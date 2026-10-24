Reghecampf a văzut destul! Arnold Garita, înlocuit înainte de pauză cu Alex Stoian

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FCSB nu a început așa cum s-ar fi așteptat în derby-ul de pe Arena Națională împotriva Rapidului. Deși au avut 30.000 de suporteri roș-albaștri care să-i încurajeze, elevii lui Reghecampf au avut un start slab de joc. Unul dintre fotbaliștii care nu a dat randamentul scontat a fost Arnold Garita (31 de ani), care a fost schimbat în minutul 42.

Arnold Garita, schimbat înainte de pauză de Alex Stoian în derby-ul FCSB – Rapid

Rapid București a deschis scorul în derby-ul cu FCSB prin Stojlkovic, după una dintre cele mai frumoase faze ale campionatului, în care giuleștenii au înscris după ce au jucat dintr-o singură atingere. Roș-albaștrii au găsit cu greu drumul spre poarta giuleștenilor, iar una dintre verigile slabe ale roș-albaștrilor a fost Arnold Garita, care are probleme mari de formă în tricoul lui FCSB. împotriva lui FC Voluntari, camerunezul a revenit la prestațiile din primele meciuri.

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După o fază în care a șutul său din marginea careului a fost mai degrabă o pasă la portar, Laurențiu Reghecampf l-a trimis la încălzire pe Alex Stoian, fără să stea foarte mult pe gânduri. Puștiul roș-albaștrilor a rezolvat ultimele două etape, iar „Reghe” l-a aruncat în luptă și cu Rapid. El a venit tot de pe bancă, doar că de această dată a intrat în meci chiar dinainte de pauză, întrucât Garita a acuzat și dureri în zona genunchiului. În trecut, Gigi Becali a refuzat să-l cumpere pe Garita tocmai din cauza unei probleme medicale în zona respectivă.

Cifrele lui Arnold Garita la FCSB

După ce s-a confruntat cu o problemă la echipa sa de club din China, Arnold Garita a fost împrumutat de FCSB până în iarnă. Camerunezul a fost scos de pe lista fostei sale echipe după ce a luat o suspendare de mai multe etape. Astfel, el a revenit în campionatul României, după ce în urmă cu mai mulți ani a impresionat în tricoul celor de la FC Argeș. Între timp, Garita a mai jucat la Al Faysaly, în Arabia Saudită, Hapoel Beer Sheva, în Israel și Shenzhen Juniors, în China.

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Pentru cele trei formații atacantul african a fost prolific, înscriind în total 32 de goluri într-un total de 66 de meciuri. Din păcate, la FCSB el încă nu a confirmat, iar În tricoul roș-albaștrilor, el a reușit să înscrie un singur gol în cele 9 meciuri disputate, iar odată cu revenirea lui Denis Drăguș s-ar putea să nici nu mai aibă foarte multe ocazii să-l convingă pe patron.