meci după ce a început campionatul, fiind destule partide în care nu a fost nici rezervă. În februarie, pe final de mercato, a fost împrumutat la Hermannstadt, cerut de Dorinel Munteanu, dar picajul a continuat. Sibienii au retrogradat, el s-a întors la FCSB în vară. , aceștia nu l-au mai vrut.

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Dennis Politic este jucătorul FCSB-ului încă 3 sezoane, până pe 30 iunie 2029. În afara acelui gol de la debut, cu CFR, mai are 3 reușite pentru roș-albaștri: unul la 3-1 cu Drita, în preliminariile Europa League, un gol contra lui Hermannstadt în returul sezonului anterior și în actualul campionat. A jucat 31 de meciuri pentru FCSB.