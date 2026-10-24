Sport

Reghecampf a văzut destul! Arnold Garita, înlocuit înainte de pauză cu Alex Stoian

Ciprian Păvăleanu
24.10.2026 | 22:10
Reghecampf a vazut destul Arnold Garita inlocuit inainte de pauza cu Alex Stoian
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Arnold Garita a fost schimbat de Reghecampf încă din prima repriză. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Arnold Garita, atacantul titular al celor de la FCSB din meciul cu Rapid, a fost schimbat după doar 42 de minute. „Perla” Alex Stoian i-a luat locul încă din prima repriză
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FCSB nu a început așa cum s-ar fi așteptat în derby-ul de pe Arena Națională împotriva Rapidului. Deși au avut 30.000 de suporteri roș-albaștri care să-i încurajeze, elevii lui Reghecampf au avut un start slab de joc. Unul dintre fotbaliștii care nu a dat randamentul scontat a fost Arnold Garita (31 de ani), care a fost schimbat în minutul 42.

Arnold Garita, schimbat înainte de pauză de Alex Stoian în derby-ul FCSB – Rapid

Rapid București a deschis scorul în derby-ul cu FCSB prin Stojlkovic, după una dintre cele mai frumoase faze ale campionatului, în care giuleștenii au înscris după ce au jucat dintr-o singură atingere. Roș-albaștrii au găsit cu greu drumul spre poarta giuleștenilor, iar una dintre verigile slabe ale roș-albaștrilor a fost Arnold Garita, care are probleme mari de formă în tricoul lui FCSB. Chiar dacă el a făcut un meci bun în ultima etapă de campionat, împotriva lui FC Voluntari, camerunezul a revenit la prestațiile din primele meciuri.

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După o fază în care a șutul său din marginea careului a fost mai degrabă o pasă la portar, Laurențiu Reghecampf l-a trimis la încălzire pe Alex Stoian, fără să stea foarte mult pe gânduri. Puștiul roș-albaștrilor a rezolvat ultimele două etape, iar „Reghe” l-a aruncat în luptă și cu Rapid. El a venit tot de pe bancă, doar că de această dată a intrat în meci chiar dinainte de pauză, întrucât Garita a acuzat și dureri în zona genunchiului. În trecut, Gigi Becali a refuzat să-l cumpere pe Garita tocmai din cauza unei probleme medicale în zona respectivă.

Cifrele lui Arnold Garita la FCSB

După ce s-a confruntat cu o problemă la echipa sa de club din China, Arnold Garita a fost împrumutat de FCSB până în iarnă. Camerunezul a fost scos de pe lista fostei sale echipe după ce a luat o suspendare de mai multe etape. Astfel, el a revenit în campionatul României, după ce în urmă cu mai mulți ani a impresionat în tricoul celor de la FC Argeș. Între timp, Garita a mai jucat la Al Faysaly, în Arabia Saudită, Hapoel Beer Sheva, în Israel și Shenzhen Juniors, în China.

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Pentru cele trei formații atacantul african a fost prolific, înscriind în total 32 de goluri într-un total de 66 de meciuri. Din păcate, la FCSB el încă nu a confirmat, iar șansele sale să fie păstrat de Gigi Becali par din ce în ce mai mici. În tricoul roș-albaștrilor, el a reușit să înscrie un singur gol în cele 9 meciuri disputate, iar odată cu revenirea lui Denis Drăguș s-ar putea să nici nu mai aibă foarte multe ocazii să-l convingă pe patron.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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