Regia de stat condusă de o fostă contabilă a instituției. Funcții de conducere pentru un fost europarlamentar și un director din Bancorex

Imprimeria Băncii Naționale a României este o regie autonomă aflată în subordinea BNR. Anul trecut, instituția a avut un buget de puțin peste 110 milioane lei și 123 de angajați. Bugetul de salarii a fost de 21 de milioane, dintre care 2,2 milioane au fost bonusuri. Regia a realizat și un profit de 5,4 milioane lei, dintre care 2,9 milioane au mers la bugetul de stat sub formă de dividende.

Directorul regiei, o fostă contabilă în instituție

FANATIK a scris recent despre , instituție care este condusă, începând cu anul 2010, de către directorul Octavian Schen. Acesta însă și-a început cariera în cadrul Regiei în anul 1998, când a fost angajat electrician după terminarea liceului.

În mod similar și actualul director general al Imprimeriei BNR este un vechi angajat al instituției. Directoarea generală, Rădulescu Georgeta, și-a început cariera în cadrul Regiei în anul 1983, fiind angajată în funcția de contabilă. După 12 ani în această funcție avea să ajungă șefa serviciului de contabilitate, poziție în care avea să stea timp de patru ani, până în anul 1999.

În această perioadă se apucă și de studiile universitare, în anul 2002 luându-și diploma de licență de la ASE. Patru ani mai târziu avea să facă și un master la aceeași universitate, perioadă în care fusese deja promovată în funcția de director economic. După 20 de ani în această funcție, în februarie 2020 este numită director general al regiei.

Chiar dacă este , șefa Imprimeriei are și ea un salariu considerabil: 267.000 lei. La această sumă se mai adaugă indemnizația de președinte al Consiliului de Administrație de peste 30.000 lei, plus încă o sursă de venit dintr-un contract cu Societatea Română de Chirurgie. În total, doar de la RA Imprimeria BNR, Rădulescu Georgeta încasează circa 300.000 de lei.

Directoarea Imprimeriei pare că nu duce un trai extravagant. Deține doar un apartament de 84 mp în Capitală, cumpărat înainte de anul 2000, conduce un Renault, fabricat în 2006, și nu deține alte bunuri sau depozite de economii. La bănci are datorii de circa 50.000 de euro.

Fost europarlamentar PSD, administrator la Imprimerie

Conducerea Imprimeriei este asigurată de directorul general și un consiliu de administrație, al cărui președinte este chiar directorul instituției. La fel ca la Monetăria Statului, unde până recent fusese administrator un fost ministru PSD, și la Imprimeria BNR găsim în Consiliul de Administrație un fost ministru social-democrat.

Este vorba de Ioan Mircea Pașcu, fost deputat PSD, ministru al apărării în Guvernul Năstase și europarlamentar, cu două mandate întregi între 2009 și 2019, când a ocupat și funcția de vicepreședinte al Parlamentului European. De altfel, cariera politică a lui Ioan Mircea Pașcu începe în 1990 când, timp de doi ani, este vicepreședinte al Frontului Salvării Naționale și consilier prezidențial, șeful Direcției de politică externă.

Înainte de 1989 a avut o carieră academică, fiind cercetător la Institutul de Studii Politice din București (1971-1986), perioadă în care a beneficiat de burse de studiu la Salzburg, și profesor invitat la Oxford. După 1990 a fost decanul Facultății de Studii Internaționale din cadrul SNSPA, unde predă începând cu 1990 și până în prezent.

Începând cu luna mai a anului 2021 este angajat la BNR, în funcția de consultant al Departamentului de Geopolitică. Salariul încasat la BNR este de 261.000 lei, puțin peste salariul de profesor la SNSPA. La aceste sume se adaugă și indemnizația de 32.000 lei de la Imprimeria BNR, plus o sumă modică de la Universitatea de Apărare, unde a fost plătit cu ora pentru cursurile ținute.

De la Bancorex la BNR și în CA-ul Imprimeriei

Un alt administrator al Imprimeriei BNR este Nicolae Olteanu (foto/Infopitești), de profesie jurist, fost procuror în Argeș între 1975 și 1990. După Revoluție a intrat în Parlament pe listele FSN, însă și-a dat demisia un an mai târziu. De altfel, în primii cinci ani după Revoluție a fost primar al Piteștiului, prefect al județului, deputat și, în final, ambasador în Ecuador.

După 1994, când revine în țară, activează un an în Baroul București, iar după 1995 în domeniul bancar. Este consilier al directorului și apoi director în cadrul Băncii Renașterea Creditului Românesc SA -Credit Bank timp de doi ani, iar apoi, între 1997 și 1999 conduce Direcția juridică a Bancorex. Anul 1999 este anul în care Bancorex este lichidată, falimentul Bancorex însumând 2,4 miliarde de dolari, 8% din PIB-ul României de la acea vreme.

După 1999 conduce World Trade Center România, lucrând apoi și la New York, iar din 2001 este consilierul președintelui BCR până în 2004, când încă mai era bancă de stat, iar apoi, până în 2011 este șeful reprezentanței BCR și Erste la Moscova.

Din anul 2011 se pensionează anticipat, iar începând cu anul 2019 este angajat în cadrul BNR consultant pe strategie. Salariul pe care îl încasează de la BNR este de 185.000 lei, peste pensia de 144.000 lei, la care se adaugă și indemnizația de administrator al Imprimeriei.

Nicolae Olteanu deține mai multe terenuri în Argeș, unde are și o casă, mai are șase apartament, inclusiv la Predeal și Constanța, conduce un Ford Fiesta și nu are conturi sau depozite bancare.

Ultimii doi administratori ai regiei din subordinea BNR sunt Carmen-Marina Barbu și Mihaela-Dana Stan. Prima este angajată în cadrul BNR ca expert principal din februarie 2022, iar anterior a lucrat la director financiar la două companii din industria băuturilor alcoolice. Deși legea nu mai permite acest lucru, aceasta și-a secretizat salariul încasat de la BNR. În final, Mihaela-Dana Stan este director în cadrul Ministerului Finanțelor, unde lucrează începând cu anul 2004.