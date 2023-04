Regimul care o ajută pe Carmen Brumă să arate senzațional la 45 de ani: “Nu mâncăm 3 zile la rând aceleași alimente”

Carmen Brumă reușește să aibă, la cei 45 de ani, o siluetă la care visează multe femei. În mod inevitabil acestea se întreabă cum se menține atât de suplă. Secretul vedetei ar fi un regim alimentar, pe care îl urmează cu strictețe atât ea, cât și familia.

Carmen Brumă dezvăluie secretul siluetei sale. Cum reușește să arate impecabil la 45 de ani

Este nelipsit din rutina de zi cu zi. Modul său de se hrăni este agreat și de fiul ei, în vârstă de 8 ani. Cel mic știe ce trebuie să evite și ce nu atunci când ia masa.

. Doar în situațiile în care este foarte ocupată. Totodată, are grijă să ia trei mese pe zi, iar când nu are timp de ele, de ajutor îi este ”caserola de urgență”, cu un conținut de alimente sănătoase, care să-i potolească foamea.

Băiețelul ei, Vlad, la fel, ia trei mese pe zi, desertul doar după masă și la fiecare are și câte o legumă proaspătă. De asemenea, nu consumă suc, doar apă și nu are un meniu identic, trei zile la rând. Pe lângă toate aceste reguli, Vlad este și un copil căruia îi place să facă mișcare.

”Vlad are un regim potrivit unui copil de 8 ani care e activ, face mişcare şi e în creştere. Am reușit, de-a lungul timpului, să cădem de acord asupra unor reguli alimentare de bun-simţ, de la care ne abatem foarte rar: 3 mese pe zi, o legumă proaspată la fiecare masă, desertul doar după masă, apă, nu suc, nu mâncăm 3 zile la rând aceleaşi alimente etc. Gătesc, dar şi comandăm (…)

Sportul, hidratarea şi mesele la pachet sunt variantele la care apelez în perioade aglomerate, în care programul e greu de anticipat. Prefer să-mi iau în geantă ‘caserola de urgenţă’ aşa o numesc, în care îmi pun alimente sănătoase, care să mă ajute să-mi potolesc foamea, la nevoie”, a detaliat Carmen Brumă pentru

Carmen Brumă a avut probleme cu greutatea în tinerețe

Pe când era mai tânără și lucra în presă, Carmen Brumă se confrunta cu probleme destul de serioase de greutate. Avea în 1993 în jur de 86 de kilograme. La un moment dat, s-a hotărât că este timpul să slăbească, iar în urma eforturilor depuse, a pierdut 37 de kilograme.

De când a slăbit, Carmen Brumă a avut grijă să nu mai revină la forma anterioară. ”De vreo 30 de ani mă mențin”, a declarat vedeta într-un interviu pentru , în cadrul căruia a spus și că nu recomandă femeilor postul intermitent, deoarece scade fertilitatea.

”Peste 48 de ore apare și scăderea metabolismului și scăderea masei musculare. Nu este neapărat o metodă de slăbire acest intermittent fasting chiar dacă funcționează (…) Dacă ai ovar polichistic fă intermittent fasting (…).Toată lumea ține pentru orice boală și este folosit ca și tratament, lucru deloc recomandabil”, a mai spus Carmen Brumă.